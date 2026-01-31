3.75 BYN
Календарь магнитных бурь на февраль: опасные даты и 5 правил, как защитить здоровье
Февраль порадует метеозависимых своим относительным спокойствием в магнитосфере. Несмотря на это, могут чувствоваться небольшие геомагнитные возмущение. В какие именно даты их ждать и как минимизировать воздействие магнитных бурь на организм, читайте в этом материале.
Магнитные бури: причины возникновения и влияние на человека
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Основной причиной являются корональные выбросы массы - мощные извержения солнечной плазмы, а также солнечные вспышки, которые усиливают поток частиц.
Когда эти заряженные частицы (в основном протоны и электроны) достигают околоземного пространства, они сталкиваются с магнитосферой Земли - ее магнитным "щитом". Это вызывает возмущения в магнитосфере, которые и называются магнитной бурей: магнитное поле становится нестабильным, быстро и сильно меняется.
Эти колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, влияя на радиосвязь, работу спутников, энергосистем и самочувствие метеозависимых людей. Наиболее чувствительными к таким изменениям часто оказываются люди с хроническими заболеваниями, пожилые и те, кто испытывает повышенные нагрузки. У них могут наблюдаться головные боли, колебания артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.
Когда прогнозируются геомагнитные возмущения: ключевые даты
В феврале отмечено несколько периодов с возмущениями: 5, 9-10, 13-16, 25 числа.
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как защитить здоровье во время геомагнитных бурь: полезные рекомендации
Вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут сохранить хорошее самочувствие в дни геомагнитных возмущений:
- поддерживайте водный баланс, выпивая достаточно жидкости в течение дня;
- следите за питанием: нездоровая еда не должна превышать 20 % от общего рациона;
- уделяйте внимание снижению стресса и обеспечивайте себе полноценный отдых;
- регулярно проверяйте прогнозы геомагнитной активности;
- принимайте назначенные врачом лекарства строго по графику, без пропусков.
Если во время магнитных бурь вы часто ощущаете недомогание, обязательно обратитесь к врачу за консультацией. Берегите себя и будьте здоровы!