Как поздравить с Новым годом - красивые поздравления в стихах и прозе в год Красной Огненной Лошади
Вот и приближается любимый праздник многих - Новый год! Под бой курантов мы прощаемся с уходящим годом и с надеждой встречаем 2026-й - год Красной Огненной Лошади.
Эта энергичная, страстная и яркая символика обещает динамичные перемены, смелые начинания и море позитивных эмоций. В такие моменты особенно приятно получать теплые слова от родных, друзей и коллег - они словно искры волшебства, которые согревают сердце и дарят веру в лучшее.
Пусть ваши сообщения и открытки принесут радость тем, кому они адресованы!
Универсальные поздравления
В прозе
- Год Лошади - это год скорости, энергии, движения вперед. Пусть все ненужное останется в прошлом, а впереди будет только простор для новых свершений. Желаю держать поводья своей судьбы крепко в руках, не бояться новых дорог и с легкостью преодолевать любые препятствия. Пусть каждый день нового года будет шагом к мечте!
- Поздравляю с наступающим 2026 годом - годом Лошади! Пусть этот сильный, благородный и свободолюбивый символ принесет в твою жизнь уверенность, мощный рывок вперед и ветер свежих перемен. Пусть все, что тяжело тянулось - уйдет в прошлое, а все, что по-настоящему важно - поскачет в твою жизнь легко и красиво! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, верных людей рядом и таких дорог, на которых ты всегда будешь чувствовать себя на коне!
- Пусть наступающий год Лошади привнесет в вашу жизнь стремительность, уверенность и благородство! Пусть здоровье будет крепким, а энергия неиссякаемой. Пусть каждый день будет шагом к мечте, а любое дело завершится успехом. Желаю счастья в семье, гармонии в душе и благополучия во всем! С Новым годом!
В стихах
1. Пусть Лошадка несет удачу,
Позитив, добро в придачу,
В 2026 Новый год
Чудо пусть произойдет!
Чтобы радость и веселье
Поднимали настроение,
Елка, шарики, салют,
И куранты уже бьют!
С Новым годом, с Новым счастьем,
Пусть он будет без ненастья,
Мирным, светлым, ярким, клевым,
Самым лучшим, самым Новым!
2. Летит метель из-под копыт,
Змею на троне в миг сменяя,
Год Красной Лошади идет,
Всех с Новым годом поздравляем!
Пусть будет множество чудес,
На елке огоньки сверкают,
И сбудется пускай у вас,
Все то, что каждый загадает!
Здоровья крепкого, добра,
И счастья нового большого,
Любви, душевного тепла,
И настроения цветного!
3. В год Лошади желаю я
Здоровья, мира и тепла,
Любви, стабильности во всем,
Пусть полной чашей будет дом!
Мечтайте, верьте и творите,
Родных и близких берегите,
Живите дружно и прекрасно,
Всех с Новым годом, с новым счастьем!
Поздравления для коллег
В прозе
- Дорогие коллеги, с наступающим Новым 2026 годом Лошади! Пусть ее уверенный бег ведет вас к победам, добрым новостям и новым возможностям. Пусть работа вдохновляет, идеи находят поддержку, а жизнь радует спокойствием, уютом и радостными моментами. Счастья и благополучия в новом году!
- С Новым годом 2026 Лошади, дорогие коллеги! Пусть этот год подарит вам такую же грациозность и выносливость, как у символа года. Желаю, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь с удивительной легкостью, чтобы работа приносила удовлетворение и признание. Пусть ваши близкие всегда поддерживают вас, а финансовое благополучие станет прочной основой для исполнения самых смелых желаний!
- Уважаемые коллеги, с праздником года Лошади 2026! Пусть этот год станет для вас периодом стремительного профессионального роста и личностного развития. Желаю вам решительности в достижении поставленных задач, крепких нервов в любых обстоятельствах и множества приятных моментов в кругу единомышленников. Пусть удача сопровождает каждое ваше начинание, а домашний очаг дарит покой и вдохновение для новых свершений!
В стихах
1. Пусть Лошадка вам несет
Премий частых целый год,
Повышения в карьере,
Безусловно в высшей мере!
Чтобы было вдохновение
На работу только рвение,
Мотивация крутая
И зарплата пребольшая!
Чтоб начальник верил в вас,
Чтоб в делах все было класс,
Счастья вам одним лишь словом,
Коллектив наш, с Новым годом!
2. Пускай двенадцать месяцев грядущих
Несут лишь добрые сюрпризы вам.
Пусть Лошадь годом станет самым лучшим,
Даря успехи, радость и успех делам.
Пусть будни радуют веселым смехом,
Друзья поддержат в каждом из путей,
И каждый день наполнится успехом,
Даря тепло любимых и детей.
3. Пахать, как лошадки, я вам не желаю,
Желаю расслабиться в Новом году.
Желаю, зарплату легко получая,
Взять курс на желания и на мечту.
Работы пусть будет не так уж и много,
И будет в семье все прекрасно у вас.
Не будет начальство судить очень строго,
И будет пусть сил богатырских запас!
Поздравления для семьи
В прозе
- Дорогие мои! Поздравляю вас с годом Лошади! Это благородное животное ценит семью и верность традициям. Я хочу пожелать вам в 2026 году безграничного уюта, спокойствия и гармонии. Пусть Лошадь увезет на своих санях все тревоги и заботы, оставив нам только радость общения друг с другом. Желаю, чтобы наш семейный стол всегда был полон, а в сердцах царили мир и любовь. С праздником!
- Дорогие родители и вся наша семья! С Новым 2026 годом, Годом Красной Огненной Лошади! Пусть эта энергичная хозяйка года принесет в наш дом здоровье, гармонию и безграничную радость. Желаю, чтобы семейные узы крепли с каждым днем, а каждый вечер собирал нас за общим столом в тепле и любви.
- Родные мои! Встречаем 2026 год с надеждой и любовью. Красная Огненная Лошадь несет нам свободу и процветание - пусть в нашей семье всегда царит мир, здоровье не подводит, а счастье умножается на всех. Спасибо за то, что вы есть, и пусть год будет полон теплых объятий!
В стихах
1. Моя семья - мой тыл, моя опора.
Вы те, кто меня любит, верит, ждет.
Пробьют уже куранты очень скоро,
И важно Новый год на трон взойдет.
Люблю вас, дорогие, очень-очень.
Пусть год подарит счастье и добро.
Пусть нам он процветание напророчит
И сохранит любви нашей тепло!
2. С Новым годом поздравляем,
И желаем всей семье
За столом большим собраться
И откушать оливье!
Быть счастливыми по жизни,
Не печалясь, не грустя,
Улыбаться, быть единой,
Как-никак, ведь вы семья!
Чтобы был уют и радость,
Денег целый миллион,
Чтоб все в жизни удавалось,
Полной чашей чтоб был дом!
3. С Новым годом поздравляю,
Я любимую семью,
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб исполнили мечту!
Пусть у вас будет веселье,
Елка, стол, тепло, уют,
Чтобы каждый знал, что его дома,
Очень любят и всегда все ждут!
Места чуду, позитива,
И успехов, и любви,
Чтоб семьей были счастливой,
Вместе все всегда могли!
Поздравления для друзей
В прозе
- Наступил Новый год. От всей души поздравляю тебя с ним и желаю встретить его ярко и позитивно. Пусть твоя жизнь будет такой же замечательной, как хозяина года. И состоит только из везения и процветания. Побольше счастливых мгновений, уверенности и оптимизма. Будь смелым, упорным и справедливым. С праздником!
- В Новом году желаю тебе снегопада достатка, бурю новых позитивных эмоций и ураган любви. Пусть твое сердце никогда не будет холодным и черствым. Грациозно и легко иди навстречу мечтам, не отдавай свою удачу в лапы судьбы. Будь таким же харизматичным, веселым и добродушным. Успеха, здоровья и множества ярких моментов, дорогой друг!
- В новом году хочу пожелать идти к своей цели, самореализовываться, не забывать друзей и любить близких. Пусть год будет ярким и счастливым, все проблемы решаются с космической скоростью, а здоровье и благополучие никогда тебя не покидают.
В стихах
1. Желаю, чтобы год грядущий
Для тебя стал самым лучшим,
Чтоб принес здоровье, счастье,
Изгнав беды и ненастья.
Позитива, добра и успеха,
Слез тоже желаю, но только от смеха.
Любви, конечно же, тебе
И всего лучшего в судьбе.
2. В Новый год тебе желаю
Счастья, радости, добра.
Пусть дела идут как надо
И исполнится мечта.
Пусть лошадка резво скачет
И несет с собой удачу,
Много денег, радость, смех,
И большой-большой успех!
3. Пусть Лошадка принесет
Счастья женского на год.
Пусть оно кружится,
И всю жизнь продлится.
Пусть исполнятся мечты.
Вдохновения, красоты.
Верь, как в детстве, в чудо -
Все прекрасно будет!
Смешные поздравления
В прозе
- Желаю, чтобы в 2026-м ты шел по жизни в ногу с ритмом, не теряя стремительности, энергии и чувства юмора! Пусть твоя Лошадь года будет породистой, холеной и упрямо ведет к хорошему - даже если ты пытаешься идти в пижаме на диван! Не бойся препятствий - у настоящей Лошади на все найдется энергия и юмор!
- С Новым годом! Пусть Лошадь будет по жизни как драгоценный трофей - и независимой, и лихой! Если что-то пойдет не так, вспомните: когда конь не слушается - просто предложите ему сахар! Пусть этот год подарит вам только сладкие мгновения и ни капли грусти!
- Ну что, готовь седло, натягивай улыбку и держись крепче - в 2026 нас ждет крутая скачка! Пусть Лошадка будет не дикой, а преданной - чтоб носила не по кочкам, а прямо к премиям, отдыху и веселью. Пусть никто не тянет за поводья, кроме вдохновения, а все спотыкачки остаются в прошлом. Главное - не забыть морковку для удачи и отдыхать в стойле с шампанским!
В стихах
1. В шубе белой, на коне
И слегка навеселе
Резво скачет Новый год,
Вам подарочки несет.
Пусть подарит он веселье
Без унылого похмелья,
Фейерверки, радость, смех
И во всех делах успех.
Старый год пусть заберет
Хлам из грусти и забот,
Все обиды, все волнения
И пустые сожаления.
2. Иго-го! Вперед, лошадка!
Пусть нам всем живется сладко!
С Новым годом! С новым счастьем!
Под копыто все ненастья!
Над проблемами поржем,
Мы лошадку запряжем,
Чтобы силы не терять
Вместе будем мы пахать!
Всем удачи и везенья,
Чтобы год был как варенье
Ярким, вкусным, очень сладким,
Чистым, выбритым и гладким.
Много денег, светлых дней,
Счастья, радости, друзей!
С Новым годом, иго-го!
Пусть всем будет ХОРОШ0!
3. С годом Новым - Лошадиным,
Пусть он будет продуктивным,
Ярким, радостным, веселым,
Чтобы все были здоровы!
Фейерверки пусть гремят -
Радость, смех для всех ребят,
Утром чтобы без похмелья,
Пусть продолжится веселье!
Чтобы пели, танцевали,
С Новым годом поздравляли
Отдыхали, зажигали,
Никогда не унывали!
Пусть эти пожелания принесут улыбки и хорошее настроение всем, кому вы их отправите. С наступающим Новым годом!