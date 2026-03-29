Календарь магнитных бурь на апрель: точный прогноз и советы, как обезопасить свое самочувствие

Вторая половина апреля, как и в прошлом месяце, будет неспокойной. Будет несколько периодов геомагнитных колебаний и один с магнитной бурей. Как подготовиться к космической непогоде и как уменьшить негативное воздействие на организм, читайте в этом материале.

Солнечный ветер, которого мы не чувствуем: причины бурь и их влияние на здоровье

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия потоков солнечного ветра - заряженных частиц, выброшенных Солнцем, - с магнитосферой Земли. Основной причиной служат вспышки на Солнце или корональные выбросы массы, при которых в космос выбрасываются огромные облака плазмы, которые позже достигают нашей планеты.

Это явление влияет на организм человека прежде всего через вегетативную нервную и сердечно-сосудистую системы. В эти периоды у метеочувствительных людей часто возникают скачки артериального давления, головные боли, тахикардия и резкие перепады настроения.

Считается, что колебания магнитного поля воздействуют на капиллярный кровоток и вязкость крови, замедляя доставку кислорода к тканям. Кроме того, бури могут нарушать выработку мелатонина, что приводит к бессоннице, ощущению тревоги и обострению хронических заболеваний. Наибольший дискомфорт обычно испытывают пожилые люди, пациенты с гипертонией и те, кто перенес инсульты или инфаркты.

Опасные даты с геомагнитными бурями в апреле 2026 года

Будет несколько периодов возмущения магнитосферы: 1-2, 6 и 10-11 апреля (4 балла). С 16 числа прогнозируются те же 4 балла. 17-го ожидается магнитная буря (G1), а после до 22 апреля будут держаться 4 балла.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Пять шагов к хорошему самочувствию

Вот пять советов, которые помогут легче перенести магнитные бури:

Контролируйте режим сна и отдыха. В период бурь старайтесь ложиться спать не позже 22-23 часов и спите не менее 7-8 часов. Исключите перегрузки. Откажитесь от тяжелой физической работы, интенсивных тренировок и алкоголя. По возможности избегайте стрессов и конфликтов - они могут спровоцировать резкий скачок давления. Скорректируйте питание. Ограничьте соленую, жирную и острую пищу, которая задерживает жидкость и усиливает нагрузку на сосуды. Добавьте в рацион легкие продукты, богатые калием и магнием (бананы, курагу, зелень), а также пейте чистую воду и травяные чаи. Держите под рукой привычные лекарства. Людям с гипертонией, гипотонией или хроническими заболеваниями важно не пропускать время приема препаратов. Если вы метеочувствительны, держите под рукой тонометр и средства для экстренной коррекции давления. Используйте щадящие методы релаксации. Вместо активной деятельности практикуйте спокойные прогулки на свежем воздухе, контрастный душ (без резких перепадов температур) или дыхательные упражнения. Это помогает нормализовать тонус сосудов и снизить тревожность.