Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Овнов ждут изменения на работе, Дев - следующий этап в отношениях

Эта неделя принесет мощный энергетический подъем - звезды советуют действовать смело, но продуманно. Возможны неожиданные повороты в личных отношениях, будьте открыты к диалогу.

Финансовая удача улыбнется тем, кто рискнет воплотить давние идеи. Здоровье потребует внимания: избегайте перегрузок и находите время для отдыха. Главный совет - доверяйте интуиции, но не игнорируйте логику, особенно в важных решениях.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ждите изменений на работе. Они будут связаны с графиком и возможным пополнением коллектива. В любом случае вашему комфорту это не грозит. В финансовой сфере не бойтесь риска, он оправдается.

Уделите внимание второй половинке, поговорите о своих отношениях и о будущем. Будьте максимально искренни. Начните вводить полезные привычки в питании. Рассчитайте свои потребности в белках, жирах и углеводах.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проявите себя на работе. Это идеальное время, чтобы заметили ваши навыки и таланты. Возможны командировки. Эта неделя будет благоприятна для поиска дополнительных источников дохода. Творчество поспособствует этому.

Пришло время, чтобы подумать о следующем шаге в отношениях. Возможно, сейчас вам необходимо поговорить о пополнении. Не стоит этого бояться, все сложится наилучшим образом. Активность в течение дня важна, но и про отдых нельзя забывать. Уделите внимание своему эмоциональному спокойствию.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рутина на работе может вогнать вас в скуку и усталость. Чтобы этого не произошло, ищите вдохновение в прогулках и общении. Не позволяйте деньгам просто лежать в копилке, делайте инвестиции, только очень грамотно, внимательно обдумав все.

Ваши отношения снова войдут в конфетно-букетный период, если добавить немного уюта и нежности. Это будет способствовать и разжиганию страсти. Обязательно уделите внимание физическому здоровью и активности. Это уравновесит вас и внутри.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если вы полны идей по работе и строите великие планы, будьте осторожны, когда делитесь этим с другими. Коллеги могут помешать реализации задуманного. Ваше финансовое положение будет зависеть от самоощущения. Больше уверенности в себя и семейные отношения пойдут на пользу.

Эта неделя может принести судьбоносную встречу в любовной сфере. Но чтобы завязалось что-то серьезное, не ведите себя легкомысленно, продемонстрируйте ответственность. Хороший сон и прогулки на улице - то, что вам поможет чувствовать себя хорошо.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сосредоточьтесь на своих идеях и проектах. Это даст быстрый результат. А успехи заметит начальство, что отразится на финансах. Звезды не советуют быть импульсивными в тратах.

Проявите ко второй половинке заботу и любовь. В эти дни вы укрепите свои связи и даже подумаете о пополнении. Избавляйтесь от факторов стресса и страхов в голове. Проработать это помогут долгие прогулки на свежем воздухе.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

В работе вам помогут новые связи, которые вы без труда наладите, проявив свою общительность и любезность. Деньги к вам тоже притянутся. Кто-то отдаст долг. Вложите эти средства в себя. Эта инвестиция отработает себя на 100 %.

В ваших отношениях пора думать о следующем шаге. Не бойтесь серьезных разговоров, они помогут укрепить связь. Если вы ждете знака судьбы, чтобы избавиться от вредной привычки, то вот он. Действуйте прямо сейчас.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Учитесь у старших коллег мастерству и больше общайтесь. Новые знакомства будут способствовать вашему росту и продвижению по карьере. Старайтесь пока много не тратить деньги. Могут возникнуть непредвиденные потребности.

В поиске второй половинке не забывайте о себе. Уделите внимание своему развитию. И тот, кто вам необходим, сам притянется. Вопрос правильного питания сейчас как раз будет актуален, чтобы наполнить себя энергией.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начните внедрять что-то новое в свою работу. Это может быть сначала детали в интерьере для комфорта, а потом изменения для оптимизации процесса работы. Возникнут причины для очередных финансовых трат, поэтому лучше составить список покупок и распределить бюджет с запасом.

Больше наслаждайтесь временем со своей семьей. Это сделает вас истинно счастливым. Займитесь сем-то вместе со второй половинкой, чтобы расслабиться после рабочей недели. Этому же будет способствовать спорт и медитации.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настало время открыться перед коллегами в качестве лидера. К вам будут тянуться. Это наполнит вас вдохновением для новых идей. Только не гонитесь при этом за деньгами. Эта мысль будет постоянно вас отвлекать от задач.

Помимо работы достаточное количество времени нужно уделять своим родным и второй половинке. Эта неделя станет благоприятной для разговоров о заключении брака. Чтобы не подвергаться излишнему стрессу, абстрагируйтесь от раздражителей, займитесь спортом и качественно отдыхайте.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вас ждут важные вопросы, которые нужно будет решать самостоятельно. Тут лучше полагаться только на себя и свою интуицию, чтобы избежать подстав от других лиц. С деньгами могут возникнуть проблемы. Но не стоит расстраиваться, они быстро исчезнут.

Проявляйте больше эмоций к партнеру в отношениях и поддержки. Сейчас это нужно вам обоим. Замедлитесь и почувствуйте, что счастье ближе, чем кажется. Уделите внимание и здоровью. Не забывайте выпивать норму воды и питаться сбалансированно.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе стоит быть более уверенным в своих умениях. Когда люди это почувствуют, успехи в карьере могут быстро настигнуть вас. Есть вероятность найти дополнительные денежные источники. Не упускайте их.

В отношениях вас ждет период нежности и взаимопонимания. Не теряйте времени, проводите его вместе как можно чаще. А в решении сложных задач нужно взять перерыв на отдых, чтобы не перегрузить свою нервную систему.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В работе вас ждут приятные новости. Особенно если должным образом заняться развитием своих навыков. Не тратьте деньги впустую, направьте их именно на самообразование или необходимые покупки.