Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Водолеям стоит ждать смену работы, а Козерогам - сюрпризы

На этой неделе будут посещать неоднозначные и противоречивые чувства и эмоции. Но не поддавайтесь им, а гните свою линию, которая не позволит вывести вас из привычного равновесия. Несмотря на ошибки и недостатки окружения, постарайтесь с терпением и любовью отнестись к близким. Будьте готовы и к нестандартным подходам в решении вопросов, поэтому смело показывайте свои таланты и способности.

У вас будут поводы для переживаний из-за неуверенности в себе и раздражения. Возможно, причина всех эмоциональных перепадов кроется в комплексах, которые мешают объективно оценить себя и свое место в обществе.

Вторая половина недели будет более радужной. Вы сможете найти выход их запутанных ситуаций и ярко проявить себя в профессиональной сфере. Старания будут оценены коллегами и руководством. Одинокие представители знака будут окружены вниманием поклонников, которые могут флиртовать и приглашать на свидания.

Для вас неделя пройдет в расслабленном и неспешном режиме. Вам будет сложно концентрироваться на работе, поэтому не начинайте важные проекты и не занимайтесь серьезными документами. Если есть возможность отложить такие дела, то воспользуйтесь этим.

Стоит и разумно экономить - постарайтесь ограничить траты на вещи, которые не нужны. Велик риск потратить много денег под влиянием эмоций и остаться разочарованными в покупках.

Вы можете испытывать эмоциональный дискомфорт из-за недостоверной информации. Постарайтесь минимизировать контакты с руководством, органами власти и родственниками в возрасте.

Вместо этого больше времени уделите творческим занятиям и делам милосердия - откликнетесь на помощь или поддержку, кто нуждается в утешении. В выходные есть все шансы привлечь к себе внимание окружающих благодаря обаянию, талантам и дипломатии.

Уделите особое внимание своему здоровью - пересмотрите режим дня, соблюдайте рациональное питание. Неплохо было бы отказаться от алкоголя и жирной пищи, иначе могут обостриться хронические недуги.

Постарайтесь избегать активного общения, так как возможны конфликты, ссоры и недопонимание. Финансы будут оставаться стабильными, невзирая на приличные траты.

Вам стоит отложить все путешествия и дальние поездки - велик риск получить травму. Ваше эмоциональное состояние будет переменчивым: высокомерие будет сменяться чувством неуверенности, радость - грустью и приступом уныния.

В такие моменты вспоминайте о хобби - оно поможет отвлечься и привести чувства в гармонию. Самые креативные представители знака могут вдохновить и других людей своими задумками, идеями и работами. Можете также ждать предложения о сотрудничестве или работе над совместными проектами.

Эта неделя будет наполнена разными событиями, которые вызовут неоднозначные эмоции. Не принимайте все близко к сердцу, иначе можете погрузиться в тревожно-депрессивное состояние. Старайтесь отвлекаться на то, что приносит радость и удовольствие.

В конце недели уделите время собственной карьере - в этот период все сложится в вашу пользу. Личная жизнь станет более определенной и конкретной, а отношения выйдут на новый уровень.

Первая половина недели пройдет в суете и хаосе. У вас будет множество дел, вопросов, обязанностей, которые нужно решить оперативно и успешно. Постарайтесь собраться и выполнять все задачи поэтапно.

Если есть возможность, то откажитесь от поездок на собственном автомобиле, также избегайте тяжелого физического труда - велик риск получения травмы. Выходные будут гармоничными и приятными - их проведете в компании близких и любимых людей, которые поддержат, вдохновят и зарядят бодростью.

Всеми силами избегайте легкомыслия в романтической сфере. Откажитесь от поверхностных отношений без обязательств, не ведитесь на соблазн. На работе не добивайтесь результатов путем манипуляций и давления.

Будьте внимательны к дозировке принимаемых лекарственных препаратов - есть вероятность получить ими отравление вплоть до конца недели. Выходные станут временем необычных и весьма интересных ситуаций, в которых сыграете главную роль.

На этой неделе вас захлестнут эмоции и чувства, при этом не всегда положительные и приятные. Боритесь со своим раздражением и критичным расположением к окружающим. Если удастся победить себя, останетесь в выигрыше.

В конце недели ждите творческое вдохновение, которое прибавит сил, энергии для нестандартного решения многих задач и улучшения отношений с близкими.

Первую половину недели проведите в размеренном ритме, все важные дела и вопросы отложите на вторую половину. Вы сможете не только упрочить свои карьерные позиции, но и получить материальную выгоду от своих действий и решений.

В личной жизни ждите приятных сюрпризов уже в выходные. Будьте готовы к повышенному вниманию поклонников к вашей личности, теплому общению и новым знакомствам.

Постарайтесь снизить свою активность и коммуникации и сосредоточиться на работе. Ждите громких успехов благодаря вашей креативности и высокому уровню интеллекта.

Новые интересные проекты намечаются на конец недели. Будьте внимательнее к предложениям о смене работы или совместном сотрудничестве - они могут оказаться весьма перспективными. А еще не забывайте прислушиваться к внутреннему голосу, который позволит сделать правильный выбор.

Эта неделя будет наполнена неожиданными событиями, которые поменяют ход всех планов. Не теряйтесь и не впадайте в отчаяние - спустя время вы поймете смысл и выгоду всех происходящих событий в жизни.