Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Тельцам нужно отдохнуть, Львы обретут популярность

Эта неделя отлично подходит для подведения итогов уходящего года и планирования своего ближайшего будущего. Главное, не строить наполеоновских планов, а потихоньку расти и менять себя к лучшему.

В сфере романтики будет много ярких моментов, поэтому открыто обсуждайте свои чувства с любимым человеком, не бойтесь демонстрировать свою искренность и показывать настоящие теплые эмоции. Помните о бережном отношении к своим близким, постарайтесь их порадовать знаком внимания и поддержать хорошим словом.

На этой неделе вас ожидает много дружеского общения и праздничного веселья. Единственное, не соглашайтесь на участие в сомнительных авантюрах и азартных мероприятиях. Велик риск, что закончатся они с неприятными последствиями.

Благоприятное время для наведения порядка и уюта в вашем жилище. Уместными станут приобретение новых предметов интерьера, косметический ремонт или перепланировка. А еще позвольте себе пересмотреть свой режим дня в пользу более качественного сна, продолжительных прогулок и рационального питания.

На этой неделе постарайтесь не планировать ничего масштабного и грандиозного. Избегайте стрессовых ситуаций и уделите больше времени отдыху и релаксу. Хорошо проанализируйте события и достижения уходящего года, чтобы в Новый год войти уже с новыми идеями и целями.

Не забывайте дарить тепло, внимание и заботу своим близким. Это ценно не только для них, но и необходимо вам для понимания своей особенной роли в жизни ваших любимых. Запланируйте совместный поход в театр, кафе или прогуляйтесь по нарядному городу.

Эта неделя прибавит вам напористости и целеустремленности. Постарайтесь применить эти качества в подготовке к предстоящим праздникам. Не стоит идти на конфликт с влиятельными людьми и решать вопросы путем манипуляций и давления.

В романтической сфере вас ждет повышенное внимание противоположного пола к вашей личности. Держитесь сдержанно, неуместно вести себя вызывающе, иначе это негативно отразится на вашей репутации. При сильной тяге к приключениям и ярким эмоциям соблюдайте технику безопасности - это поможет вам избежать неприятностей.

На этой неделе постарайтесь решить свои финансовые проблемы. Этот период отлично подходит для разрешения вопросов в этом направлении. При хорошей работе и самоотдаче вы сможете даже улучшить свое материальное положение. Главное, не лениться и не откладывать дела.

От интенсивных трат стоит все же отказаться, иначе заработанные деньги будут потрачены под влиянием сиюминутных эмоций на ненужные вам покупки. Вторая половина недели усилит вашу любознательность, поэтому стоит задуматься насчет обучения и расширения кругозора.

Эта неделя приготовила для вас много работы с информацией. Перед тем, как обрабатывать поступающие вам данные, проверьте их на достоверность - не исключено, что вас захотят ввести в заблуждение. Внимательность и последовательность в своих мыслях и поступках станут вашими козырями.

Вторая половина недели подарит много общения, ожидаются события, в которых вы будете в центре внимания. Не бойтесь некоторой возникшей популярности, используйте ее в полезных целях - расширяйте круг знакомств и ищите единомышленников.

На этой неделе наступает благоприятное время для решения семейных дел, а также жилищных вопросов. Все ваши задумки и действия постарайтесь согласовать с остальными членами семьи, чтобы исключить недоразумения. Хороший период для подготовки жилища к праздничному декору, чтобы встретить Новый год в уютном кругу самых близких.

Вторая половина недели отлично подойдет для встреч с друзьями и построения планов на ближайшее будущее. У вас появится склонность к участию в авантюрных мероприятиях или розыгрышах. Главное, соблюдайте меры предосторожности.

На этой неделе вы погрузитесь в сферу романтики и отношений. Новый год будет отмечен яркими и интересными встречами, которые могут положить начало хорошим и надежным взаимоотношениям. Не бойтесь оказаться в центре внимания, ваш праздничный образ заслужит признания и похвал.

Вторую половину недели постарайтесь провести в спокойной и уютной атмосфере, избегая шумных компаний и развлечений. Больше времени стоит уделить подготовке к встрече Рождества и делам милосердия.

Эта неделя порадует вас приятными сюрпризами и подарками от ваших близких и любимых. Праздник рекомендуется встречать в теплом семейном кругу. Вас ждет много приятного общения, которое подарит жизнерадостность и прекрасное расположение духа.

Во второй половине недели избегайте излишней суеты и непродуманности в своих действиях и решениях, иначе все ваши старания будут аннулированы. Не забывайте о своем здоровье, откажитесь от злоупотребления алкоголем и жирной пищей - это может привести к обострению хронических недугов.

На этой неделе вам стоит ожидать обновление и расцвет чувств с вашим любимым человеком. Постарайтесь быть особенно внимательными, заботливыми и деликатными по отношению к своей второй половинке. Избегайте упрямства и прямолинейности, всегда помните о бережном отношении друг к другу.

Новый год позволит вам спланировать свое ближайшее будущее таким образом, что ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Не бойтесь развивать себя всесторонне. Находите время для новых увлечений и знаний.

Эта неделя приготовила для вас встречу Нового года в уютном семейном кругу. Воздержитесь от празднеств в шумных и сомнительных компаниях, потому что есть вероятность, что вы будете притягивать к себе неприятности.

Во второй половине недели запланируйте встречу с друзьями. Общение с близкими по духу людьми подарит вам возможность узнать любопытную информацию и даже изменить ваши взгляды на жизнь. Романтическая сфера приготовила для вас интересную встречу.

На этой неделе усилится ваша тяга к знаниям и экспериментам. Свои открытия и достижения вы сможете продемонстрировать дружной компании во время встречи Нового года и завоевать признание. Вас ждет много общения и ярких эмоций, а новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу.

Во второй половине недели наступает благоприятный период для обучения и саморазвития. Осваивайте новые направления деятельности, интересуйтесь новыми видами увлечений, вдохновляйтесь единомышленниками. Выходные проведите в семейном кругу, уделяя внимание старшим родственникам.

Эта неделя дарит вам возможность успеть до наступления Нового года достигнуть своей цели. Не игнорируйте советы окружающих, прислушайтесь к ценным рекомендациям, и у вас точно все получится.