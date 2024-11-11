3.40 RUB
3.41 USD
3.60 EUR
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
Президент
Все
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
Задача миллиард - Лукашенко рассчитывает на рост товарооборота с Нижегородской областью России
Александр Лукашенко поздравил Президента Танзании Самию Сулуху Хасан с Днем независимости страны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все