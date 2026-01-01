Календарь магнитных бурь на январь: когда ждать первые геомагнитные возмущения в 2026 году news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2542cb2-5573-4f88-99cd-620a7cac0814/conversions/badab204-0c77-4a7b-a0b7-14f12452bb01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2542cb2-5573-4f88-99cd-620a7cac0814/conversions/badab204-0c77-4a7b-a0b7-14f12452bb01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2542cb2-5573-4f88-99cd-620a7cac0814/conversions/badab204-0c77-4a7b-a0b7-14f12452bb01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2542cb2-5573-4f88-99cd-620a7cac0814/conversions/badab204-0c77-4a7b-a0b7-14f12452bb01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начало 2026 года продолжит радовать метеозависимых относительно спокойной обстановкой в космосе. Однако после праздников не стоит расслабляться. В этом материале мы расскажем, в какие даты нужно остерегаться, и дадим список советов, чтобы минимизировать риски для организма.

Магнитные бури: как они возникают и как влияют на человека

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Основной причиной являются корональные выбросы массы - мощные извержения солнечной плазмы, а также солнечные вспышки, которые усиливают поток частиц.

Когда эти заряженные частицы (в основном протоны и электроны) достигают околоземного пространства, они сталкиваются с магнитосферой Земли - ее магнитным "щитом". Это вызывает возмущения в магнитосфере, которые и называются магнитной бурей: магнитное поле становится нестабильным, быстро и сильно меняется.

Эти колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, влияя на радиосвязь, работу спутников, энергосистем и самочувствие метеозависимых людей. Наиболее чувствительными к таким изменениям часто оказываются люди с хроническими заболеваниями, пожилые и те, кто испытывает повышенные нагрузки. У них могут наблюдаться головные боли, колебания артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.

Головная боль из-за магнитных бурь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-xl-___webp_1920.webp 1920w

В какие даты прогнозируются геомагнитные колебания

1 января может произойти слабая магнитная буря (G1), но затем ожидается затишье. Колебания на 4 балла будут фиксироваться 9, 17-19, 21-23 января. 20, 26-27 числа будут слабые магнитные бури (G1).

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Рекомендации по защите организма от влияния геомагнитных бурь

Возьмите на вооружение этот список советов, который поможет избежать плохого самочувствия в неспокойные дни:

пейте достаточно жидкости в течение дня;

контролируйте рацион питания: вредные продукты должны составлять не более 20 % от общего объема еды;

старайтесь минимизировать стресс и обеспечивайте себе качественный отдых;

следите за уровнем геомагнитной активности;

регулярно и без пропусков принимайте препараты, прописанные вашим врачом.