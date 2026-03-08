Гороскоп с 9 по 15 марта: Козероги реализуют себя в искусстве, Весам стоит позаботиться о здоровье news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя пройдет под знаком обновления и пробуждения внутренней силы. Это идеальное время для того, чтобы оставить в прошлом старые образы и, наконец, расчистить пространство для новых грандиозных планов. Энергетика этих дней будет способствовать решительным действиям в профессиональной сфере. Звезды советуют больше доверять интуиции, поскольку именно сейчас она станет вашим надежным компасом в принятии сложных решений.

Уменьшающаяся энергетика Луны советует не начинать новые бизнес-проекты, а приводить в порядок начатое. На работе все будет стабильно: руководство потребует активности, а коллеги будут вам завидовать. Не делитесь своими планами - действуйте, руководствуясь собственной интуицией. Деньги лучше потратить на благотворительность или помощь близким. По закону бумеранга они вернутся в три раза быстрее.

Пора обратить внимание на состояние своей кожи и зубов, которые могут сигнализировать о недостатке витаминов. Не забывайте делать перерывы во время работы на компьютере, чтобы дать отдых глазам. Ваш естественный эгоцентризм может стать причиной мелких недоразумений, поэтому чаще спрашивайте партнера о его настроении и планах. Для серьезных отношений следует выбирать того, кто доказывает любовь поступками.

На этой неделе ниспадающая Луна вымывает излишнюю агрессию, поэтому не стоит вступать в споры с руководством. Тратить деньги лучше на закрытие старых долгов или коммунальных платежей. Ваш авторитет очень мощный, поэтому следует этим воспользоваться для карьерного роста. Верьте в себя и занимайтесь тем, что вам действительно по душе. Покупать дорогие гаджеты сейчас не стоит. Инвестиция в качественные пищевые продукты или витамины принесет пользу здоровью.

Следует уделить особое внимание иммунитету и защите от аллергий. Ароматерапия с маслом лаванды поможет вам быстрее погружаться в сладкие сны. Найдите время для совместного хобби с любимым человеком, ведь это самый лучший способ снова почувствовать себя единственной командой. Научитесь прощать мелкие ошибки своим родным, и вы увидите, как быстро любовь вернется в ваше общее пространство.

Вам не следует подписывать важные бумаги, поскольку внимание через фазу Луны может быть рассеяно. Талисманом недели для вас станет ключ, символизирующий открытие новых истин и правильных решений. Избегайте сплетен в офисе. Лучше сосредоточьтесь на своих достижениях и реальных показателях эффективности. Расходы на обучение или книги будут удачными, однако откажитесь от покупки билетов на дальние поездки.

Новая неделя подарит вам вдохновение для длинных пеших прогулок у воды, что положительно повлияет на ваше общее состояние. Слушайте подсказки своего тела - оно точно знает, когда вам нужна пауза. В семье возможны приятные новости, связанные с расширением или улучшением жилищных условий, что порадует ваших близких. Будьте готовы идти на компромиссы.

Ваш оберег на эти 7 дней - серебряная монета в левом кармане для стабильности. Этот период идеален для очищения дома, поэтому не стоит загромождать пространство новыми безделушками. В денежных делах звезды обещают прибыль, если вы проявите смелость и пойдете на оправданный риск. Ваша жажда расширения профессионального влияния найдет поддержку в новых знакомствах. По финансовым делам сделайте паузу: крупные покупки сейчас могут оказаться дефектными или ненужными уже через месяц. Деньги лучше придержать в кошельке, ведь неделя склоняет к расточительству на фоне стресса.

Ваши суставы и кости нуждаются в дополнительном внимании, поэтому добавьте в рацион продукты с высоким содержанием кальция. Психологически полезно будет сменить привычный маршрут или попробовать необычную оздоровительную процедуру. Ваша страсть на этой неделе будет на пике, что добавит искры даже в отношениях с большим стажем и опытом. Избегайте необоснованной ревности, которая может испортить атмосферу доверия.

На этой неделе вы можете почувствовать нехватку внимания, но не стоит пытаться завоевать ее из-за громких скандалов или хвастовства. Носите с собой лунный камень или перламутр, чтобы сохранить душевное спокойствие в дни эмоционального спада. Найдите баланс между мечтами и реальными шагами, чтобы не распылять свою драгоценную энергию зря. Карьерные амбиции станут вашим основным движком. Деньги любят порядок, поэтому наведите порядок в финансовой документации и оплатите все текущие счета. Финансовая удача улыбнется тем, кто не опасается экспериментировать и внедрять цифровые технологии в работу.

Сосудистая система и голени могут напомнить о себе, поэтому старайтесь избегать длительного пребывания в одной позе. Ваш разум нуждается в новых впечатлениях, чтобы не погрузиться в апатию или чувство застоя. Совместная активность или маленькое путешествие за город поможет вам обоим посмотреть друг на друга совсем другими глазами. Для тех, кто ищет пару, звезды подготовили встречу с человеком, который будет разделять ваши самые безумные ценности.

Не рекомендуется менять работу или соглашаться на сомнительные авантюры, пока Луна теряет силу. Талисманом выступит натуральный камень зеленого цвета, который поможет сосредоточиться на главном. Это отличное время для командировок, обмена опытом и выхода на международный или общенациональный уровень сотрудничества. Вдохновение поможет найти нестандартные решения. Не стоит делиться своими планами с чужими людьми, чтобы не сглазить собственный успех. Тратьте деньги на мелкие радости для души, например, на вкусный кофе или поход в кино, это поддержит ваше настроение.

Не сдерживайте свой смех - это самый простой и эффективный способ снять стресс. Ваша иммунная система сейчас очень чувствительна к внешним факторам, поэтому одевайтесь по погоде и берегите ноги от влаги. Не стоит опасаться случайных знакомств в сети, ведь одно из них может перерасти в настоящую сказку. На этой неделе вам захочется свободы и новых впечатлений.

Не стоит принимать судьбоносные решения в личной жизни, потому что чувства могут быть временно подавлены. Ваш магический помощник - небольшое зеркальце, отражающее негативные мнения окружающих людей. Ваша работоспособность поразит окружающих, но не забывайте фиксировать свои результаты в письменном виде для дальнейших отчетов. Это хорошая неделя для обсуждения долгосрочных планов с начальством. Эта неделя станет временем неожиданных бонусов, связанных с вашими прошлыми заслугами на работе. Звезды советуют инвестировать полученные денежные средства в самообразование или профессиональные курсы.

Психосоматика может проявляться в виде простуды, если вы накопили слишком много невысказанных эмоций внутри. Плавание или контакт с водой поможет смыть весь негатив, накопленный за рабочий день. Несмотря на большую загруженность на работе, найдите час для романтической прогулки, чтобы напомнить партнеру о его важности. Если в отношениях было напряжение, этот период идеально подходит, чтобы начать все с чистого листа.

Новая неделя подарит вдохновение и силы для ваших творческих проектов. Верьте в свои силы и носите кристалл граната - он активирует ваши чакры. Социальные сети и медиапространство станут вашими лучшими помощниками в продвижении личного бренда или товаров. Не бойтесь реализовывать свои мечты. Финансовая устойчивость будет зависеть от способности договариваться и искать компромиссы с партнерами. Будьте осторожны с импульсивными покупками в среду - они могут пробить брешь в бюджете.

Пора позаботиться о себе и попрощаться с вредными привычками. Любите себя, чаще балуйте себя подарками и фокусируйтесь на позитиве. Это восстановит ментальное здоровье. Новая неделя зовет к общим приключениям и путешествиям, которые станут лучшим лекарством против обыденности в отношениях. Для одиноких этот период готовит роковую встречу, которая заставит сердце биться быстрее.

На этой неделе не следует принимать судьбоносные решения. Дождитесь другой фазы Луны. Ваш амулет на следующие 7 дней - черный или желтый агат. Новая неделя станет месяцем внедрения новейших технологий в профессиональную деятельность. Не бойтесь экспериментировать с форматами - оригинальность сейчас в тренде. Эта неделя благоприятна для открытия депозитных счетов или подписания долгосрочных контрактов. В пятницу возможно поступление средств из источника, о котором вы уже успели забыть.

Ваша нервная система нуждается в покое и фокусе на позитиве. Пора принять себя такими, какие вы есть, и простить себе за прошлое. Будьте искренними в выражении своих чувств и не пытайтесь казаться кем-то другим, чем вы есть на самом деле. Стабильность и верность станут вашими главными лозунгами в личной жизни.

На этой неделе противопоказано заниматься экстремальными видами спорта, поскольку нисходящая Луна снижает общий тонус организма. Оберег недели - булавка, приколотая острым концом вверх. Вам следует довериться течению событий и не форсировать события на работе, позволяя Луне очистить ваше пространство от токсичных связей. Ваша искренность и доброта превратятся в мощный профессиональный инструмент. Солнечная энергия поможет вам реализовать себя в искусстве или психологической помощи пожилым людям и детям с особыми потребностями. Это привлечет и финансовое состояние, и внутреннее удовольствие.

Главной задачей этой недели станет стабилизация режима дня и борьба с бессонницей. Ваша склонность к ночным размышлениям может привести к переутомлению. Ваша серьезность будет привлекать надежных людей, готовых к созданию крепкой семьи и длительным серьезным отношениям. Романтические сюрпризы, сделанные собственноручно, произведут на вашу половинку гораздо большее впечатление, чем любые дорогие и пафосные вещи.

На этой неделе не стоит давать трудновыполнимые обещания, особенно партнерам по бизнесу. Ваш талисман недели - статуэтка или изображение кота. Убывающая Луна поможет завершить длительные переговоры и поставить финальную точку в юридических вопросах. Это удачное время, чтобы показать себя как лидера. Не бойтесь предлагать свои проекты руководству, это добавит вам денег к кошельку. Суббота - идеальный день для планирования семейного бюджета на следующий месяц.

Звезды советуют беречь суставы и избегать чрезмерных нагрузок на занятиях спортом. Весна будет вдохновлять вас на приключения, но не забывайте о важности разминки перед активными прогулками. На этой неделе ваши дружеские отношения могут неожиданно перерасти во что-то гораздо больше и гораздо серьезнее. Оставайтесь открытыми ко всему новому, ведь любовь приходит именно тогда, когда мы ее совсем не ждем.

Не следует проявлять излишнее упрямство в общении с родственниками, чтобы не спровоцировать продолжительный конфликт. Носите в кошельке лавровый лист, чтобы он притягивал финансовую удачу даже в период ниспадающей Луны. На этой неделе вы сможете успешно внедрить цифровые технологии в социальные проекты. Убывающая Луна будет тормозить подписание документов, поэтому не переживайте за это. Следует быть внимательными с мелкими затратами, поскольку именно "незаметные" суммы могут истощить ваш кошелек до конца недели. Энергетика недели способствует монетизации ваших творческих идей.