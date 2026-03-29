Календарь магнитных бурь на апрель: точный прогноз и советы, как обезопасить свое самочувствие
Вторая половина апреля, как и в прошлом месяце, будет неспокойной. Будет несколько периодов геомагнитных колебаний и один с магнитной бурей. Как подготовиться к космической непогоде и как уменьшить негативное воздействие на организм, читайте в этом материале.
Солнечный ветер, которого мы не чувствуем: причины бурь и их влияние на здоровье
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия потоков солнечного ветра - заряженных частиц, выброшенных Солнцем, - с магнитосферой Земли. Основной причиной служат вспышки на Солнце или корональные выбросы массы, при которых в космос выбрасываются огромные облака плазмы, которые позже достигают нашей планеты.
Это явление влияет на организм человека прежде всего через вегетативную нервную и сердечно-сосудистую системы. В эти периоды у метеочувствительных людей часто возникают скачки артериального давления, головные боли, тахикардия и резкие перепады настроения.
Считается, что колебания магнитного поля воздействуют на капиллярный кровоток и вязкость крови, замедляя доставку кислорода к тканям. Кроме того, бури могут нарушать выработку мелатонина, что приводит к бессоннице, ощущению тревоги и обострению хронических заболеваний. Наибольший дискомфорт обычно испытывают пожилые люди, пациенты с гипертонией и те, кто перенес инсульты или инфаркты.
Опасные даты с геомагнитными бурями в апреле 2026 года
Будет несколько периодов возмущения магнитосферы: 1-2, 6 и 10-11 апреля (4 балла). С 16 числа прогнозируются те же 4 балла. 17-го ожидается магнитная буря (G1), а после до 22 апреля будут держаться 4 балла.
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Пять шагов к хорошему самочувствию
Вот пять советов, которые помогут легче перенести магнитные бури:
- Контролируйте режим сна и отдыха. В период бурь старайтесь ложиться спать не позже 22-23 часов и спите не менее 7-8 часов.
- Исключите перегрузки. Откажитесь от тяжелой физической работы, интенсивных тренировок и алкоголя. По возможности избегайте стрессов и конфликтов - они могут спровоцировать резкий скачок давления.
- Скорректируйте питание. Ограничьте соленую, жирную и острую пищу, которая задерживает жидкость и усиливает нагрузку на сосуды. Добавьте в рацион легкие продукты, богатые калием и магнием (бананы, курагу, зелень), а также пейте чистую воду и травяные чаи.
- Держите под рукой привычные лекарства. Людям с гипертонией, гипотонией или хроническими заболеваниями важно не пропускать время приема препаратов. Если вы метеочувствительны, держите под рукой тонометр и средства для экстренной коррекции давления.
- Используйте щадящие методы релаксации. Вместо активной деятельности практикуйте спокойные прогулки на свежем воздухе, контрастный душ (без резких перепадов температур) или дыхательные упражнения. Это помогает нормализовать тонус сосудов и снизить тревожность.
Если в периоды магнитных бурь ваше состояние систематически ухудшается, обязательно запишитесь на прием к врачу и получите профессиональную консультацию. Берегите свое здоровье и оставайтесь в хорошем самочувствии!