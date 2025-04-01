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Календарь магнитных бурь: какая геомагнитная обстановка ожидается в апреле и как защитить себя
Прошлый месяц порадовал относительно спокойной геомагнитной обстановкой. Сохранится ли ситуация в апреле или нужно насторожиться и принять меры по защите организма от воздействия магнитных бурь.
Магнитная буря: что такое и как появляется
Если совсем коротко объяснять, то магнитная буря - это колебания магнитного поля Земли. Но из-за чего это происходит?
Из-за перепадов температуры на поверхности Солнца возникают взрывы. Так выбрасываются магнитные частицы. Их солнечный ветер несет к Земле. А там уже они воздействуют на поле планеты, что выводит из строя электроприборы, а иногда и некоторые функции нашего организма.
В какие дни апреля ожидаются магнитные бури
В начале месяца геомагнитное поле будет слабовозмущенным (3 балла). Первая магнитная буря произойдет 5 апреля (G1). С 8 по 10 числа ситуация будет такой же (G1). А 11-14 апреля геомагнитное поле будет возмущенным (4 балла). Слабая активно будет зафиксирована 15 апреля (3 балла). Дальше 21 и 25 геомагнитный фон будет активен (4 балла). А последние слабые магнитные бури месяца ожидаются 22 и 24 апреля (G1).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь
Чтобы минимизировать последствия от активности Солнца, придерживайтесь этих правил:
- откажитесь от вредных привычек и заведите полезные в виде утренней зарядки и прогулок на свежем воздухе;
- исключите факторы стресса и качественно отдыхайте;
- не изнуряйте организм чрезмерными физнагрузками, но помните, что легкие тренировки вам необходимы;
- хорошо высыпайтесь и качественно питайтесь;
- пейте достаточное количество жидкости;
- не забывайте принимать нужные вам препараты и следите за артериальным давлением.
Прислушивайтесь к своему организму и своевременно обращайте к врачу. Будьте здоровы!