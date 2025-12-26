Как поздравить с Новым годом - красивые поздравления в стихах и прозе в год Красной Огненной Лошади news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea11d496-439d-432a-99f6-c7aea6cdc633/conversions/132c4425-bee9-4f7a-8ecd-b7920bca8496-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea11d496-439d-432a-99f6-c7aea6cdc633/conversions/132c4425-bee9-4f7a-8ecd-b7920bca8496-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea11d496-439d-432a-99f6-c7aea6cdc633/conversions/132c4425-bee9-4f7a-8ecd-b7920bca8496-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea11d496-439d-432a-99f6-c7aea6cdc633/conversions/132c4425-bee9-4f7a-8ecd-b7920bca8496-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот и приближается любимый праздник многих - Новый год! Под бой курантов мы прощаемся с уходящим годом и с надеждой встречаем 2026-й - год Красной Огненной Лошади.

Эта энергичная, страстная и яркая символика обещает динамичные перемены, смелые начинания и море позитивных эмоций. В такие моменты особенно приятно получать теплые слова от родных, друзей и коллег - они словно искры волшебства, которые согревают сердце и дарят веру в лучшее.

Пусть ваши сообщения и открытки принесут радость тем, кому они адресованы!

Универсальные поздравления

В прозе

Год Лошади - это год скорости, энергии, движения вперед. Пусть все ненужное останется в прошлом, а впереди будет только простор для новых свершений. Желаю держать поводья своей судьбы крепко в руках, не бояться новых дорог и с легкостью преодолевать любые препятствия. Пусть каждый день нового года будет шагом к мечте! Поздравляю с наступающим 2026 годом - годом Лошади! Пусть этот сильный, благородный и свободолюбивый символ принесет в твою жизнь уверенность, мощный рывок вперед и ветер свежих перемен. Пусть все, что тяжело тянулось - уйдет в прошлое, а все, что по-настоящему важно - поскачет в твою жизнь легко и красиво! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, верных людей рядом и таких дорог, на которых ты всегда будешь чувствовать себя на коне! Пусть наступающий год Лошади привнесет в вашу жизнь стремительность, уверенность и благородство! Пусть здоровье будет крепким, а энергия неиссякаемой. Пусть каждый день будет шагом к мечте, а любое дело завершится успехом. Желаю счастья в семье, гармонии в душе и благополучия во всем! С Новым годом!

В стихах

1. Пусть Лошадка несет удачу,

Позитив, добро в придачу,

В 2026 Новый год

Чудо пусть произойдет!

Чтобы радость и веселье

Поднимали настроение,

Елка, шарики, салют,

И куранты уже бьют!

С Новым годом, с Новым счастьем,

Пусть он будет без ненастья,

Мирным, светлым, ярким, клевым,

Самым лучшим, самым Новым!

2. Летит метель из-под копыт,

Змею на троне в миг сменяя,

Год Красной Лошади идет,

Всех с Новым годом поздравляем!

Пусть будет множество чудес,

На елке огоньки сверкают,

И сбудется пускай у вас,

Все то, что каждый загадает!

Здоровья крепкого, добра,

И счастья нового большого,

Любви, душевного тепла,

И настроения цветного!

3. В год Лошади желаю я

Здоровья, мира и тепла,

Любви, стабильности во всем,

Пусть полной чашей будет дом!

Мечтайте, верьте и творите,

Родных и близких берегите,

Живите дружно и прекрасно,

Всех с Новым годом, с новым счастьем!

Поздравления для коллег

В прозе

Дорогие коллеги, с наступающим Новым 2026 годом Лошади! Пусть ее уверенный бег ведет вас к победам, добрым новостям и новым возможностям. Пусть работа вдохновляет, идеи находят поддержку, а жизнь радует спокойствием, уютом и радостными моментами. Счастья и благополучия в новом году! С Новым годом 2026 Лошади, дорогие коллеги! Пусть этот год подарит вам такую же грациозность и выносливость, как у символа года. Желаю, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь с удивительной легкостью, чтобы работа приносила удовлетворение и признание. Пусть ваши близкие всегда поддерживают вас, а финансовое благополучие станет прочной основой для исполнения самых смелых желаний! Уважаемые коллеги, с праздником года Лошади 2026! Пусть этот год станет для вас периодом стремительного профессионального роста и личностного развития. Желаю вам решительности в достижении поставленных задач, крепких нервов в любых обстоятельствах и множества приятных моментов в кругу единомышленников. Пусть удача сопровождает каждое ваше начинание, а домашний очаг дарит покой и вдохновение для новых свершений!

В стихах

1. Пусть Лошадка вам несет

Премий частых целый год,

Повышения в карьере,

Безусловно в высшей мере!

Чтобы было вдохновение

На работу только рвение,

Мотивация крутая

И зарплата пребольшая!

Чтоб начальник верил в вас,

Чтоб в делах все было класс,

Счастья вам одним лишь словом,

Коллектив наш, с Новым годом!

2. Пускай двенадцать месяцев грядущих

Несут лишь добрые сюрпризы вам.

Пусть Лошадь годом станет самым лучшим,

Даря успехи, радость и успех делам.

Пусть будни радуют веселым смехом,

Друзья поддержат в каждом из путей,

И каждый день наполнится успехом,

Даря тепло любимых и детей.

3. Пахать, как лошадки, я вам не желаю,

Желаю расслабиться в Новом году.

Желаю, зарплату легко получая,

Взять курс на желания и на мечту.

Работы пусть будет не так уж и много,

И будет в семье все прекрасно у вас.

Не будет начальство судить очень строго,

И будет пусть сил богатырских запас!

Поздравления для семьи

В прозе

Дорогие мои! Поздравляю вас с годом Лошади! Это благородное животное ценит семью и верность традициям. Я хочу пожелать вам в 2026 году безграничного уюта, спокойствия и гармонии. Пусть Лошадь увезет на своих санях все тревоги и заботы, оставив нам только радость общения друг с другом. Желаю, чтобы наш семейный стол всегда был полон, а в сердцах царили мир и любовь. С праздником! Дорогие родители и вся наша семья! С Новым 2026 годом, Годом Красной Огненной Лошади! Пусть эта энергичная хозяйка года принесет в наш дом здоровье, гармонию и безграничную радость. Желаю, чтобы семейные узы крепли с каждым днем, а каждый вечер собирал нас за общим столом в тепле и любви. Родные мои! Встречаем 2026 год с надеждой и любовью. Красная Огненная Лошадь несет нам свободу и процветание - пусть в нашей семье всегда царит мир, здоровье не подводит, а счастье умножается на всех. Спасибо за то, что вы есть, и пусть год будет полон теплых объятий!

В стихах

1. Моя семья - мой тыл, моя опора.

Вы те, кто меня любит, верит, ждет.

Пробьют уже куранты очень скоро,

И важно Новый год на трон взойдет.

Люблю вас, дорогие, очень-очень.

Пусть год подарит счастье и добро.

Пусть нам он процветание напророчит

И сохранит любви нашей тепло!

2. С Новым годом поздравляем,

И желаем всей семье

За столом большим собраться

И откушать оливье!



Быть счастливыми по жизни,

Не печалясь, не грустя,

Улыбаться, быть единой,

Как-никак, ведь вы семья!

Чтобы был уют и радость,

Денег целый миллион,

Чтоб все в жизни удавалось,

Полной чашей чтоб был дом!

3. С Новым годом поздравляю,

Я любимую семью,

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб исполнили мечту!



Пусть у вас будет веселье,

Елка, стол, тепло, уют,

Чтобы каждый знал, что его дома,

Очень любят и всегда все ждут!

Места чуду, позитива,

И успехов, и любви,

Чтоб семьей были счастливой,

Вместе все всегда могли!

Поздравления для друзей

В прозе

Наступил Новый год. От всей души поздравляю тебя с ним и желаю встретить его ярко и позитивно. Пусть твоя жизнь будет такой же замечательной, как хозяина года. И состоит только из везения и процветания. Побольше счастливых мгновений, уверенности и оптимизма. Будь смелым, упорным и справедливым. С праздником! В Новом году желаю тебе снегопада достатка, бурю новых позитивных эмоций и ураган любви. Пусть твое сердце никогда не будет холодным и черствым. Грациозно и легко иди навстречу мечтам, не отдавай свою удачу в лапы судьбы. Будь таким же харизматичным, веселым и добродушным. Успеха, здоровья и множества ярких моментов, дорогой друг! В новом году хочу пожелать идти к своей цели, самореализовываться, не забывать друзей и любить близких. Пусть год будет ярким и счастливым, все проблемы решаются с космической скоростью, а здоровье и благополучие никогда тебя не покидают.

В стихах

1. Желаю, чтобы год грядущий

Для тебя стал самым лучшим,

Чтоб принес здоровье, счастье,

Изгнав беды и ненастья.

Позитива, добра и успеха,

Слез тоже желаю, но только от смеха.

Любви, конечно же, тебе

И всего лучшего в судьбе.

2. В Новый год тебе желаю

Счастья, радости, добра.

Пусть дела идут как надо

И исполнится мечта.



Пусть лошадка резво скачет

И несет с собой удачу,

Много денег, радость, смех,

И большой-большой успех!

3. Пусть Лошадка принесет

Счастья женского на год.

Пусть оно кружится,

И всю жизнь продлится.

Пусть исполнятся мечты.

Вдохновения, красоты.

Верь, как в детстве, в чудо -

Все прекрасно будет!

Смешные поздравления

В прозе

Желаю, чтобы в 2026-м ты шел по жизни в ногу с ритмом, не теряя стремительности, энергии и чувства юмора! Пусть твоя Лошадь года будет породистой, холеной и упрямо ведет к хорошему - даже если ты пытаешься идти в пижаме на диван! Не бойся препятствий - у настоящей Лошади на все найдется энергия и юмор! С Новым годом! Пусть Лошадь будет по жизни как драгоценный трофей - и независимой, и лихой! Если что-то пойдет не так, вспомните: когда конь не слушается - просто предложите ему сахар! Пусть этот год подарит вам только сладкие мгновения и ни капли грусти! Ну что, готовь седло, натягивай улыбку и держись крепче - в 2026 нас ждет крутая скачка! Пусть Лошадка будет не дикой, а преданной - чтоб носила не по кочкам, а прямо к премиям, отдыху и веселью. Пусть никто не тянет за поводья, кроме вдохновения, а все спотыкачки остаются в прошлом. Главное - не забыть морковку для удачи и отдыхать в стойле с шампанским!

В стихах

1. В шубе белой, на коне

И слегка навеселе

Резво скачет Новый год,

Вам подарочки несет.

Пусть подарит он веселье

Без унылого похмелья,

Фейерверки, радость, смех

И во всех делах успех.

Старый год пусть заберет

Хлам из грусти и забот,

Все обиды, все волнения

И пустые сожаления.

2. Иго-го! Вперед, лошадка!

Пусть нам всем живется сладко!

С Новым годом! С новым счастьем!

Под копыто все ненастья!

Над проблемами поржем,

Мы лошадку запряжем,

Чтобы силы не терять

Вместе будем мы пахать!

Всем удачи и везенья,

Чтобы год был как варенье

Ярким, вкусным, очень сладким,

Чистым, выбритым и гладким.

Много денег, светлых дней,

Счастья, радости, друзей!

С Новым годом, иго-го!

Пусть всем будет ХОРОШ0!

3. С годом Новым - Лошадиным,

Пусть он будет продуктивным,

Ярким, радостным, веселым,

Чтобы все были здоровы!

Фейерверки пусть гремят -

Радость, смех для всех ребят,

Утром чтобы без похмелья,

Пусть продолжится веселье!

Чтобы пели, танцевали,

С Новым годом поздравляли

Отдыхали, зажигали,

Никогда не унывали!