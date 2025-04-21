3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Календарь магнитных бурь: какая геомагнитная обстановка ожидается в мае 2025 года
Метеозависимым людям нужно быть осторожными в мае. Последний месяц весны обещает несколько геомагнитных вспышек. В какие даты они будут и как обезопасить себя, читайте в этом материале.
В чем суть космического явления и на что оно влияет
Магнитными бурями называют сильные возмущения магнитного поля Земли. Это происходит из-за вспышек на Солнце, откуда высвобождается энергия и частицы. Они уже, доходя до Земли, влияют на это магнитное поле.
Такое явление может выводить электрические приборы из строя и даже ухудшать самочувствие некоторых людей. Это касается в первую очередь тех, у кого хронические заболевания сердца и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Когда в мае ждать магнитные бури
Месяц начнется с возмущения геомагнитного поля - 2 мая (4 балла). Первая буря ожидается 6-7 мая (G1), после этого 8 и 10 мая геомагнитный фон будет активен (4 балла). Затем идет активость слабой активности (3 балла). 18-21 мая магнитосфера будет неспокойной (4 балла). А 28 и 29 числа нагрянет еще одна магнитная буря (G1).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как обезопасить себя во время магнитных бурь
Воздействие космической погоды на организм можно уменьшить или исключить, соблюдая простые правила:
- избавьтесь от старых вредных привычек и сформируйте новые - зарядки, прогулки, правильное питание;
- следите за количеством воды, которую вы пьете;
- минимизируйте количество стресса, качественно отдыхайте и высыпайтесь;
- сделайте физическую активность частью жизни, но не перенапрягайтесь;
- если у вас уже есть какие-то проблемы, то не забывайте своевременно принимать препараты и следить за артериальным давлением.
Следите за своим самочувствием и при необходимости обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!