Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Раков ждет повышение, Весы встретят свое счастье

Неделя для многих знаков окажется благоприятной, особенно для принятия решений. Это хороший период для смены обстоятельств в жизни. И если что-то будет идти не по плану, не расстраивайтесь, в дальнейшем это сыграет вам на руку.

Звезды предоставят много возможностей для реализации ваших целей. Главное, не упустить их. В финансовом плане также многим повезет.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы добиться карьерных успехов, думайте не о деньгах, а о статусе и саморазвитии. Настало самое лучшее время для самообразования и изучения своих сильных сторон. К вам придут дополнительные деньги, только стоит отложить их, а не тратить сразу.

Жалоб по здоровью на неделе возникнуть не должно, но для этого не забывайте отдыхать и гулять на свежем воздухе. С близкими не бойтесь быть собой, а также решайте конфликтные ситуации сразу и не позволяйте проблемам накапливаться.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Появятся варианты решения карьерных вопросов. Лучше не затягивать и действовать сразу. Финансовая сфера порадует изобилием. Можете не бояться тратить деньги.

Неделя будет насыщенной, поэтому давайте своему организму достаточно отдыха. Также уделите внимание своей коже, найдите время для качественного ухода. Вы станете еще ближе со своей второй половинкой. В выходные удастся душевно пообщаться со своими родными.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Любые деловые встречи будут удачными, вы обзаведетесь полезными контактами и бизнес-партнерами. В денежном плане не будет никаких проблем. В этот период вы сможете привлечь еще больше средств.

Сделайте акцент на своем питании. Добавьте полезные продукты (фрукты, овощи), откажитесь от пары вредных вкусняшек. И не забывайте завтракать. Будет много приятных моментов с близкими, которые стоит зафиксировать в памяти. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Не отказывайте им.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вы обязательно добьетесь результатов, если не будете забывать о саморазвитии. Это же время подходит для повышения, поговорите об этом с начальством. Деньги, которые к вам придут на неделе, лучше вложить в себя.

Будет риск переутомления, поэтому пересмотрите приоритеты и используйте свободное время для себя и своего здоровья. В поисках второй половинки отпустите ситуацию, будьте собой и все случится само.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы дойдете до своих целей, если будете думать о них и много визуализировать. Не забывайте и о действиях, в частности инициативе, которая поможет и улучшить финансовую ситуацию. А вот деньги лучше не тратить сразу. Вскоре они вам понадобятся.

На этой неделе у вас будет много энергии и хорошего настроения, но все это не стоит направлять только на работу. Это будет идеальный период для избавления от вредных привычек. Большие запасы ресурсов позволят вам решить многие проблемы в отношениях с людьми.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если что-то хотите менять в карьере, то наступило самое время. Вкладывайтесь в свое образование и идите к цели. Будет риск потратить слишком много денег на что-то ненужное. Лучше планировать траты.

Если ваше самочувствие ухудшится, то дайте организму достаточно отдыха, чтобы ситуация вскоре не повторилась. Запишитесь к стоматологу, ведь лучше обнаружить проблему раньше, чем потом решать ее дороже. Не позволяйте вашим эмоциям управлять вами в конфликтных ситуациях. Это ухудшит их. Постарайтесь быть искренними со своей семьей.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас будут все шансы, чтобы все-таки добиться карьерного роста или повышения зарплаты. Главное, сделать акцент на своих навыках и талантах, когда будете говорить с начальством. В это время не стоит бояться брать на себя большую ответственность. Вы справитесь, еще и получите дополнительные деньги.

Хороший отдых позволит вам "расцвести". Добавьте в свою жизнь больше физической активности и попрощайтесь с плохими привычками. В это время чаще ходите на свидания. Одна из встреч может быть судьбоносной, если вы проработаете самоуважение.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы прокачаете свой профессионализм и успешно проведете деловые встречи. Но стоит хорошо поработать, чтобы вас заметили. Не бойтесь тратить деньги, с ними вам будет везти. Появится даже шанс разбогатеть.

Старайтесь меньше реагировать на раздражающие факторы, сфокусируйтесь на эмоциональной стабильности и здоровье вашей нервной системы. Не лгите родным и близким, они все равно узнают об этом. Прислушивайтесь к чувствам других и вы сможете наладить хорошие отношения с любым человеком.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возникнет дефицит вдохновения и мотивации. Если вы с этим справитесь, то сможете решить много рабочих вопросов, что повлечет за собой карьерные успехи. На этой неделе лучше выплатить все долги и не давать взаймы.

Могут возникнуть проблемы с самочувствием. Это решится качественным крепким сном. Также начните работать со стрессом и освойте медитации. Это поможет найти гармонию в себе и привлечь достойного спутника жизни.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе могут возникнуть некоторые проблемы, которые быстро решатся. Только не бойтесь просить помощи и не отказывайте в ней другим. Карьерные изменения принесут вам успех. Воздержитесь от ненужных трат и крупных покупок.

Хорошее самочувствие позволит вам легко внедрить в свою жизнь хорошие привычки 6 спорт и правильное питание. Поработайте с уверенностью в себе, чтобы привлечь вторую половинку. Не будьте слишком упрямыми в конфликтных ситуациях с близкими, это может плохо закончиться.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сделайте упор на инициативности в карьерных делах. Это поможет стать более заметным для начальства и повысит вашу удачливость. Любые ваши усилия будут хорошо финансово награждаться. Но необдуманные покупки лучше не совершать, чтобы потом не жалеть.

Здоровье будет в норме, но не стоит недооценивать погоду, которая может быть обманчивой. Одевайтесь тепло, чтобы не простудиться. Какие-то недомолвки с родственниками не обернуться серьезными конфликтами. В любовных делах прислушивайтесь к своему сердцу, а не мнению окружающих.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Решение сложных ситуаций на работе поможет вам завоевать уважение начальства и коллег. Эти усилия отразятся и на финансовой ситуации. Сумма в вашем кошельке вас удивит. Стоит тщательно спланировать, куда ее потратить.