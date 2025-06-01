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Календарь магнитных бурь: в какие дни июня 2025 года нужно насторожиться
В июне ожидаются несколько магнитных бурь. В какие даты нужно быть осторожным и как обезопасить себя, читайте в этом материале.
Как возникают магнитные бури и на что влияют
Магнитные бури возникают при временном возмущении геомагнитного поля из-за вспышек на Солнце, откуда высвобождаются энергия и частицы (образуется солнечный ветер).
Такое космическое явление может вывести из строя электроприборы, вызвать северное сияние. А некоторые исследователи считают, что и самочувствие людей зависит от магнитных бурь. Особенно у тех, кто страдает от хронических сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Когда в июне будут магнитные бури
Начало месяца будет тяжелым для метеозависимых - уже 2 июня ожидается сильная магнитная буря (G3-G4), 3 июня - G1. Слабые бури прогнозируются 14, 24-25 июня. Активен геомагнитный фон будет 4, 6, 26-28 июня (4 балла).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как защитить себя от космической погоды
Если вы подвержены воздействию магнитных бурь, то можете избежать этого при соблюдении некоторых правил:
- не забывайте пить достаточное количество воды;
- старайтесь 80 % рациона наполнять полезными продуктами;
- бросайте вредные привычки - курение, распитие спиртного и др.;
- добавьте физическую активность и зарядки по утрам;
- следите за уровнем стресса в своей жизни, качественно отдыхайте и высыпайтесь;
- не забывайте принимать препараты, которые вам назначил врач.
Если в дни магнитных бурь у вас будет плохое самочувствие, лучше обратиться к врачу.