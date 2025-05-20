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Как помочь огурцам восстановиться после холодов: секреты опытных дачников
Бывает, что после посадки огурцов погода внезапно ухудшается, и температура резко падает. Из-за холодов растения замедляют рост или вовсе останавливаются в развитии. Чтобы этого не произошло, бывалые огородники применяют простую, но эффективную подкормку, которая помогает растениям быстро прийти в норму.
Удобрение вносится в два этапа. Их можно провести в течение одного дня, но с перерывом не менее 3-5 часов.
Этап первый: подкормка азотом
Для стимуляции роста огурцам необходим азот. Растворите в 10 л воды 0,5 л перебродившего коровяка. Альтернативный вариант - использовать мочевину (на тот же объем воды достаточно 1 ст. ложки этого удобрения).
Этап второй: комплексная поддержка
На этом этапе понадобятся древесная зола, йод и янтарная кислота. Сначала растворите 2 таблетки янтарной кислоты в стакане теплой воды. Затем в 10 л воды смешайте 4 ст. ложки золы, 10 капель йода и подготовленный раствор янтарной кислоты.
Такая двухступенчатая подкормка помогает огурцам справиться с последствиями холодов, болезней или стресса от пересадки.
Кстати, это удобрение универсально, его можно применять не только для восстановления огурцов, но и других видов рассады.