Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб ждет расставание, а Стрельцов - финансовый успех

На этой неделе можете начать учиться, искать новую работу, возможно, даже не по вашему профилю. Например, попробуйте открыть бизнес. Эта неделя подойдет и для смены места жительства - рассмотрите новые города или страны. Полностью посвятите эту неделю себе - займитесь спортом, творчеством, найдите новое хобби. Однако омрачить хорошее настроение может злость на людей. Старайтесь не поддаваться негативным эмоциям, держите себя в руках - это поможет сохранить гармонию всю семидневку.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этот раз присматривайтесь к мелочам, следите и за тем, что вы и кому говорите. Излагайте мысли коротко, но ясно - так вы сможете добиться лучшего понимания руководства, которое, в свою очередь, сможет одобрить все ваши предложения и творческие задумки.

Сейчас не самое лучшее время для совершения покупок, поэтому пока отложите задуманный шопинг. Свои выходные лучше оставьте не для посещения шумных торговых центров, а для прогулок на свежем воздухе - это поможет расслабиться после напряженной рабочей недели.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Высока вероятность, что на этой неделе все задумки и желания исполнятся, но для этого нужно четко понимать, чего вы хотите по-настоящему. Ваше финансовое положение позволит приобрести много разных вещей, но необдуманных покупок все же избегайте - от них сможете получить разве что мимолетную радость во время приобретения.

На работе постарайтесь выложиться максимально - активно участвуйте в обсуждении новых проектов, предлагайте свои идеи для их реализации. Ваши старания может материально оценить начальство. Однако в случае неудачи, не опускайте руки и не спешите сразу менять работу - сейчас для таких перемен не самое хорошее время.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы можете получить предложение о повышении. Но не гордитесь этим, а примите такое сообщение с благодарностью, ведь чтобы открылись новые высоты, придется заняться активным самообразованием.

Эта семидневка подойдет и для открытия вклада в банке - со временем скопленные деньги сможете направить на реализацию собственного дела. В личной жизни многие представители знака будут разрываться между работой и домом - по возможности придерживайтесь золотой середины и не отдавайте явное предпочтение чему-то одному. Одинокие Близнецы будут пытаться начать отношения, но кроме мимолетных романов и интрижек пока ничего не предвидится.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждут встречи с интересными людьми, возможно, это будут серьезные партнеры по работе или новые знакомые ваших хороших друзей. При общении с новым окружением старайтесь сохранять спокойствие и не доказывать только свою точку зрения, примите и их взгляды тоже.

Финансовое положение будет стабильным, как и профессиональная деятельность - в ближайшее время вам точно не предложат новую должность. В личной жизни не идите на поводу у иллюзий, снимите розовые очки и посмотрите на отношения с партнером здраво. Возможно, пришла пора расстаться либо сесть за серьезный разговор, чтобы расставить все точки над "i".

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас наконец-то наступят долгожданные спокойствие и гармония. Все свободное время посвятите общению с родными и близкими. Есть вероятность, что кто-то из них даже сделает вам небольшой подарок.

В отличие от других знаков, у Львов денежное состояние начнет увеличиваться. Поэтому если ваша профессиональная деятельность связана с индивидуальным предпринимательством, это сможет привлечь влиятельных инвесторов. В личной жизни расставьте приоритеты и выстройте личные границы - это покажет, кто действительно вас любит, а кто просто пользуется добротой.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе посещайте новые места, даже можете устроить себе небольшое путешествие. В этот период неплохо было бы также распланировать бюджет и продумать крупные покупки - такой анализ поможет понять, где можно и нужно сэкономить, чтобы приобрести необходимую вещь.

На работе тоже придется окунуться в финансовую сферу - возможны сделки и серьезные переговоры с влиятельными людьми. Поэтому будьте внимательны и аккуратны, начните вести к ним подготовку незамедлительно. А вот в романтической сфере не пугайтесь перемен. Если хотите расстаться с партнером, то сделайте это в самый ближайший период. Поверьте, результат вас только порадует.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас ожидается нервная неделя. Это может быть связано с потерей денег, поэтому будьте внимательны, куда вкладываете свои материальные средства - мошенники не дремлют. Старайтесь больше времени уделять себе, чем работе - так сможете отвлечься от проблем и сосредоточиться на чем-то важном.

Чтобы не вогнать себя в депрессию, перестаньте переживать по мелочам, дайте организму отключиться от постоянного нервного напряжения. Выходные проведите на природе или отправьтесь в соседний от вас населенный пункт, чтобы сменить обстановку.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале месяца вам захочется поменять что-либо в жизни - работу, место жительства, окружение. Сделать это можно, но сначала взвесьте все за и против, чтобы потом не пожалеть о принятом сгоряча решении. Не отсекайте навсегда старых знакомых, просто найдите новых людей с похожими на жизнь взглядами. Свои бушующие эмоции лучше направьте в другое русло, например, займитесь спортом. Однако не перегружайте свой организм - высок риск получения травмы или ушибов.

На работе стоит потрудиться, может, даже согласиться на длительную и дальнюю командировку. Не переживайте, это не пройдет даром - руководство обязательно щедро вознаградит вас по заслугам.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Воплощайте в жизнь все ранее задуманное, можете задуматься и над созданием семьи - сейчас для этого самое подходящее время. Одиноким представителям знака стоит обратить внимание на свое окружение - возможно, рядом ходит человек, который имеет такое же мировоззрение. Знакомство с ним может привести в будущем даже к свадьбе.

Все хорошо будет не только в личной жизни. Многих Стрельцов ждет и финансовый успех - кто-то получит дополнительную премию, а кому-то в руки перейдет наследство. Полученные деньги не тратьте попусту, лучше отложите их, ведь скоро они могут понадобиться на более важные вещи или дела. А вот выходные проведите на свежем воздухе или за любимым хобби.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Посвятите эту семидневку отдыху. Например, возьмите отпуск и отправьтесь в путешествие с кем-то из родных. Однако не участвуйте в сомнительных проектах, следите за своей конфиденциальной информацией и не разглашайте данные незнакомцам, иначе велик риск отдать все сбережения аферистам.

На работе будьте активны, участвуйте в обсуждении проектов - руководство и коллеги полностью одобрят ваши предложения и творческие задумки. Восстановить силы можно в любом тихом месте - тут важен только ваш выбор. Например, это можно сделать на природе вместе с любимым человеком. Во время отдыха не концентрируйтесь на мелочных негативных моментах, иначе это может привести к конфликту.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам придется много времени уделить близким преклонного возраста, постарайтесь их по максимуму окружить вниманием и заботой. Но в такой суете не забывайте и о себе - бывайте чаще на свежем воздухе и соблюдайте режим питания, иначе можете сами оказаться на больничном.

Вам пока стоит отказаться от спонтанных покупок, а тем более крупных. Есть вероятность, что после безудержного желания потратить деньги на что-либо, придется у кого-то просить в долг, чтобы дожить до следующей зарплаты, поэтому распланируйте свой бюджет.

В личной жизни многие Водолеи начнут расставлять приоритеты: те, кто были карьеристами, начнут думать о создании семьи, а вот те, кто были примерными семьянинами, задумаются о карьере.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На неделе придется максимально войти в роль карьериста. У вас не останется времени на семью, потому что с головой уйдете в работу, так как будете заинтересованы в получении дополнительной прибыли или в повышении. Для этого порой придется даже рисковать и отстаивать свою точку зрения.