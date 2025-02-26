Каким будет 2025 год: таро-прогноз для всех знаков зодиака

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Какие испытания ждут Тельцов, почему Львам нужно прямо сейчас браться за дела и что поможет достичь успеха Весам? Читайте новый расклад таро на 2025 год для каждого знака зодиака.

Овен - Умеренность

Карты таро пророчат вам гармонию в текущем году. Разногласия и напряженные ситуации легко разрешаться. Этот год готовит для вас испытание, но вы с ним обязательно справитесь, безвыходных ситуаций не будет. В любом коллективе вы чаще будете занимать роль миротворца, вам удастся находить решение даже самых сложных споров и вопросов.

В любовных отношениях вас ждет взаимопонимание и полное доверие. Со своим любимым человеком вы переживете счастливые события в жизни. И эти события обязательно оставят положительный след в судьбе каждого из вас.

Телец - Луна

Карты таро советуют вам в этом году вести себя осторожно. Многие события, которые будут происходить не всегда будут подвластны вам. У вас часто могут возникать страхи, которые касаются некомпетентности и недостатка опыта, будут одолевать сомнения. Вам предстоит научиться преодолевать свои страхи и избавиться от них.

В любви также вас могут настигать сомнения и неуверенность в себе и в партнере. Под воздействием этой карты могут появиться невыясненные обстоятельства, влияющие на развитие взаимоотношений. Чтобы наладить ситуацию стоит очень много разговаривать со своим партнером, обсуждать абсолютно все мелочи, иными словами, заново узнавать своего любимого человека.

Близнецы - Король жезлов

В текущем году вам предстоит взять на себя роль лидера во многих делах. Карты таро говорят, что вас ждет успех в различных сферах жизни, знакомства с новыми и интересными людьми. Можно начинать реализовывать свои инновационные идеи, проявлять фантазию и творчество. Никакие преграды не помешают достичь желаемых результатов.

В любви вас тоже будет преследовать удача. Между вами с партнером появиться какая-то особенная связь, отношения основаны на доверии, верности и искренности. Карта говорит об укреплении брачных уз, хороших отношениях в семье. Одиноким людям эта карта сулит новое знакомство.

Рак - Туз мечей

Текущий год станет для вас шансом осуществить свои грандиозные планы и достичь целей. Главное оставьте позади все сомнения. Карты таро советуют вам не совершать необдуманных поступков, действовать трезво, ясно оценивая каждый свой шаг. Важно также обратить внимание на свое здоровье, проверьте организм, даже если вас ничего не беспокоит.

Если в любви в последнее время был кризисный этап, то сейчас появится возможность найти общий язык с партнером, недопонимания начнут исчезать, а ваши чувства станут только крепче. Если недавно закончились отношения, карта предзнаменует появление новых, крепких и плодотворных.

Лев - Император

Карты таро требуют от вас решительности в этом году. Запланированные дела нужно делать именно сейчас, не откладывая на потом, а все проблемы разрешать также без задержек. В профессиональной деятельности вас ждет продвижение по службе, к которому приведут дисциплинированность и исполнительность.

В любовном плане вас ждут долгосрочные, крепкие и стабильные отношения. Император - признак образования союза, в котором женщина получает заслуженное внимание и заботу со стороны мужчины, где с ее мнением считаются.

Дева - Рыцарь пентаклей

Ваши труды на протяжении последних лет совсем скоро принесут свои плоды. Развивайте свои способности, у вас появляется прекрасная возможность иметь стабильный достаток, увеличить собственное благосостояние, и нести пользу людям, выполняя свое дело.

В отношениях с любимым человеком наблюдается стабильность и чувственность, присутствует доверие и надежность. Карта может свидетельствовать о роковой встрече, желании супругов завести ребенка. Если вы одинокий человек, то ожидайте перемены на любовном фронте, наконец-то появится возможность встретить свою вторую половину.

Весы - Королева кубков

Карты таро сулят вам успех в задуманных делах, а поможет вам в этом интуиция. Вам предстоит погрузиться в анализ всех происходящих с вами ситуаций, именно так вы сможете избежать возможных ошибок в будущем. Также принять верное решение помогут знаки от вашего подсознания, которых будет немало в ближайшее время.

В отношениях все происходит по велению души и сердца. Сила любви поможет добиться чего-то очень важного в жизни, ради чего стоит жить. Для этого потребуется не просто принимать любовь, но и давать ее в ответ.

Скорпион - Маг

Карты таро говорят о том, что в настоящее время стоит ожидать успеха. Для этого будет все - и максимальная безопасность, и благоприятные условия. На данном этапе появилась отличная возможность сделать задуманное реальным. Вы сами поймете, в какой деятельности сможете проявить свои активные действия и возьмете инициативу в руки.

Если вы одинокий человек, то вы как магнитом будете притягивать к себе людей и новые знакомства. А если любовь у вас уже есть, то вы сможете ловко и успешно разрешить все конфликты.

Стрелец - Верховный жрец

Карты таро говорят, что люди будут часто обращаться к вам за советом, многие увидят в вас лидера. За текущий год у вас получится сильно вырасти в духовном плане. Ваша внутренняя сила поможет вам в достижении всех намеченных целей. Смело можно браться за новые дела в этот период.

В любви карты указывают на возрастающее доверие, улучшение моральных ценностей, личных качеств. Партнерские отношения будут становиться все лучше и лучше, у вас возникнет твердое желание вступить в брак, укрепить вашу дружбу с каким-то человеком.

Козерог - Королева мечей

Карты таро говорят, что вы привыкли добиваться своих целей в жизни благодаря рациональному подходу. Вы сможете во многих ситуациях проявить свою компетентность, прекрасную опытность и дипломатичность, уверенность в собственных силах. Раскрыть максимально свой потенциал вы сможете в работе, связанной с умственной деятельностью.

В любовной сфере вы идете путем равноправия, в отношениях над эмоциями доминирует прагматичность. Если вы холостой человек, то вероятнее всего вы не готовы пока что расстаться со своей свободой.

Водолей - Мир

В текущем году вас ждет море радости и гармонии. Карты таро сулят вам удачу во всех делах. У вас получится получать удовольствие не только от отдыха, но и от работы. Удача в судьбе будет появляться сама собой, даже не нужно прикладывать для этого максимальные усилия.

В отношениях присутствуют только живые, искренние чувства и душевное тепло. В таком случае, речь идет не просто о хорошем и приятном партнере, а о человеке, которого с уверенностью можно назвать своей второй половинкой.

Рыбы - Шут

Карты таро говорят, что вам предстоит исследовать этот мир, вступить на жизненный путь, который вам пока не известен. Благодаря вашему оптимизму многие проблемы просто минуют вас. В профессиональной сфере вас ждут новые, рискованные проекты. В работе возникнет момент игры и авантюры, и придется все решения принимать сходу, не задумываясь о последствиях.