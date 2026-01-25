Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Тельцы позволят себе мечтать, Раки встретят свою любовь

Предстоящая неделя будет заряжена энергией роста. Воплощайте смелые идеи и жаждите нового, не бойтесь принимать нешаблонные решения. Новая неделя - идеальное время, чтобы начать закладывать фундамент будущего (искать единомышленников, инвестировать в свои способности и строить смелые планы). Помните, что ваша свободная воля и осознанный выбор - главные инструменты для создания своей реальности.

Неделя начнется с мощного импульса - вы ощутите уверенность и желание действовать, поэтому не теряйте времени и открывайте для себя что-то новое, особенно в работе или спорте. Решение финансовых вопросов лучше отложите до выходных.

В середине недели возможны мелкие споры в отношениях, на рабочем месте можете легко сорваться на партнера или коллегу, но ваша прямота быстро все расставит по местам. Сейчас - отличный момент для романтики или приятных покупок. Здоровье будет крепким, но не переусердствуйте с физическими и умственными нагрузками.

На этой неделе у вас будут в центре внимания финансы и личная жизнь. Возможны приятные денежные поступления или удачные сделки. Личная жизнь останется стабильной, но не превращайтесь ее в рутину - проявите немного нежности к своей второй половинке.

В конце недели решайте давние бытовые вопросы, но не забывайте позволять себе мечтать и строить смелые планы на ближайшее будущее. Особое внимание стоит обратить на состояние здоровья - возможна легкая простуда, поэтому утепляйте горло и шею.

Ваша неделя пройдет в частых разговорах с коллегами, переговорах с партнерами, обучении и коротких поездках. Ждите и полезных знакомств. В любви возможны яркие вспышки - одиночки могут встретить кого-то неожиданного. К выходным немного притормозите - усталость может дать о себе знать, поэтому не распыляйтесь на слишком много дел сразу.

Сосредоточьтесь на инвестициях, кредитах или глубоких эмоциональных связях. Возможно неожиданное финансовое предложение, однако будьте особенно внимательны к деталям в договорах.

Вы будете пребывать в слегка капризном настроении. Переключиться на позитивные эмоции помогут дом и семья, поэтому устройте уютный вечер с посиделками и приятными беседами. В середине недели возможно получение хороших новостей, касающихся финансов или недвижимости.

В отношениях важно доверие, старайтесь не накручивать себя по пустякам. К концу недели почувствуете прилив энергии - принимайтесь за творчество. У одиноких представителей знака возможна судьбоносная встреча. А вот состоящим в отношениях Ракам стоит поучиться идти на компромисс, ведь это принесет больше пользы, чем попытки настоять на своем.

Продолжайте дарить свою харизму и внимание окружающим. Эта неделя - ваш звездный час. Вы будете находиться в центре событий, так что используйте это для продвижения собственных идей. Одиноким Львам стоит быть открытыми на вечеринках или в соцсетях.

Неделя будет проходить под девизом "Эффективная работа и наведение порядка". В выходные займитесь спортом или посетите спа-процедуры, но, главное, не забывайте отдыхать, чтобы не подорвать здоровье сердца.

Вам стоит начать планировать, анализировать и заниматься своим здоровьем. Пройдите медицинские обследования или попробуйте изменить режим дня. На работе возможны приятные похвалы от начальства. Финансовая сторона жизни будет стабильна, но избегайте импульсивных трат на развлечения.

Вы будете находиться на творческом подъеме и ощущать романтический настрой. Уделяйте время для хобби, свиданий и общения с детьми. Возможна даже вспышка вдохновения или неожиданное признание в чувствах.

Семейные дела и вопросы недвижимости выйдут на первый план. Возможны неожиданные визиты родственников или интересные идеи по обустройству дома. Однако старайтесь контролировать эмоции в общении с близкими - есть риск сказать лишнего.

Работа будет идти ровно, возможны даже творческие успехи. В середине недели могут произойти переговоры и обсуждение командных проектов. К выходным можете расслабиться - сходите в спа, отправьтесь на шопинг или организуйте встречу с друзьями.

Вас на этой неделе будут буквально преследовать активная коммуникация, поездки и обучение. Есть вероятность получить важные новости, которые изменят планы. Избегайте рискованных вложений.

Поговорите со своей второй половинкой - это укрепит связь. Одиноким Скорпионам не стоит торопить события, все будет, но в нужное время. Свою энергию направьте в спорт или хобби. Будьте внимательны за рулем и при работе с документами.

Эта неделя - отличное время для поездок, обучения или расширения горизонтов. На работе возможно открытие новых перспектив. К концу недели финансовый вопрос решится в вашу пользу - может поступить предложение о неожиданном заработке. Однако есть и риск импульсивных трат, поэтому перед покупкой спросите себя, действительно ли это нужно.

При недопониманиях с партнером находите компромисс и уступайте ему, чтобы избежать конфликта. В выходные устройте незабываемое времяпрепровождение - ваш любимый человек это оценит. Что касается здоровья, то оно опасений вызывать не будет, однако это не значит, что можно переедать.

Пока нужно сосредоточиться на карьере, и ваши усилия заметят. Используйте этот период для важных стартов и самопрезентации. В финансовой стороне жизни ждите премию или возврат долга.

В любви важна надежность, поэтому покажите партнеру свою поддержку. Одиноким Козерогам нужно не закрываться в себе, иначе можете пропустить нужного вам человека. В свободное время посетите стоматолога.

Вы, как магнит, будете притягивать новые возможности. Не бойтесь начинать что-то новое - друзья и единомышленники поддержат любые ваши начинания. В выходные отдохните в компании - это зарядит надолго энергией.

В любви возможны неожиданные повороты. Могут прийти и важные озарения или воспоминания, которые помогут отпустить прошлое. Не отодвигайте на второй план интуицию, побудьте в тишине и прислушайтесь к ней. Она подскажет верный путь.

Вы будете погружены в работу - ожидаются активное общение в дружеских кругах, участие в коллективных проектах или общественных мероприятиях. Эта семидневка не самое хорошее время для открытия вкладов или каких-либо вложений, поэтому приберегите свои деньги при себе.