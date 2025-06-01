Календарь магнитных бурь: в какие дни июня 2025 года нужно насторожиться

В июне ожидаются несколько магнитных бурь. В какие даты нужно быть осторожным и как обезопасить себя, читайте в этом материале.

Как возникают магнитные бури и на что влияют

Магнитные бури возникают при временном возмущении геомагнитного поля из-за вспышек на Солнце, откуда высвобождаются энергия и частицы (образуется солнечный ветер).

Такое космическое явление может вывести из строя электроприборы, вызвать северное сияние. А некоторые исследователи считают, что и самочувствие людей зависит от магнитных бурь. Особенно у тех, кто страдает от хронических сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Когда в июне будут магнитные бури

Начало месяца будет тяжелым для метеозависимых - уже 2 июня ожидается сильная магнитная буря (G3-G4), 3 июня - G1. Слабые бури прогнозируются 14, 24-25 июня. Активен геомагнитный фон будет 4, 6, 26-28 июня (4 балла).

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

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Как защитить себя от космической погоды

Если вы подвержены воздействию магнитных бурь, то можете избежать этого при соблюдении некоторых правил:

не забывайте пить достаточное количество воды;

старайтесь 80 % рациона наполнять полезными продуктами;

бросайте вредные привычки - курение, распитие спиртного и др.;

добавьте физическую активность и зарядки по утрам;

следите за уровнем стресса в своей жизни, качественно отдыхайте и высыпайтесь;

не забывайте принимать препараты, которые вам назначил врач.