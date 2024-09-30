Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября: Дев ждут внутренние перемены, Рыб - примирение

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Эта неделя обратит ваше особое внимание на желания, эмоции и реакции. В этот период не стоит принимать важных решений, начинать проекты и вступать в союзы или объединения. Сейчас важно сохранить гармонию в деловой и личной сфере, не выход бросаться в новые отношения и искать лучших партнеров. Старайтесь избегать провокаций, конфликтов и ссор. Разрушать добрые отношения всегда быстрее и легче, чем строить и работать над их крепостью. Всегда думайте о последствиях таких разрушений.

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На этой неделе вам не рекомендуется решать вопросы юридического характера и посещать органы власти. Все контакты с руководством стоит отложить до следующего периода. Сейчас важно заняться своим здоровьем и грамотно организовать режим дня.

Пересмотрите свой график труда, старайтесь делать паузы и уделять время отдыху. Если есть возможность, то в октябре запланируйте отпуск. Многим представителям знака сложно поддерживать высокий энергетический уровень в этот период. Романтическая сфера приготовила для вас интересные знакомства.

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На этой неделе вам стоит проявить смелость и заняться вопросами карьеры. В этот период вы успешно сможете упрочить свои позиции в профессиональной сфере. У вас есть все шансы занять перспективную должность.

Крупные покупки лучше отложить до следующего периода, не стоит тратить деньги на серьезные приобретения - высок риск купить некачественный товар. В конце недели возможны травмы или ожоги, поэтому будьте особенно внимательны.

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Эта неделя будет спокойной и размеренной. Вам рекомендуется минимизировать контакты и избегать мест массового скопления людей. Старайтесь обходить мимо конфликтные ситуации, чтобы не потерять дружеские связи.

Самочувствие будет зависеть от ваших эмоций, поэтому смотрите позитивно и улыбчиво на этот мир. Романтическая сфера откроет хорошие возможности для тех, кто настроен на серьезные отношения и создание семьи. Выходные лучше провести уединенно, занимаясь любимым делом.

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Эта неделя пройдет неоднозначно. Сохранить стабильность и спокойствие будет непросто. Со стороны окружающих стоит ожидать претензии, провокации и недовольства. Здесь все будет зависеть от вашей реакции и выдержки.

Вторая половина недели станет благоприятной в плане финансов. У вас получится найти перспективы для увеличения своих доходов и сделать успешные вложения. В романтической сфере намечается период затишья. Если вы не связаны узами брака и свободны от отношений, осмотритесь и обратите внимание на кого-то из своего окружения.

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На этой неделе вам рекомендуется избегать конфликтов и держать язык за зубами, а также стараться не тратить деньги под влиянием переменчивых эмоций. Придерживаясь этих правил, вы сможете сохранить свое благосостояние, работу и дружеские связи.

Если вы заняты творчеством, то получите возможность продемонстрировать свои таланты, завоевать одобрение и обрести популярность. В конце недели риск получить травму будет высокий, поэтому будьте осторожны и избегайте интенсивных физических нагрузок.

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На этой неделе у вас ожидаются важные внутренние перемены. Благодаря им вы по-новому посмотрите на свою жизнь, поменяете приоритеты и ценности. Качественные внутренние изменения повлекут и внешние. События будут связаны с новым обучением, продвижением вверх по карьерной лестнице и отношениями.

Многие представители знака будут обновлять планы на ближайшее будущее, менять направления деятельности и своих увлечений. В этом вам будут способствовать длительные прогулки на природе, которые благотворно отразятся на вашем самочувствии и помогут мыслить свежо и ново.

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На этой неделе вас может охватить чувство тревоги и волнения.Некоторые представители знака могут проявлять нетипичную для них агрессию и нетерпимость, желание вступить в конфликт и отстоять свою позицию жетско и бескомпромиссно.

Постарайтесь свои негативные эмоции направить на физическую активность, длительные пешие прогулки, на хобби, займитесь чтением книги или просмотром фильмов. Если есть необходимость, запланируйте дружескую встречу и в общении раскройтесь и поделитесь тем, что наболело. Финансы улучшатся к концу этой недели.

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Эта неделя не обещает быть предсказуемой и ровной. Перепады настроения и эмоциональную нестабильность вы умело нивелируете генеральной уборкой, организацией пространства и даже небольшой перестановкой в вашем жилище.

В середине неделе перед вами появятся хорошие перспективы для улучшения своего материального положения. Сторонитесь язвительности и конфликтности - направьте свою энергию во что-то творческое и развивающее.

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На этой неделе акцент сделайте на профессиональной сфере и материальной. Старайтесь контролировать свои траты. Вы с большим удивлением обнаружите, что множество неиспользуемых вами мелочей вы купили под влиянием сиюминутных эмоций.

Романтическая сфера вдохновит вас новыми интересными знакомствами, знаками внимания от перспективных поклонников. Поработайте над своим публичным имиджем - в скором времени у вас появится возможность выйти на широкую аудиторию со своими идеями и задумками.

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Эта неделя будет направлена на саморазвитие. Вам рекомендуется заняться своим образованием, освоением новых направлений в вашей деятельности и повышением квалификации.Возможны заманчивые и вполне интересные предложения со стороны бизнеса. Для начала стоит серьезно обдумать возможные перспективы, а уже затем принимать решение.

На выходных постарайтесь расслабиться. Сходите на сеанс массажа, позвольте себе СПА-процедуры, бассейн. Больше времени проводите на свежем воздухе, желательны лесные пешие или велосипедные прогулки.

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На этой неделе вы начнете осваивать новые увлечения или направления в своей деятельности. Вам удастся обрести единомышленников, которые будут готовы разделить ваши взгляды и заняться совместными делами.

Старайтесь одеваться по погоде, не посещайте места массового скопления людей - велик риск простудных инфекций, особенно в конце недели. Займитесь укреплением иммунитета: закаливание, воздушные ванны, умеренная физическая активность. Не будет лишним прием витаминов, если нет на то противопоказаний.

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На этой неделе у вас будет возможность примириться с тем человеком, с которым вы давно были в ссоре. Не стоит бояться сделать шаг на встречу к миру первыми, будьте ровны и открыты. Избегайте поучений и выражения претензий, критики и осуждения.