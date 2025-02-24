Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Львов ждут искушения, Скорпионов - открытие талантов

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Эта неделя докажет, что добиться хороших результатов в делах можно лишь при условии честности и порядочности по отношению к коллегам и конкурентам.

Характерные для этого периода тревожность, беспокойство и даже агрессию старайтесь направлять на физическую активность и хобби. Живость мыслей и новые идеи лучше сразу используйте для реализации своих проектов. В отношениях с людьми рекомендации остаются те же: выдержка, понимание и деликатность.

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На этой неделе вам необходимо будет набраться терпения и запастись выдержкой, чтобы сохранить хорошие отношения с вашим окружением, а также сберечь свое здоровье. Негативную энергию лучше направить в физическую активность, поэтому займитесь фитнесом, плаваньем или танцами.

Во второй половине недели прекрасно пройдут встречи с друзьями и романтические свидания. А вот шопинг и посещение салонов красоты лучше отложить до следующего периода. Особое внимание старайтесь уделять своим чадам. Общение, совместное времяпровождение и погружение в дела и проблемы ребенка помогут укрепить вашу связь.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя может принести неоднозначные чувства и нестабильные эмоции. Будет хорошо, если свои накопившиеся противоречивые чувства вы направите на работу, физические нагрузки и духовность.

Романтическая сфера может показаться вам слишком скучной и серой, но не стоит унывать и поглядывать по сторонам - цените время, в котором нет ссор и конфликтов. Финансовая сторона жизни обещает быть стабильной при условии ваших рациональных трат.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе постарайтесь не брать на себя дополнительную ответственность, обязательства и не давайте пустые обещания. Особую внимательность вам стоит проявить при работе с финансовыми документами.

Здоровье потребует заботы: если у вас имеются хронические болезни, вероятен риск обострения недугов. В выходные рекомендуется заняться творчеством, поэтому смело используйте ваше проснувшееся вдохновение.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя приготовила для вас затишье в профессиональных делах. Получайте удовольствие от домашних забот и теплого общения с вашей семьей и родственниками. Это позволит вам оказать им нужную помощь и поддержку.

Финансовое положение будет вызывать у вас некоторое неоправданное беспокойство, но не стоит беспочвенно нервничать, старайтесь разумно оценивать свои желания и не покупайте под влиянием переменчивых эмоций те вещи, которые вам не нужны.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе у вас появится достаточно возможностей, а также искушений. Для достижения вашей цели стоит проявить честность, порядочность и дружелюбие. Никаких манипуляций, хитростей и уловок.

Вторая половина недели пройдет расслабленно и даже праздно. В этот период не рекомендуется идти на поводу у своих гастрономических слабостей, развлечений и желании жить на широкую ногу. Риски потратить огромную сумму денег и попасть в неприятную историю очень велики. Не предавайте свои ценности и принципы.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя позволит вам сосредоточиться на карьерных амбициях и при этом не упустить из своего поля зрения романтических поклонников. Если вы заняты в медицине, военном деле, науке, вы сможете ярко и уверенно заявить о себе и добиться успеха.

Новые романтические знакомства ожидают вас в выходные, поэтому будьте готовы к свиданиям, флирту и приятному общению. Финансовая сторона жизни порадует своим улучшением.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы сможете расширить свои возможности при помощи ваших друзей и хороших знакомых. Не игнорируйте их ценные советы и рекомендации, а также эмоциональную поддержку, которая придаст вам уверенности в своих силах.

В этот период именно спонтанность действий, мыслей и идей поможет вам в решении текущих задач и повысит вашу значимость среди окружения. Снизьте физические нагрузки в выходные, лучше провести их дома в спокойной и гармоничной обстановке.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе будут наблюдаться тенденции предыдущей. Трансформация ваших чувств и борьба с деструктивными мыслями и эмоциями продолжатся. Зато вы сможете обнаружить в себе новые таланты и способности, которые заставят некоторых представителей знака всерьез задуматься о смене деятельности.

Самочувствие будет тоже подвержено колебаниям. Старайтесь ограничить активные социальные контакты и временно избегайте мест массового скопления людей. Если есть возможность, побеседуйте с человеком, которому вы доверяете и считаете его мудрым - вероятно, он подскажет вам верный путь.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы будете направлять всю свою энергию, силы и способности на профессиональные дела. А вот домашних и бытовых забот станете избегать. Финансовое положение обещает улучшиться в самое ближайшее время, но сохранить материальное благополучие вам удастся лишь при разумной трате средств.

В выходные вами овладеет повышенная самокритичность, которая принесет немало тревожных мыслей и переживаний относительно ваших достижений, и социального статуса. Постарайтесь отогнать от себя негативные эмоции и чувства. Вспомните свои успехи и победы, с благодарностью отнеситесь к тем талантам и способностям, которые имеете.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя подарит вам прилив энергии и вдохновения, которыми вы умело воспользуетесь при решении назревших проблем и вопросов. Нестандартный подход приветствуется, поэтому проявите себя с неожиданной для своего окружения стороны.

Романтическая сфера принесет много приятных и теплых эмоций. Ваше внимание и забота к любимому человеку укрепят чувства и отношения. Избавиться от напряжения и беспокойства помогут неторопливые прогулки на дальние расстояния.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сохранить позитивный настрой и доброе самочувствие поможет общение с друзьями. Смело планируйте встречу с близкими и дорогими вам людьми, которые придадут вам уверенности в своих силах, подскажут ценные идеи и вдохновят на победу.

Во второй половине недели лучше снизить свою активность и избегать мест массового скопления людей. В выходные вам предстоит заниматься делами семьи и родственников.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя приготовила для вас немало чувств и эмоций, которые будут мешать вам сосредоточиться на решении важных дел. Более того, повышенную мечтательность могут принести внезапно появившиеся поклонники из прошлого. Вам предстоит погрузиться в ностальгию и приятное общение.