Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Скорпионов ждут интриги, а Козерогов - сюрпризы на работе

Эта неделя идеально подойдет для новых начинаний. Используйте ее, чтобы стартовать в бизнесе, поменять место жительства или профессию. Признания в любви также не останутся без положительного отклика.

В этот период будет особенно эффективно заняться саморазвитием и изменениями во внешности. Любые перемены будут нести в основном только хорошее.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе не спешите резко реагировать на какие-либо изменения. Позже они могут сыграть вам на руку. С финансами будьте осторожны. Никому и ни у кого не занимайте, а все долги отдайте. Крупные покупки лучше отложить до конца недели.

На этой неделе внимательно отнеситесь к своему здоровью. Одевайтесь по погоде и избегайте переутомления. Усталость чаще будет отражаться на глазах, поэтому после работы старайтесь смотреть меньше в экран. Проводите эти дни с близкими - вам ответят заботой и любовью. Также не стоит бояться проявлять чувства.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

В карьере вас ждут новые знакомства, которые будут вам полезны в дальнейшем. Не упускайте возможности для роста. Изменения привлекут больше денег. Но лучше не тратить больше запланированного.

А в выходные про работу и все заботы лучше забыть и качественно отдохнуть. Это необходимо после тяжелой недели. Со второй половинкой вас ждет период романтики и подарков. Избегайте ссор с близкими. Они могут затянуться.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инициатива на работе и вдохновение на саморазвитие обязательно приведут вас к успехам и повышению. Лучше отказаться от крупных покупок и составить план, чтобы не потратить лишнего. С собой не берите много денег из-за риска ограбления.

Некоторые представители знака не смогут справиться со своими эмоциями. Снизьте уровень стресса и концентрируйтесь на расслаблении. Чтобы оставаться в ресурсе, займитесь спортом и медитациями. На неделе вы познакомитесь с новыми людьми и даже получите приглашение на свидание. Не упустите шанс, это может повлиять на вашу судьбу.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте осторожны с коллегами, не говорите ничего лишнего, чтобы не испортить отношения. В денежном плане ситуация улучшится. Но избегайте ненужных трат. Вложитесь в самообучение или бизнес.

Эта неделя идеальна для избавления от вредных привычек. Облегчить этот процесс помогут долгие прогулки и много воды. Не помешает и пересмотреть свое питание. Отгородитесь от всех и сосредоточьте внимание на себе и близких. В этот же период в вашей жизни может появиться любовь.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вас ждет успех в карьере и финансах. Самое время настоять на повышении. Скорее всего, вам не откажут. Начинается благоприятный период для денежных притоков. Можете тратить деньги, в дальнейшем средства вернуться. А любые инвестиции принесут прибыль.

В это время стоит подумать о нормализации питания. Особый акцент сделайте на завтраке - он должен быть, и по канонам ЗОЖа. А еще стоит пересмотреть свое отношение к спорту. Он вам точно пойдет на пользу. Больше времени проводите с любимыми. В отношениях вас ждут сюрпризы. А если у вас пока нет второй половинки, обратите внимание на свою ревность и укротите ее.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Изменения в рабочем процессе вам точно понравятся. Вы сможете добиться того, чего хотели долгое время. О деньгах можете не беспокоиться, они будут притягиваться к вам. Но крупные покупки лучше не совершать пока.

Прислушайтесь к сигналам организма. Ваше тела может говорить об усталости и стрессе. Помогите ему с этим справиться, занимаясь спортом и качественно питаясь. Займитесь укреплением отношений с близкими и второй половинкой. Только не вздумайте использовать манипуляции. Это спровоцирует конфликт.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваше саморазвитие будет давать результаты, возможно, в виде повышения. В финансах найдите баланс между экономией и тратами. Советуем запланировать необходимые покупки, но не слишком ужиматься в своих желаниях.

Забота о себе - то, что вам будет необходимо на этой неделе. Уберите из жизни все, что делает вас слабее, и заведите новые привычки, которые принесут энергию. Это может быть фитнес, качественное питание. Полагайтесь на свои чувства в любовном деле. Так вас будет окружать гармония и романтика.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Благоприятный период для проявления инициативы и креативности. На это вам будет дано много вдохновения. Также повысится авторитет среди коллег. Деньги лучше вкладывайте в себя и свое образование. В дальнейшем это точно окупится.

Старайтесь не перегружать организм, но и не забывайте о легко физической активности, которая будет держать вас в тонусе. Идеально подойдут сет из пары упражнений и прогулка. Не позволяйте своим эмоциям выплескиваться в действия. Есть вероятность возникновения каких-то интриг.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наступило лучшее время для смены вида деятельности, если старое место работы вам надоело. Только уделите достаточно времени для освоения новых навыков. Тщательно планируйте свои траты, чтобы не остаться без денег.

Уделите больше внимания своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, самое время заняться этим. А в романтической сфере вас ждет новое знакомство и много приятных эмоций. Если вы в отношениях, то не давайте шанса конфликтам развиваться дальше. Пресекайте их сразу.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

В работе ждут приятные сюрпризы. Для бизнеса тоже наступил благоприятный период. Ожидаются неожиданные финансовые поступления. Но лучше не тратить деньги, а отложить или вложить куда-то.

Попробуйте использовать медитации для избавления от стресса. Держите под контролем эмоции и спокойно относитесь к внешним раздражающим факторам. Пересмотрите свои нынешние отношения. Возможно, стоит что-то поменять.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вас ждет прогресс и приятные изменения. Если вас что-то давно не устраивало, скажите об этом начальству. Не забудьте изложить и все свои идеи. А деньги лучше оставить при себе. Не тратьте много, дорогие вещи лучше купить в конце месяца.

Это идеальное время, чтобы завести полезные привычки. Но будьте осторожны на работе, есть вероятность выгореть. На этой неделе вас ждет много романтики, а также неожиданные повороты в личной жизни.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Любые изменения на работе будут положительно влиять на ваши карьерные шаги. При этом не забывайте демонстрировать свой профессионализм. Ожидаются новые денежные поступления. Но не стоит все тратить сразу. Возможно, средства вам понадобятся позже.