Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Рыб ждет подарок, а Скорпионов - приятная встреча

Неделя будет благоприятной, спокойной и без лишнего напряжения. Но и ждать у моря погоды не стоит, если хотите хороших изменений в карьере, хобби или отношениях с людьми. Займитесь планированием дел, постановкой целей, чтобы достигнуть желаемого. Находите время для общения с близкими. Возможны новые знакомства, неожиданный успех и даже любовь с первого взгляда.

Постарайтесь сконцентрироваться на уже начатых проектах. Не распыляйте свою энергию и внимание на множество дел и задач. Пока не хандрите и ленитесь - соберитесь, ведь вопросы сами не решаются.

Хорошее время для ответственных встреч, переговоров и подписания важных документов. В личной жизни постарайтесь не допускать напряжения в отношениях. Несколько раз подумайте, прежде чем резко выразить недовольство своим партнером.

Эта неделя подтолкнет вас к принятию важных решений как в профессиональной сфере, так и в личном плане. Не торопитесь, соберите достаточно информации и взвесьте все факты, а уже затем делайте выводы и принимайте решения.

Соглашайтесь на предложения, которые смогут улучшить ваше материальное положение. Возможно, даже получите известие, которое расставит все на свои места. Не ожидайте, что это будет хорошая новость, но зато вы сможете сделать правильный выбор.

Вам откроются хорошие возможности для увеличения доходов. Возможно, вы получите предложение о более выгодной работе, найдете подработку или воплотите в жизнь творческие идеи.

Во взаимоотношениях с близкими не старайтесь доказать свою правоту - в данный период это будет бесполезно. Включите мудрость и изобретательность, которые помогут нивелировать сложившуюся ситуацию. Обратите внимание на новых людей в вашем окружении - кто-то из них может помочь в важном деле.

У вас наступает благоприятный период, когда под силу будет реализовать почти все планы. Если вы одиноки и находитесь в поиске второй половины, то именно сейчас подходящий период для знакомств, встреч и свиданий.

На работе вашими козырями станут осмотрительность, правильно выбранная тактика и интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, который подскажет, в каком направлении двигаться дальше.

У вас появится шанс начать исполнять то, о чем вы давно мечтали. Первые шаги на пути к своей цели делайте уже сейчас. Просто знайте, что вы на верном пути. А еще этот период связан с новыми знакомствами. Только будьте избирательны - не стоит открываться всем людям подряд и казаться лучше, чем вы есть на самом деле.

Прекрасное время для улучшения своего домашнего пространства - присмотрите что-то новое для интерьера, затейте перестановку или приготовьте что-то вкусное и пригласите к себе друзей. За разговорами, воспоминаниями и чаем вы замечательно проведете время.

Эта неделя отлично подходит для отдыха и поиска новых источников вдохновения. В вас проснется жажда чего-то красивого и прекрасного. Старайтесь совмещать работу с походами в кино, театр или музей. Не проходите мимо книжного магазина - присмотрите для себя интересную книгу.

А еще эта неделя хорошо подойдет для командировок, путешествий и переговоров. Если планировали уехать за город, то не откладывайте эту поездку. Не забывайте о том, что пожилые родственники нуждаются во внимании и заботе, поэтому постарайтесь уделить время и для них.

Проводите больше времени в одиночестве, чтобы вернуть утраченную гармонию и наполниться положительной энергией. Старайтесь окружать себя теми людьми, занятиями и вещами, которые успокаивают и настраивают на нужный лад.

Если у вас есть возможность, отправляйтесь в поездку по святым местам. Возможно, случится встреча с очень мудрым человеком, у которого можно будет спросить совет. Наслаждайтесь этим ценным периодом в жизни. То, чем вы наполнитесь сейчас, поможет в ближайшем будущем.

Постарайтесь сменить обстановку - это станет для вас самым лучшим отдыхом. Отвлекитесь от рабочих будней и загляните в музей, кафе или в гости к друзьям. А еще вас ждет приятная встреча с близким человеком.

Вы будете окружены заботой, вниманием и теплом. Такую поддержку примите с благодарностью. В выходные рекомендуется больше времени проводить на открытом воздухе, поэтому постарайтесь выбраться на прогулку в лес, парк или к реке.

У вас энергия будет литься через край, поэтому сейчас самый удобный момент, чтобы с легкостью завершить проекты, дела и решить важные вопросы, а еще помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Во второй половине недели появится склонность к активному самоанализу. Старайтесь смотреть на все более оптимистично. Помните, что при ваших недостатках, вы обладаете прекрасными достоинствами. В личных отношениях не давайте поводов для ссоры с близкими людьми.

Эта неделя не очень подходит для принятия важных решений. Плывите по течению и не делайте резких движений как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Напряженную ситуацию дома постарайтесь решить мирным путем и разрядить обстановку порцией юмора.

Проявите особую заботу о близких - им потребуется помощь и ваше участие. Выходные посвятите благоустройству своего дома - наведите порядок в вещах, грамотно организуйте пространство так, чтобы добавить уюта, стиля и тепла.

Ждите приятную встречу (это может быть давний друг, приятель или новое интересное знакомство). Семидневку можно использовать и для проведения собеседований, деловых переговоров и командировок. Постарайтесь проанализировать финансовые расходы. Возможно, стоит умерить аппетиты и отказаться от покупки ненужных вещей.

Семейным представителям знака рекомендуется больше времени проводить вместе, поэтому можете запланировать совместный поход в театр, кино, кафе или прогулку по городу в эти выходные. Старайтесь искать способы быть ближе друг к другу и проявлять заботу.

Вас ждет либо неожиданный подарок от близкого человека, либо премия от руководства. В решении вопросов будьте более настойчивы и не бойтесь использовать новые методы и подходы в работе.