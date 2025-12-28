Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Близнецов ждут поездки, а Овнов - организация праздника
На этой неделе настраивайтесь на наведение порядка в делах и мыслях, продумывайте планы и загадывайте желания на приближающийся 2026 год. Однако в последние дни 2025-го возможна некоторая нервозность, которая будет вызвана спешкой и эмоциями. Не поддавайтесь им чересчур, иначе можете не увидеть очевидное. Встречайте Новый год 2026 с легким сердцем и четкими намерениями.
Для вас неделя станет временем активных действий и социальных всплесков. Вы будете находиться в центр событий. Возможно, придется примерить на себя роль организатора праздника. Однако будьте осторожны с финансами - праздничные траты могут выйти из-под контроля.
Новый год пострайтесь встретить в движении, чтобы зарядить всех вокруг своей энергией. В начале января начните ставить карьерные цели. Начальство или важные клиенты могут быть особенно восприимчивы к вашим смелым идеям, поэтому не бойтесь заявить о своих амбициях.
Вам стоит сфокусироваться на доме и семье. Перед Новым годом есть шанс уладить старый семейный негласный конфликт. На этой неделе можете устроить путешествие. Возможны глубокие разговоры с друзьями или братьями/сестрами.
Финансовая сторона жизни будет стабильна, однако продумайте бюджет на ближайшее время. В новогодние праздники ваше здоровье будет в норме, но все же старайтесь больше отдыхать и набираться сил, ведь впереди ждут большие свершения. Наслаждайтесь моментом и не торопите события.
У вас неделя пройдет в общении, погружении в разнообразную информацию и коротких поездках. Большую часть времени вам также придется разбираться в финансовых вопросах, поэтому если у вас есть долги, отдайте их до конца года.
Личная жизнь будет на подъеме, однако будьте честны в выражении своих эмоций. Новый год встречайте в кругу друзей и родных, станьте душой компании. В начале трудовых будней 2026 года есть вероятность получить предложение о сотрудничестве.
Эта семидневка - время подведения финансовых итогов года. Мысленно поблагодарите всех, кто в 2025 году вам преподнес какой-либо жизненный урок. Не поддавайтесь чувству тоски, лучше пересмотрите любимые фильмы.
Новый год встречайте в теплой, доверительной атмосфере, возможно, в узком кругу. С начала января в деловой и личной сферах наступит период ясности - партнеры будут открыты к диалогу, поэтому озвучивайте свои условия и идеи. В 2026-м личную жизнь поставьте в приоритет.
На этой неделе сделайте акцент на здоровье, рутине и работе. Отпустите старые обиды и начните заниматься спортом и организацией дня. Денежная составляющая будет стабильна, но не тратьте деньгу попусту, планируйте расходы.
В первые рабочие дни года возможна суета, решение организационных вопросов. Для сохранения хорошего самочувствия потребуется режима, поэтому дайте себе время восстановиться после праздников. С родными людьми возможны глубокие разговоры, которые помогут исцелить ваши внутренние раны.
Вам придется в спешке завершать старые дела и недоделанные задачи. Новый год имеет смысл встретить спокойно, возможно, даже на природе или в тихом месте, ведь ваше самое заветное желание, загаданное в уединении, сможет реализоваться.
У одиноких представителей знака есть вероятность встретить свою любовь. Не бойтесь сами начать диалог с понравившимся вам человеком. На работе Дев также ждут приятные новости. Здоровье опасений вызывать не будет, поэтому наслаждайтесь каждым прожитым моментом.
У вас на первом плане будут друзья, мечты и коллективные проекты. Перед Новым годом вас окружит приятная суета, связанная с подготовкой к празднику. В январские выходные займитесь домашними делами - переставьте мебель, начните ремонт или навестите родственников.
В семейных отношениях будет гармония и взаимопонимание. Карьера не будет помехой частому и откровенному общению с близкими, а в разговорах пытайтесь прислушаться к потребностям семьи. В выходные вместе со своей второй половинкой займитесь созданием уюта в доме.
У вас будет неделя подведения важных карьерных или социальных итогов. На работе в последние дни года есть шанс получить признание ваших заслуг. С начала января почувствуете прилив энергии для новых дел, поэтому смело заявляйте о своих планах - ваше упорство заметят.
После работы общайтесь с друзьями и делайте с ними короткие поездки. В новом году стоит подумать и над возможным обучением и повышением квалификации. Без них продвижения по карьерной лестнице не будет.
У вас ожидается неделя расширения горизонтов. Перед праздниками подумайте о целях на будущий год. Запишите их. Новый год - идеальное время для путешествия или погружения в культуру другой страны (хотя бы через кухню и фильмы).
Первые дни января принесут финансовую ясность - может прийти понимание, как увеличить доход или как получить выгодное предложение. В личной жизни пока останется главной эмоциональная глубина. В целом у Стрельцов неделя будет удачной - оптимизм и энергия помогут ярко начать год.
В вашей жизни может произойти переломный момент, энергия будет на подъеме. Найдите время для анализа прошедшего года. Отпустите то, что тормозит ваше развитие. С начала января вы почувствуете прилив сил и уверенности в себе, поэтому начинайте какой-нибудь важный проект.
У одиноких Козерогов предвидится мощный старт для личных целей на 2026 год. Состоящим в браке представителям знака новый год принесет эмоциональную кульминацию в отношениях. Переживать за недопонимания не стоит, в семье будет царить гармония.
В конце декабря вам может потребоваться завершить какие-то отношения или договоренности, которые исчерпали себя, но отнеситесь к этому с благодарностью, не впадайте в депрессию. Новый год встретьте в неформальной обстановке, возможно, с друзьями-единомышленниками.
Доверяйте интуиции и дайте себе время на отдых и восстановление сил. Работайте в спокойном режиме, не перегружайте себя лишними задачами. При поступлении предложений от друзей поучаствовать в финансово затратных каких-либо мероприятиях, не давайте сразу положительный ответ. Продумайте свои расходы, потому что возможны финансовые трудности.
На исходе года будете особенно чувствительны к настроению окружающих, поэтому старайтесь общаться только с теми, кто дарит вам позитив. На работе в начале января вас могут пригласить в новый проект.
За деньги Рыбам переживать не стоит - их будет в достатке, поэтому можете приобрести родственникам или своей второй половинке дорогой подарок. Одиноким представителям знака рассчитывать на появление в жизни своего человека пока не стоит, но страдать по этому поводу точно не нужно. Лучше все свободное время потратьте на себя - запишитесь в спа-салон или на массаж.