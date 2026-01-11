Гороскоп с 12 по 18 января: Львы почувствуют прилив энергии, Дев ждет приятное известие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя поспособствует решительным действиям, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность и инициировать изменения, о которых только мечтали. Наибольшее расположение удачи на этой неделе ожидает работников сферы коммуникаций и IT-технологий, ведь Меркурий откроет для них двери к выгодным контрактам и инновационным решениям.

Ваша внутренняя сила достигнет максимума, что позволит преодолеть какие-либо препятствия. Вечерние прогулки на свежем воздухе подарят вдохновение на всю следующую неделю. Приходит время для решительных шагов, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность за сложные проекты. Ваша энергичность заинтересует руководство, что может стать первым шагом к желаемому повышению. На этой неделе звезды советуют сосредоточиться на финансовом планировании и приведении в порядок рабочих документов. Ваша настойчивость принесет первые результаты, и вы почувствуете долгожданную стабильность в делах.

Эмоциональный фон будет напрямую влиять на ваше физическое самочувствие, поэтому окружайте себя только приятными людьми и вещами. Пора расставить личные границы и занести в "черный список" всех, кто портит вам настроение. Ваша независимость сейчас выглядит очень привлекательно, однако не забывайте дарить тепло тем, кто всегда находится рядом. Устройте вечер просмотра романтических фильмов или просто мечтайте вместе о будущем, держась за руки в уютной атмосфере.

Ваша дипломатичность поможет решить любой спор в вашу пользу без излишнего стресса. Прислушайтесь к советам родных - они подскажут путь к успеху. Не отказывайтесь от учебы, ведь новые навыки станут вашим главным козырем в будущем. Избегайте излишних споров с коллегами, чтобы не испортить свою репутацию лидера. На этой неделе следует соблюдать осторожность с долгами и не занимать деньги даже близким друзьям, чтобы не испортить отношения. Лучше сосредоточьтесь на закрытии старых счетов, что поможет вам наконец-то почувствовать финансовую свободу.

Свежий воздух и длительные прогулки станут лучшим лекарством против усталости, которая накопилась за последние дни. Старайтесь меньше времени проводить перед экранами гаджетов. На этой неделе могут возникнуть недоразумения и провокации. Не стоит переходить на крики и допускать ссор, ведь это мелочи, которые не стоят вашей энергии.

Работа, которую вы проделаете на этой неделе, окупится вдвое уже в ближайшее время. Вы найдете баланс между работой и личной жизнью, что придаст вам силы. В профессиональной сфере следует довериться своей интуиции, которая подскажет верный выход из запутанной ситуации. Ваши коммуникативные навыки помогут заключить выгодные сделки, о которых вы раньше только мечтали. Удача улыбнется тем, кто умеет договариваться, поэтому ждите приятных финансовых бонусов после успешных деловых переговоров. Ваша легкость в общении поможет привлечь новых спонсоров.

Звезды советуют направить лишнюю энергию в активные тренировки, чтобы избежать внутреннего напряжения и бессонницы. Ваше горло на этой неделе может быть особенно уязвимым, поэтому избегайте слишком холодных напитков и сквозняков. Неделя благоприятна для глубокой эмоциональной связи и откровенности, ведущей к трансформации. Не бойтесь обсудить темы, которые вы избегали раньше.

Ваше пристрастие к делу обязательно привлечет внимание людей, которые смогут вам помочь. Верьте в свою удачу, и она обязательно приведет вас к желаемой цели. Не спешите делиться своими идеями с окружающими, пока не проработаете детальный план действий самостоятельно. Общение с партнерами будет проходить легко, если вы проявите искреннюю заинтересованность в общем деле. Ваша естественная экономия поможет избежать импульсивных покупок, которые могли бы существенно взорвать семейный бюджет. Звезды советуют отложить большие приобретения на конец месяца.

Звезды советуют направить лишнюю энергию в активные тренировки, чтобы избежать внутреннего напряжения и бессонницы. Ваше горло на этой неделе может быть особенно уязвимым, поэтому избегайте слишком холодных напитков и сквозняков. На этой неделе подумайте о совместном походе на вечернее праздничное мероприятие или маленькое путешествие. Сделайте любимому человеку внезапный сюрприз.

Это отличная неделя для трансформации своей жизни и отказа от тянущих назад привычек. Будьте решительны в своих действиях, и вы почувствуете невероятное облегчение и прилив энергии. Неделя благоприятна для творческих профессий, где вы сможете проявить свою индивидуальность по полной. Будьте готовы к частым разъездам или большому количеству звонков, которые откроют перед вами новые перспективы. Эта неделя принесет вам шанс получить дополнительную прибыль из источников, о которых вы раньше даже не задумывались. Главное действовать быстро и не бояться инвестировать время в перспективные проекты, обещающие стабильный доход.

Пищеварительная система сейчас требует особого внимания, поэтому лучше отказаться от экспериментов с экзотической кухней или тяжелой пищей. Соблюдение режима дня и регулярное употребление чистой воды помогут вам чувствовать себя легко и бодро. Пора для совместных приключений и расширения горизонтов в любви. Попробуйте новое совместное хобби, которое вдохновляет вас обоих - это откроет новые грани ваших отношений.

Ваша индивидуальность привлечет внимание единомышленников, с которыми вы сможете создать что-нибудь большое. Не бойтесь выделяться из толпы и отстаивать свои взгляды на будущее. Наведите порядок на рабочем месте и в графике, чтобы повысить свою эффективность до максимума. В конце недели возможно приятное известие, связанное с успешным завершением важного этапа деятельности. Ваша щедрость не знает предела, однако сейчас лучше тратить деньги на собственное развитие или имидж. Вложение в собственное образование или профессиональный вид очень скоро вернется к вам в виде двойной прибыли.

Ваш энергетический потенциал сейчас на высоте, однако не стоит тратить все силы на изнурительную работу без остатка. Прислушивайтесь к сигналам организма и своевременно делайте паузы, чтобы не допустить сезонного снижения иммунитета. Обратите внимание на серьезность и долгосрочные планы ваших отношений. Обсуждение будущего укрепит вашу связь и покажет партнеру вашу преданность.

Эта неделя станет временем ярких приключений и незабываемых знакомств с неординарными личностями. Ваша жажда знаний подтолкнет вас к изучению чего-то нового или даже к спонтанному путешествию. Ваш дипломатический талант поможет разрешить давний конфликт, тормозивший развитие важного проекта. Помните, что ваша уверенность в себе является основным инструментом для покорения карьерных вершин. Наступает благоприятное время для финансового партнерства, где совместные усилия принесут гораздо больший результат, чем работа в одиночку. Обсудите со своими близкими планы.

Эта неделя идеально подходит для профилактических осмотров или начала курса массажа, который поможет снять напряжение со спины. Следите за осанкой и делайте короткие разминки в течение дня. Несмотря на рабочие или другие обязанности, найдите время для качественного общения с глазу на глаз с вашим партнером. Пора поговорить об узаконении отношений.

Настал идеальный момент, чтобы выйти из тени и заявить о своих амбициях во весь голос. Ваша безудержная энергия станет ключом к открытию двери, которая раньше казалась плотно закрытой. На работе будет царить атмосфера сотрудничества, поэтому лучших результатов вы добьетесь именно благодаря командной игре. Старайтесь сглаживать острые углы в общении с партнерами, чтобы сохранить выгодные деловые отношения. Интуиция подскажет вам выгодное направление для инвестиций, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу при подписании финансовых бумаг. Риск будет оправдан только в том случае, если у вас есть четкий план отступления на случай непредвиденных обстоятельств.

Звезды предупреждают о возможном дефиците кальция, поэтому обратите внимание на состояние зубов и ногтей в этот период. Медитация или дыхательные упражнения помогут найти внутренний центр силы и преодолеть любую тревожность. На этой неделе в любви будет царить независимость и дружеская связь, что может сделать ваши отношения более легкими и интересными. Пригласите партнера в круг своих друзей.

Сосредоточьтесь на создании уюта вокруг себя, ведь именно внутреннее спокойствие станет вашим главным ресурсом. Не бойтесь вводить новые финансовые привычки, которые вскоре принесут желаемые плоды. На этой неделе ваш профессиональный успех зависит от работы, требующей сострадания, творчества или работы "за кулисами" для поддержания важных процессов. Звезды советуют избегать прямой конкуренции и сосредоточиться на помощи других. Неожиданный подарок или премия в конце недели станет приятным вознаграждением за вашу открытость к миру. Ваш упорный труд наконец-то начнет конвертироваться в реальные цифры на банковском счету, что придаст уверенности в завтрашнем дне.

Ваша нервная система нуждается в защите от информационного шума. Вечерние прогулки в спокойном темпе помогут разгрузить мозг и обеспечат вам крепкий сон до самого утра. Сохраняйте свою индивидуальность, но цените уникальность вашей пары. На этой неделе важно проявлять свою любовь, но не забывайте отстаивать личные границы.

Ваша коммуникабельность поможет найти единомышленников даже там, где вы совсем не ожидали поддержки. Используйте каждую встречу как возможность узнать что-то новое о своем скрытом потенциале. Будьте внимательны к рабочей среде, избегайте чрезмерно токсичных или стрессовых ситуаций. Инвестиции в развитие ваших художественных навыков будут иметь неожиданный карьерный эффект. Финансовый успех придет через коммуникации и новые деловые знакомства. На этой неделе может появиться неожиданный, но выгодный источник дохода, связанный с информацией или обучением.

Психологически вы можете ощущать внутреннее беспокойство, которое лучше всего лечится прогулками по живописным местам. Психологически вы стремитесь к новым впечатлениям, и их отсутствие может привести к раздражению или снижению жизненного тонуса. На этой неделе ваша личная жизнь будет сосредоточена на дружбе и общих интересах. Это может сделать ваши отношения более интеллектуальными и менее сентиментальными. Берегите друг друга.

Эта неделя создана для вашего триумфа, поэтому не стесняйтесь проявлять инициативу в любом деле. Ваша харизма способна воспламенить сердца окружающих и привлечь в жизнь перспективные знакомства. Этот период открывает отличные возможности для расширения профессионального влияния и выхода на международный уровень. Ваша жажда знаний подтолкнет к прохождению курсов повышения квалификации, которые оценят потенциальные работодатели. Ваш денежный канал открыт для больших возможностей, связанных с публичностью, творчеством или инвестициями в развлечения. Вы можете получить финансовое признание или премию за ваши заслуги.

Старайтесь больше улыбаться и находить повод для радости, чтобы разбавить свое привычное суровое и очень серьезное настроение. Вечерние прогулки на свежем воздухе станут отличным завершением рабочего дня и подготовкой к глубокому сну. Ваш веселый нрав и оптимизм являются лучшими афродизиаками для партнера, поэтому делитесь радостью жизни. Проявляйте уважение и будьте собой. Чаще проводите время вместе.

Научитесь находить баланс между работой и отдыхом, чтобы не выгореть на пути к цели. Общение с прекрасным наполнит вас гармонией, к которой вы так долго стремились. Вы окажетесь в центре внимания, и это самый лучший момент для презентации своих личных достижений и амбициозных планов. Руководство оценит ваш креативный подход, поэтому не стесняйтесь просить о лучших условиях труда или бонусе. Успех этой недели кроется в тщательном планировании бюджета и внимательном анализе всех ваших расходов. Используйте свои организаторские способности для оптимизации рабочих процессов.