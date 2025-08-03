Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Неделе смело беритесь за любые начинания, важные дела. Можно переезжать, менять работу и имидж. Эта неделя может быть временами сложной, фокусируйтесь на позитиве и пользуйтесь аффирмациями, чтобы привлечь удачу.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя безупречна для путешествий, новых впечатлений и знакомств. Не бойтесь выходить за пределы зоны комфорта, это принесет вам пользу. Вечер проведите с друзьями. Возможны командировки, обучение за границей или сотрудничество с международными партнерами. Ваша оптимистичность поможет вам добиться успеха. Интуиция подскажет вам самые выгодные решения по вашим финансам. Доверяйте своим ощущениям, они помогут избежать излишних затрат и приумножить капитал.

На этой неделе обратите внимание на здоровье, расслабьте свою нервную систему. Регулярные физические нагрузки, особенно стимулирующие кровообращение, будут полезны. Вы ощутите потребность в стабильности и надежности. Это прекрасное время для планирования общего будущего или укрепления существующих отношений.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша целеустремленность приведет к успеху. Сосредоточьтесь на профессиональных целях и не отвлекайтесь на мелочи. Могут появиться новые возможности для роста карьеры. Этот период может принести возможности для глубоких перемен в карьере. Вы почувствуете желание изменить сферу деятельности или начать свой бизнес. Стабильность и последовательность в работе принесут заслуженное вознаграждение. Не бойтесь говорить с начальством о повышении.

Ваша склонность к ответственности может привести к переутомлению, поэтому научитесь делегировать и отдыхать. Планирование и структурированность помогут снизить стресс. В семейном кругу возможны расширения горизонтов и интересные планы на будущее. Обсуждайте все идеи вместе, берегите друг друга.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете полны оригинальных идей. Делитесь ими с окружающими, они найдут отклик и поддержку. Возможны новые знакомства с интересными людьми. На этой неделе вас ждут предложения, требующие принятия важного решения. Вы должны сделать выбор самостоятельно без чужих советов. Наступает удачный период для активации финансовых порталов успеха. Уберитесь на рабочем месте, поставьте талисман.

На этой неделе просмотрите свой режим и не позволяйте работе поглощать всю вашу жизнь. Отдых на природе и свежий воздух будут очень полезны. Если вы до сих пор без пары, это показатель заблокированных чакр. Займитесь йогой, научитесь любить себя, а уже потом отношения.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя подарит приятные моменты в общении с близкими. Уделите внимание творчеству или делам, которые доставляют вам удовольствие. Чаще отвлекайтесь на хобби. Научитесь верить в свои силы. Не бойтесь выражать собственные идеи, но делайте это тактично. Ваши креативность и нестандартный подход к делам принесут неожиданные финансовые результаты. Рассмотрите возможность инвестирования в новые проекты.

На этой неделе займитесь своим здоровьем и в первую очередь восстановите сон. Перестаньте так сильно переживать за вещи, которыми вы не управляете, сфокусируйтесь на хобби. Этот период принесет романтику и сюрпризы, которые будут радовать. Не бойтесь проявлять свои чувства и нежность.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждет много общения и новых знакомств. Ваше остроумие и очарование привлекут нужных людей. Используйте этот период для обмена идеями и расширения горизонтов. Новая неделя покажет, насколько вы эрудированы и умеете справляться с задачами. Ваша дипломатичность будет очень полезна. Не стоит тратить большие суммы. Вам не понравится ваш выбор, но деньги за товар вам никто не вернет.

Ваша потребность в свободе и независимости может привести к стрессу, если вы испытываете ограничение. Найдите время для самовыражения и общения с единомышленниками. Путешествия или совместные хобби могут значительно укрепить вашу связь. Чаще проводите время вместе в уединении.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сосредоточьтесь на порядке и деталях, это поможет вам добиться успеха в делах. Возможны небольшие трудности, но ваше трудолюбие и организованность помогут их преодолеть. Уделите внимание своему здоровью. Ваша настойчивость и способность преодолевать трудности помогут вам достичь поставленных целей. Будьте готовы к трансформациям, которые откроют новые горизонты. Ваши упорство и старание привлекут денежную удачу. Это прекрасное время для старта новых бизнес-идей, обещающих значительный успех.

На этой неделе следует позаботиться о своем психологическом здоровье. Фокусируйтесь на хобби и положительных новостях, не реагируйте на крики. В ближайшие дни возможна судьбоносная встреча. А если вы уже в паре, подумайте о более серьезном этапе отношений и рождении ребенка.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоит довериться своей интуиции и делать то, что нравится вам, а не кому-то. Не бойтесь экспериментировать и выходить за рамки обычного. Научитесь расставлять личные границы. На этой неделе ваша карьера может быть тесно связана с эмоциональным комфортом и чувством безопасности. Возможны изменения, относящиеся к условиям труда или атмосферы в коллективе. Этот период благоприятен для ревизии бюджета и оптимизации расходов. Ваша бережливость поможет накопить внушительную сумму на будущее.

Вам следует пересмотреть рацион и включить больше фруктов. А еще чаще гуляйте на свежем воздухе. Новая неделя принесет немало новостей, которые изменят вашу жизнь. Расставляйте личные границы и никому не разрешайте лезть в ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте внимательны к деталям, чтобы избежать недоразумений. Не реагируйте на истерики и сплетни, это поможет выстоять на работе. Чаще фокусируйтесь на себе. Возможны новые интересные проекты, которые потребуют вашей креативности и гибкости. Будьте открыты к неожиданным предложениям, ведь они могут открыть новые карьерные пути. Стремитесь к финансовой стабильности, но помните, что настоящее богатство состоит во внутреннем покое. Доверяйте своей интуиции, она часто указывает вам верный путь.

На этой неделе избегайте чрезмерного количества информации, которая может вызвать тревогу. Заботьтесь о своем сердце и поддерживайте хорошее настроение. Общие интересы и интеллектуальные беседы укрепят вашу связь. Одинокие Скорпионы могут встретить интересную личность благодаря друзей или в необычных обстоятельствах.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша креативность будет на пике, а желание быть в центре внимания только усилится. Не бойтесь показывать свои таланты и лидерские качества. Верьте в себя и свои таланты. На этой неделе возможно улучшение условий труда или получение новых, более ответственных задач. Обратите внимание на профессиональное обучение и развитие новых навыков. В ближайшие дни вас ждет финансовый успех из-за налаживания новых связей и умения находить компромиссы. Совместные проекты с партнерами окажутся очень выгодными.

На этой неделе позаботьтесь о себе. Регулярные физические упражнения, укрепляющие кости и достаточное потребление кальция, важны. Этот период принесет оригинальность и непредсказуемость любовных отношений. Вы будете искать партнера, разделяющего ваши нестандартные взгляды и стремления к свободе.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя идеально подходит для решения домашних дел и укрепления родственных связей. Возможно, вы хотите внести изменения в свой быт. Чаще общайтесь с родными. Смело выполняйте все задачи на работе, доверяйте своему опыту и профессионализму. Пора подумать о том, что вам действительно не стоит покупать, чтобы избежать нежелательных расходов. Ваша аналитическая смекалка позволит найти новые источники экономии.

Сфокусируйтесь на позитиве, чтобы восстановить ментальное здоровье. Глубокое дыхание поможет справиться со стрессом. А еще займитесь йогой. В семейной жизни возможны неожиданные, но приятные изменения, освежающие атмосферу. Не бойтесь проявлять эмоции, креативность и говорить о любви вслух.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя может принести трансформационные изменения и глубокие переживания. Не бойтесь погружаться в себя и изучить собственные чувства. Ближайшее время будет благоприятным для укрепления профессиональных позиций и достижения карьерных высот. Будьте собой и никого не копируйте. Новая неделя станет периодом финансового порядка и оптимизации бюджета. Сосредоточьтесь на уменьшении долгов и планировании крупных покупок.

Психологически умение отпускать старые образы и негативные эмоции будет ключевым для вашего благополучия. Не бойтесь обращаться за поддержкой, если вы чувствуете, что вам это необходимо. Вы почувствуете усилившуюся эмоциональную чувствительность и потребность в глубокой связи с партнером. Этот период благоприятен для проявления эмпатии и заботы, что укрепит ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Тельцов ждет карьерный рост, Весам стоит пересмотреть рацион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждет гармоничный период. Он коснется всех сфер жизни. Чтобы не выйти из белой полосы, выбирайте в первую очередь себя и свои таланты. Вы можете получить повышение по службе или новые задачи по работе. Будьте готовы к упорному труду, который обязательно принесет плоды. Эта неделя принесет финансовые возможности через путешествия или международные проекты. Не бойтесь расширять свои горизонты и искать доход вне привычного круга.