Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Рыб ждет повышение, Раков - романтика в отношениях

Эта неделя станет временем, когда ваши таланты могут принести неожиданные плоды. Будьте внимательны к возможностям, которые приходят благодаря вашим усилиям в самообразовании, хобби - это может открыть дополнительный источник дохода. Новые начинания, особенно связанные с технологиями, будут успешными.

Для тех, кто задумывается о создании семьи, это благоприятный период для важных разговоров о будущем и укрепления связей. Проявите инициативу в сердечных делах. Энергия недели способствует смелым шагам: не бойтесь выйти из зоны комфорта, чтобы заложить фундамент для долгосрочных целей. Доверяйте своей интуиции, она вас не подведет.

На этой неделе не отказывайте коллегам в помощи, коллектив будет нуждаться в вас. Аккуратно и внимательно работайте с документами, чтобы не допустить ошибку. В этот период сделки с партнерами и клиентами будут наиболее успешными. От них затем может зависеть и ваш доход.

Наступает важный период в ваших романтических отношениях, и он потребует посвятить время важному вопросу. Не избегайте разговоров, будьте максимально искренними. Обогатите свой рацион цельными злаками и овощами, чтобы восполнить дефициты нужных элементов в вашем организме. А избавиться от тревожности помогут водные процедуры.

Пересмотрите все свои планы. Сейчас вы в состоянии объективно оценить все приоритеты и откинуть ненужные задачи, чтобы не терять время. Откроется новый источник денежного дохода. Это может быть возврат долга или вознаграждение за плодотворную работу. Старайтесь эти деньги отложить на другой случай.

Есть риски возникновения бытовых конфликтов с вашим партнером. Чтобы избежать этого, контролируйте свою вспыльчивость и заботьтесь о своем ментальном здоровье. Отвлечься от проблем поможет, например, реализация какой-нибудь романтической идеи. Не забывайте о своих хобби, которые помогут разгрузить тревожные мысли.

Не бойтесь брать на себя больше ответственности, вы справитесь и доведете до конца даже самые сложные проекты. А за этом начальство может и вручить награду в виде премии. Только не скромничайте в вопросах, касающихся ваших достижений.

В выходные поговорите со второй половинкой о вашем будущем, ведь впереди вас ждут серьезные перемены для обоих. А если вы все еще одиноки, то стоит взглянуть на тех, кто рядом. Вдруг тот самый человек находится в самом близком кругу общения. После напряженной рабочей недели обязательно разгрузите нервную систему, например, через спорт или прогулки, хобби.

Если что-то не получается, не отходите от цели. Внесите некоторые корректировки в план и идите маленькими шагами дальше. Если не останавливаться, то обязательно все получится. Проявите терпение. Тем более что вам не стоит беспокоиться о финансах. В эту неделю с ними все будет в порядке.

Вас ждет романтический период и гармония в отношениях. Насладитесь каждым мгновением и старайтесь в свободное время не отвлекаться на какие-то дела. А если вы почувствуете эмоциональную напряженность, используйте для расслабление непринужденное общение и дыхательные практики.

Неделя будет довольно продуктивной и успешной для новых начинаний. Используйте это время для роста в карьере или перехода на какой-то новый этап. Ваш список контактов может пополниться полезными людьми. Проверяйте новые варианты заработка и расправьтесь со старыми долгами.

Поговорите со своим партнером, чтобы избавиться от каких-либо недоразумений в ваших отношениях. Покажите вашу любовь через поступки и приятные слова. Постарайтесь уменьшить время использования интернета, чтобы уменьшить тревожность. Это поможет избавиться от бессонницы и вспыльчивости.

Избегайте каких-либо перемен на работе. Пока вам пойдет на пользу постоянство. Разберитесь с вопросами, которые давно не поддавались решению. Это важно в преддверие Нового года. Денежные накопления будут для вас преимуществом и уберегут от неприятных неожиданных ситуаций.

Эта неделя даст шанс одиноким представителям знака на настоящую любовь. Не избегайте новых знакомств, они помогут обрести счастье. При создании новогодней атмосферы в доме, вы сможете по-настоящему расслабиться и разгрузить нервную систему. Не позволяйте тревожности овладеть вами.

Знакомства в вашей сфере деятельности помогут вам в дальнейшем в работе и, возможно, в карьерной лестнице. Все свои идеи в этот период советуем фиксировать на бумаге. Они могут быть очень ценными для решения сложных задач. Не тратьте деньги впустую, ограничьтесь только необходимым, чтобы небольшие задержки в финансовых поступлениях на вас не повлияли.

Цените жесты и поступки в ваш адрес от любимого человека. Слова благодарности будут очень приятными. Выходные посвятите друг другу, не обращая внимания на внешние раздражители. Пересмотрите ваш домашний уход и скорректируйте при необходимости. Следите за глазами, не допускайте их перенапряжения.

Стоит задуматься о новых навыках и базе знаний для работы. Это повысит вашу востребованность на рынке специалистов и доход. Также обратите внимание на еще один источник финансов - интернет.

Будьте искренними в отношениях в партнером. Он это очень ценит. Не бойтесь проявлять свои чувства и выражать их словами и поступками. Пересмотрите свой рацион и ограничьте добавленную соль в продуктах. Начните ходить в секцию или тренажерный зал. Это благоприятно скажется на самочувствии и здоровье.

Самое время разговаривать с руководством о повышении зарплаты, ведь вы хорошо работали все это время и заслужили награды. В то же время не забывайте следить за своей репутацией в коллективе. Советуем повременить с кредитами и займами. В этот период лучше пересмотреть все свои траты.

Прислушивайтесь к мнению и переживаниям вашей второй половинки. Это создаст благоприятную атмосферу для развития ваших отношений. Советуем в это время проводит знакомства с родственниками. Следите за вашими ресурсами - физическими и эмоциональными. Восполняйте их вовремя. Чаще всего помогают прогулки на свежем воздухе.

Вас ждут некоторые изменения на работе. Это может быть даже смена руководства. Не бойтесь проявлять инициативу, но избегайте излишней придирчивости к своей работе. Обратите внимание на способ хранения ваших сбережений, возможно, там нужно что-то изменить, чтобы не потерять деньги.

Если вы со своим любимым человеком давно вместе, не забывайте привносить в отношения что-то новое. Устройте сюрприз, организуйте поездку в выходные, сходите в новое место, попробуйте формат мастер-классов. Не пренебрегайте прогнозом погоды, чтобы одежда соответствовала ситуации на улице.

В карьерных вопросах доверяйте своей интуиции. Так вы вероятнее всего придете к успеху. Делегируйте работу коллегам и подчиненным. Это быстрее приведет вас к цели. Если вы не довольны своим финансовым положением, лучше сказать о своем недовольстве руководству и требовать то, чего вы заслуживаете.

В поисках второй половинки используйте встречи с друзьями в людных местах, знакомства в интернете и др. Не советуем распыляться на несколько вариантов, а скорее прийти к выбору. Избегайте в вечернее время использования гаджетов. От вашего экранного времени зависит и эмоциональное состояние.

Ожидайте скорого перехода на следующую ступеньку карьерной лестницы. Ваши навыки, наконец, оценят по справедливости. А чтобы развиваться дальше не забывайте про самообразование. Такие вложения потом принесут еще больше финансовых поступлений.