Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Львы будут блистать харизмой, а Раки - завершать дела

На этой неделе ожидается сильное влияние ретроградного Меркурия, поэтому возможны путаницы в коммуникациях, возвращение к нерешенным вопросам, пересмотр планов. Однако это не повлияет на параллельное расширение границ для мечтаний. Успех будет сопутствовать тем, кто сохранит баланс между напором и дипломатией.

На этой неделе энергия будет бить ключом, но постарайтесь направить ее в мирное русло. В начале недели возможны споры с коллегами по поводу распределения обязанностей. К четвергу ситуация нормализуется, и вы сможете добиться прогресса в делах.

Пока не начинайте ничего нового, особенно связанного с документами и переговорами. Выходные лучше посвятите активному отдыху или физическим нагрузкам, чтобы выплеснуть накопившееся напряжение.

Звезды советуют сосредоточиться на финансовых вопросах, так как возможно поступление неожиданных денег или, наоборот, незапланированные траты. Будьте внимательны при подписании документов.

Личные отношения будут находиться в периоде недопонимания, однако не держите эмоции в себе, спокойно поговорите со своей второй половинкой и расставьте все точки над i.

На неделе будет много общения и новых знакомств. Не отказывайтесь от командировок и других рабочих поездок - они окажутся удачными. В общении с руководством или коллегами применяйте дипломатичность - это поможет убедить других в вашей правоте.

К выходным возможны приятные сюрпризы от друзей. Однако будьте осторожны с обещаниями - ветреность может сыграть с вами злую шутку, особенно в отношениях с любимым человеком.

На этой неделе потребуется эмоциональная устойчивость. Возможно, кто-то из окружения попытается вывести вас из равновесия, но не поддавайтесь на провокации.

В профессиональной сфере эта семидневка станет удачным моментом для завершения старых проектов. В выходные уделите все свое время дому и семье. Например, можете совместно навести уют в жилище.

Вы будете в центре внимания. Ваша харизма и лидерские качества помогут в решении сложных рабочих вопросов, однако в отношениях с партнерами постарайтесь смягчить свой командный тон, ведь не все готовы вам подчиняться.

На неделе возможны романтические сюрпризы или интересные предложения о сотрудничестве. На работе не забывайте делиться успехом с командой - это укрепит связи в коллективе.

Найдите время для планирования бюджета или распорядка дня. Хорошее время и для того, чтобы разобрать завалы как в шкафу, так и в голове, навести порядок в делах. Возможны неожиданные известия от дальних родственников или старых друзей.

Во второй половине недели обратите внимание на свое самочувствие - возможны перепады давления или обострение хронических болезней. Во избежание неприятных последствий не жертвуйте сном ради работы.

У вас начинается неделя финансовой стабильности и романтических встреч. Вы будете полны обаяния, что привлечет внимание противоположного пола. В середине недели можете совершить крупные покупки.

В работе старайтесь избегать конфликтов из-за мелочей, особенно с теми, кто ниже вас по должности. Выходные идеально подходят для культурного досуга или свидания.

Ваш магнетизм усилится, что поможет вам добиться желаемого от окружающих. Будьте осторожны в желаниях, ведь они имеют свойство сбываться.

В профессиональной сфере возможна серьезная нагрузка, аврал или резкое возникновение срочных задач. В середине недели могут произойти разногласия в семье из-за вашей скрытности. Откройтесь близким, и напряжение спадет. Негативную энергию смойте водой - примите ванну или сходите в бассейн.

Ваша неделя окажется полна оптимизма и движения. Занимайтесь спортом, путешествуйте и обучайтесь чему-то новому. У некоторых представителей знака ожидается карьерный прорыв или похвала от начальства.

Единственное, что может омрачить эти дни - излишняя прямолинейность. Вы можете сказать правду, которую от вас не просили, поэтому следите за словами, чтобы не обидеть случайно дорогих вам людей. Отключиться от проблем поможет смена обстановки или прогулка в парке.

На этой неделе вам стоит сосредоточиться на карьере и долгосрочных целях. Упорство будет вознаграждено повышением, расширением полномочий или выгодным контрактом.

В личной жизни возможен период затишья, который пойдет на пользу - побыть наедине с собой полезно, чтобы перезагрузиться. К концу недели появится отличная возможность заработать.

Ваша креативность будет на подъеме. Все нестандартные идеи, которые вы предложите на этой неделе, будут приняты на ура. Однако избегайте крупных трат - велик риск купить что-то ненужное или переплатить.

Одиноких Водолеев ждет судьбоносная встреча в общественном месте (кафе, библиотеке или спортзале) или через интернет. Будьте открыты для знакомств.

Ваша интуиция на этой неделе будет особенно сильна. Это удачное время для завершения старых дел и расставания с тем, что мешает вашему развитию, например, со старыми привычками и ненужными связями.