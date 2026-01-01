3.71 BYN
Календарь магнитных бурь на январь: когда ждать первые геомагнитные возмущения в 2026 году
Начало 2026 года продолжит радовать метеозависимых относительно спокойной обстановкой в космосе. Однако после праздников не стоит расслабляться. В этом материале мы расскажем, в какие даты нужно остерегаться, и дадим список советов, чтобы минимизировать риски для организма.
Магнитные бури: как они возникают и как влияют на человека
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Основной причиной являются корональные выбросы массы - мощные извержения солнечной плазмы, а также солнечные вспышки, которые усиливают поток частиц.
Когда эти заряженные частицы (в основном протоны и электроны) достигают околоземного пространства, они сталкиваются с магнитосферой Земли - ее магнитным "щитом". Это вызывает возмущения в магнитосфере, которые и называются магнитной бурей: магнитное поле становится нестабильным, быстро и сильно меняется.
Эти колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, влияя на радиосвязь, работу спутников, энергосистем и самочувствие метеозависимых людей. Наиболее чувствительными к таким изменениям часто оказываются люди с хроническими заболеваниями, пожилые и те, кто испытывает повышенные нагрузки. У них могут наблюдаться головные боли, колебания артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.
В какие даты прогнозируются геомагнитные колебания
1 января может произойти слабая магнитная буря (G1), но затем ожидается затишье. Колебания на 4 балла будут фиксироваться 9, 17-19, 21-23 января. 20, 26-27 числа будут слабые магнитные бури (G1).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Рекомендации по защите организма от влияния геомагнитных бурь
Возьмите на вооружение этот список советов, который поможет избежать плохого самочувствия в неспокойные дни:
- пейте достаточно жидкости в течение дня;
- контролируйте рацион питания: вредные продукты должны составлять не более 20 % от общего объема еды;
- старайтесь минимизировать стресс и обеспечивайте себе качественный отдых;
- следите за уровнем геомагнитной активности;
- регулярно и без пропусков принимайте препараты, прописанные вашим врачом.
Если в периоды геомагнитных бурь вы регулярно испытываете ухудшение самочувствия, не откладывайте визит к врачу для профессиональной консультации. Заботьтесь о себе и оставайтесь здоровыми!