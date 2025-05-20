Как помочь огурцам восстановиться после холодов: секреты опытных дачников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71273a22-e7f9-4a01-8bc8-a810dcf81178/conversions/39f50939-02aa-4866-a195-0b93f7c3170b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71273a22-e7f9-4a01-8bc8-a810dcf81178/conversions/39f50939-02aa-4866-a195-0b93f7c3170b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71273a22-e7f9-4a01-8bc8-a810dcf81178/conversions/39f50939-02aa-4866-a195-0b93f7c3170b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71273a22-e7f9-4a01-8bc8-a810dcf81178/conversions/39f50939-02aa-4866-a195-0b93f7c3170b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бывает, что после посадки огурцов погода внезапно ухудшается, и температура резко падает. Из-за холодов растения замедляют рост или вовсе останавливаются в развитии. Чтобы этого не произошло, бывалые огородники применяют простую, но эффективную подкормку, которая помогает растениям быстро прийти в норму.

Удобрение вносится в два этапа. Их можно провести в течение одного дня, но с перерывом не менее 3-5 часов.

Этап первый: подкормка азотом

Для стимуляции роста огурцам необходим азот. Растворите в 10 л воды 0,5 л перебродившего коровяка. Альтернативный вариант - использовать мочевину (на тот же объем воды достаточно 1 ст. ложки этого удобрения).

Этап второй: комплексная поддержка

На этом этапе понадобятся древесная зола, йод и янтарная кислота. Сначала растворите 2 таблетки янтарной кислоты в стакане теплой воды. Затем в 10 л воды смешайте 4 ст. ложки золы, 10 капель йода и подготовленный раствор янтарной кислоты.

Такая двухступенчатая подкормка помогает огурцам справиться с последствиями холодов, болезней или стресса от пересадки.