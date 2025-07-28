Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа: Стрельцы найдут любовь, Овны - дополнительный доход

Эта неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия - возможны небольшие недопонимания, но это время идеально для переосмысления планов.

В личной жизни стоит проявить терпение: избегайте резких слов и поспешных выводов. Карьера потребует гибкости - будьте готовы к неожиданным предложениям или изменениям. В финансах лучше не рисковать: отложите крупные покупки и инвестиции до более стабильного периода.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пересмотрите свое отношение к работе. Если она вам не по душе, то стоит задуматься о смене профессии. Несмотря на вопросы с карьерой, вас ожидает дополнительный доход. Главное, не упустить эту возможность.

Отношения могут перейти на следующий уровень. Но для этого стоит быть максимально откровенным со второй половинкой. Не бойтесь высказывать свои чувства и мысли. При не очень хорошем самочувствии или отсутствии энергии, нужно пересмотреть свои пищевые привычки. Пейте больше чистой воды и полноценно завтракайте.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе ожидаются изменения в расписании, но они будут благоприятны для ваших планов. Если хотите вырасти в финансовом плане, то сделайте акцент на своих внутренних качествах - упорстве и силе.

Настало время подумать о будущем своей семьи. Обсудите свои планы с партнером. А если до сих пор нет второй половинки, то займитесь поиском. На этой неделе спокойствие будет важно для здоровья. Можете прибегнуть к медитации, том числе через прогулки.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте осторожны с коллегами. Стоит расставить личные границы, чтобы не возникло неприятных ситуаций в дальнейшем. Если вы задались большой целью в области финансов, то используйте каждое утро, чтобы выполнять шаги, приближающие вас к этому.

В отношения придет гармония и взаимопонимание. Такое состояние будет вызывать больше желания проводить время вместе. Чтобы восполнить энергию, используйте любимые занятия, хобби. Они избавят от ненужных мыслей и переживаний.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Держите эмоции под контролем на работе, иначе могут возникнуть конфликты в коллективе. Чтобы добиться успеха в увеличении доходов, фантазируйте, к вам обязательно придет мысль, которая принесет результат. Без веры в себя у вас, конечно, ничего не получится.

Посвятите больше времени домашним хлопотам в кругу семьи, это сблизит вас. Заведите какую-нибудь семейную традицию. Чтобы справляться с эмоциями, обратитесь к медитации. Перепады настроения будут случаться реже, если ограничить потребление слишком жирного и сладкого.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте осторожны при работе с документами, они не должны попасть в другие руки. Список задач может грозить вам переутомлением, поэтому не забывайте работу чередовать с отдыхом. Научитесь копить денежные средства, это придаст вам уверенность в будущем.

Находите радости в обычных рутинных задачах, которые выполняете со своей второй половинкой. Эта неделя будет наполнена романтикой. Можете поговорить о путешествиях. Не растрачивайте энергию на негативные эмоции. Восстановите эмоциональный фон, например, с помощью спорта и прогулок.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы столкнетесь с новой профессией. Обратите на нее внимание, может, это то, что вам нужно сейчас. Денежные средства лучше распланировать, это поможет сэкономить деньги на дальнейшие нужные покупки.

Люди из прошлого могут снова появиться в вашей жизни. Но не забывайте, что вы ищите на самом деле. Найдите время для личной жизни и чтобы разобраться в себе. Это поможет найти баланс вашего ментального здоровья.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе будет спокойный период, это даст вам время на восстановление сил. Если у вас есть глобальные планы на ваши финансовые ресурсы, то лучше сначала посоветуйтесь с окружением, чтобы не совершить ошибку.

Эта неделя подтолкнет вас к вашей любви. Нужно будет быть максимально открытым и искренним, чтобы из этого вышло что-то хорошее и крепкое. Обратите внимание на свой сон, позаботьтесь о его качестве и продолжительности. Используйте физические упражнения, чтобы снизить тревожность.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начинайте активно реализовывать свои карьерные амбиции, не обращая внимания на критику окружающих. Идите к цели маленькими, но уверенными шагами. Могут возникнуть кратковременные трудности с финансами, но этот период быстро пройдет.

Запланируйте отдых с семьей, это поможет сплотиться и разгрузиться эмоционально. Получайте больше витаминов из еды, не забывайте о водном балансе.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Расчистите свое рабочее место и подумайте о том, чем вы занимаетесь. Нравится ли вам это? Если у вас есть хобби, то поразмыслите, как оно может приносить вам деньги. Это может стать вашим удачным бизнесом.

У вас есть все шансы встретить свою судьбу. Поэтому не упускайте возможность познакомиться с кем-то. Избегайте стресса и стремитесь к спокойствию. Для этого лучше заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. Очень эффективной будет йога.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проявите себя на работе и покажите таланты, которые вы могли скрывать. Окружающие это заметят, в том числе руководство, что может принести вам карьерный успех. Если пока в вашем бюджете не все идеально, подождите, очень скоро вас ждет достаток.

Не упустите человека, который может разделить с вами семейную жизнь. Будьте внимательны к новым людям в вашем окружении. Все сложится наилучшим образом, только если вы сами умеете проявлять к себе любовь.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе в вас будет много ресурса для работы и вдохновения для новых проектов. Рабочих задач тоже будет предостаточно. Своей энергией вы можете привлечь и больший доход.

В отношениях вас ждет серьезный разговор, но он принесет больше ясности и понимания. В то же время будет важно пойти на компромисс. Чтобы хорошо себя чувствовать делайте легкие тренировки и хорошо высыпайтесь.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приведите в порядок все дела на работе, чтобы не попасться перед начальством. Не провоцируйте конфликты, чтобы избежать проблем в дальнейшем. На этой неделе не бойтесь тратить деньги на желанные покупки, это могут быть и подарки для близких.