Календарь магнитных бурь: какая геомагнитная обстановка ожидается в мае 2025 года

Метеозависимым людям нужно быть осторожными в мае. Последний месяц весны обещает несколько геомагнитных вспышек. В какие даты они будут и как обезопасить себя, читайте в этом материале.

В чем суть космического явления и на что оно влияет

Магнитными бурями называют сильные возмущения магнитного поля Земли. Это происходит из-за вспышек на Солнце, откуда высвобождается энергия и частицы. Они уже, доходя до Земли, влияют на это магнитное поле.

Такое явление может выводить электрические приборы из строя и даже ухудшать самочувствие некоторых людей. Это касается в первую очередь тех, у кого хронические заболевания сердца и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Когда в мае ждать магнитные бури

Месяц начнется с возмущения геомагнитного поля - 2 мая (4 балла). Первая буря ожидается 6-7 мая (G1), после этого 8 и 10 мая геомагнитный фон будет активен (4 балла). Затем идет активость слабой активности (3 балла). 18-21 мая магнитосфера будет неспокойной (4 балла). А 28 и 29 числа нагрянет еще одна магнитная буря (G1).

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

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Как обезопасить себя во время магнитных бурь

Воздействие космической погоды на организм можно уменьшить или исключить, соблюдая простые правила:

избавьтесь от старых вредных привычек и сформируйте новые - зарядки, прогулки, правильное питание;

следите за количеством воды, которую вы пьете;

минимизируйте количество стресса, качественно отдыхайте и высыпайтесь;

сделайте физическую активность частью жизни, но не перенапрягайтесь;

если у вас уже есть какие-то проблемы, то не забывайте своевременно принимать препараты и следить за артериальным давлением.