Куда поехать отдыхать весной: 15 стран с комфортной погодой в марте, апреле и мае

Зима только отступила и уже хочется уехать в отпуск, чтобы понежиться на солнце? Тогда вам понадобиться наш список стран для отдыха весной.

Преимуществами отдыха в этот период можно считать комфортную погоду, ведь далеко не все могут выдержать зной. Весной также нет большого наплыва туристов, а значит, есть широкий выбор отелей и маленький спрос на экскурсии. Приятным бонусом станет экономия финансов - сниженная стоимость авиабилетов, проживания, если это не высокий сезон. И эффектные фотографии тоже будут обеспечены - красивыми природными изменениями.

ОАЭ

Дубай (ОАЭ) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a5c0fc6-fc7d-458e-80a4-2cc8c153925d/conversions/4094ac33-f86f-4fe2-97da-5ccc284426a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a5c0fc6-fc7d-458e-80a4-2cc8c153925d/conversions/4094ac33-f86f-4fe2-97da-5ccc284426a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a5c0fc6-fc7d-458e-80a4-2cc8c153925d/conversions/4094ac33-f86f-4fe2-97da-5ccc284426a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a5c0fc6-fc7d-458e-80a4-2cc8c153925d/conversions/4094ac33-f86f-4fe2-97da-5ccc284426a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начнем с самого дорогого варианта - Арабские Эмираты. Там весна считается одним из самых приятных периодов. В зависимости от того, какой именно город вы выберете, можно испробовать кучу развлечений и побывать в самых роскошных условиях (Дубай), изучить культуру и историю ОАЭ (Абу-Даби), насладиться уютом мест, где нет алкоголя и шума (Шарджа), увидеть Индийский океан во всей его красе (Фуджейра).

Средний показатель температуры днем в начале весны - 28 градусов тепла, ночью - 20 градусов выше нуля. Температура воды - около 22 градусов. Уже к концу весны становится не так комфортно - 37 градусов тепла днем и +25 ночью. Вода прогревается на 5 градусов выше, чем в марте.

Катар

Доха (Катар) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1caee226-716a-4e0e-8907-133c45398d0d/conversions/313a4f4b-63bf-4421-b5c3-a5bb70258ade-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1caee226-716a-4e0e-8907-133c45398d0d/conversions/313a4f4b-63bf-4421-b5c3-a5bb70258ade-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1caee226-716a-4e0e-8907-133c45398d0d/conversions/313a4f4b-63bf-4421-b5c3-a5bb70258ade-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1caee226-716a-4e0e-8907-133c45398d0d/conversions/313a4f4b-63bf-4421-b5c3-a5bb70258ade-xl-___webp_1920.webp 1920w

Страну можно считать уменьшенной копией ОАЭ. И из-за небольших размеров она позволяет туристам увидеть большее количество достопримечательностей. Здесь можно не только наблюдать за завораживающей "богатой" красотой, но еще и увидеть верблюжьи бега, устроить охоту с соколом в пустыне и там же покататься на джипе.

В первый месяц весны средняя температура днем составляет 27 градусов тепла, ночью она опускается до +17. Вода в это время уже становится теплее - около +21 градуса. Небольшой дискомфорт могут доставить дожди, которые, по статистике, идут примерно 5 дней в месяц. Уже к концу весны в среднем воздух прогревается до +38, а вода до +27.

Грузия

Тбилиси (Грузия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27013cc7-d65d-4112-9689-628c1084cda4/conversions/d35de072-b391-42b8-98f5-06ea633c1da7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27013cc7-d65d-4112-9689-628c1084cda4/conversions/d35de072-b391-42b8-98f5-06ea633c1da7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27013cc7-d65d-4112-9689-628c1084cda4/conversions/d35de072-b391-42b8-98f5-06ea633c1da7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27013cc7-d65d-4112-9689-628c1084cda4/conversions/d35de072-b391-42b8-98f5-06ea633c1da7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весной в Грузию стоит приехать ради экскурсий, походов в горы, велопрогулок, дегустаций вина и, конечно, фермерских ярмарок, где можно попробовать овощи и фрукты, традиционные блюда, приобрести сувениры. В начале весны у вас даже может появиться шанс покататься на лыжах, а конец весны - благоприятное время для экскурсионных маршрутов.

Март в этой стране еще достаточно прохладный и непредсказуемый, а вот в мае температура воздуха уже достигает 27 градусов тепла. Дожди идут только пару дней в месяц.

Турция

Анталия (Турция) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75202109-aa9d-4264-bb38-5139dba78da5/conversions/56c84469-4aea-4019-a0b9-f0f0e6c65dc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75202109-aa9d-4264-bb38-5139dba78da5/conversions/56c84469-4aea-4019-a0b9-f0f0e6c65dc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75202109-aa9d-4264-bb38-5139dba78da5/conversions/56c84469-4aea-4019-a0b9-f0f0e6c65dc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75202109-aa9d-4264-bb38-5139dba78da5/conversions/56c84469-4aea-4019-a0b9-f0f0e6c65dc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Погода весной, особенно в начале, еще не позволяет полноценно отдохнуть у воды. Поэтому можно заняться исследованием истории и культуры Турции, посмотреть на достопримечательности, музеи и просто красивые места: пещеру Зевса, гору Пион, набережную в Мармарисе и др. А с мая уже можно наслаждаться курортным отдыхом.

В апреле температура воздуха в стране поднимается до +22 градусов, но ночи туристов будут ждать холодные. В мае уже теплее - 28 градусов, а температура воды к концу весны держится на отметке +20.

Испания

Толедо (Испания) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1ee8adc-04ac-4e4a-86bc-8c7c090e974b/conversions/9e892a87-2e20-4c70-a106-4701ec251b63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1ee8adc-04ac-4e4a-86bc-8c7c090e974b/conversions/9e892a87-2e20-4c70-a106-4701ec251b63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1ee8adc-04ac-4e4a-86bc-8c7c090e974b/conversions/9e892a87-2e20-4c70-a106-4701ec251b63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1ee8adc-04ac-4e4a-86bc-8c7c090e974b/conversions/9e892a87-2e20-4c70-a106-4701ec251b63-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весной в Испании туристы могут набраться новых впечатлений, ведь это время ярких фестивалей и ярмарок. Еще одна причины приехать в эту страну после зимы - полноводные водопады. Пляжный сезон обычно начинается в июне, но в мае тоже может быть достаточно благоприятная погода для загорания и купания.

Относительно стабильной погода в Испании становится в апреле - 22-25 градусов тепла. А вода прогревается до +22 градусов.

Египет

Каир (Египет) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1644c0-4d7d-46e9-bf53-513585accb82/conversions/ed446e78-ad7f-4c81-835a-cbb19d77d447-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1644c0-4d7d-46e9-bf53-513585accb82/conversions/ed446e78-ad7f-4c81-835a-cbb19d77d447-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1644c0-4d7d-46e9-bf53-513585accb82/conversions/ed446e78-ad7f-4c81-835a-cbb19d77d447-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1644c0-4d7d-46e9-bf53-513585accb82/conversions/ed446e78-ad7f-4c81-835a-cbb19d77d447-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это время в Египте самая комфортная погода для отдыха. Поэтому можно провести время не только на пляжах, но и подыскать себе интересные экскурсии. Однако стоит знать о, наверное, единственном минусе весны в этой стране - сильных ветрах, которые приносят пыль и песок. В такие дни лучше спланировать отдых в пределах отеля.

В марте туристы могут прочувствовать все +25 градусов, вода тоже теплая, только на пару градусов ниже. В апреле столбик термометра поднимается до +29, а в мае - до +31. Вода где-то 26 градусов.

Узбекистан

Самарканд (Узбекистан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09f376d-ff7f-4d27-91cc-bf02833e48f4/conversions/7d0604fe-0350-4aa1-a9e6-68d7ca7ca92a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09f376d-ff7f-4d27-91cc-bf02833e48f4/conversions/7d0604fe-0350-4aa1-a9e6-68d7ca7ca92a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09f376d-ff7f-4d27-91cc-bf02833e48f4/conversions/7d0604fe-0350-4aa1-a9e6-68d7ca7ca92a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09f376d-ff7f-4d27-91cc-bf02833e48f4/conversions/7d0604fe-0350-4aa1-a9e6-68d7ca7ca92a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весной в Узбекистане можно насладиться довольно комфортной погодой и красивыми цветущими деревьями вишни, абрикоса, яблони и др. В это же время можно попасть на древний праздник солнцестояния Навруз, фестивали "Шелк и специи", "Байсунская весна", ярмарки.

В марте в Узбекистане еще далеко не жаркая погода - 14-18 градусов выше нуля, ночью температура опускается до +3 градусов. В последний месяц весны столбик термометра может подниматься до отметки +30 градусов, ночью - плюс 15.

Вьетнам

Вьетнам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a786d7-a704-4867-b579-150e706a0a1f/conversions/c405439b-27b2-4cf8-8ef4-6ee54457a824-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a786d7-a704-4867-b579-150e706a0a1f/conversions/c405439b-27b2-4cf8-8ef4-6ee54457a824-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a786d7-a704-4867-b579-150e706a0a1f/conversions/c405439b-27b2-4cf8-8ef4-6ee54457a824-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a786d7-a704-4867-b579-150e706a0a1f/conversions/c405439b-27b2-4cf8-8ef4-6ee54457a824-xl-___webp_1920.webp 1920w

В зависимости от региона страны, погода во Вьетнаме бывает разной, но в любом случае комфортной и для пляжного отдыха, и для прогулок, и для экскурсий. С приближением лета климат будет становиться уже более влажным и менее комфортным для проведения отпуска.

В начале весны температура воздуха на севере страны достигает +25 градусов, на юге - 35 градусов тепла. В следующие месяцы становится жарче. А в мае начинается сезон дождей, из-за чего плохо переносится зной.

Италия

Рим (Италия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3106cd59-7a92-4ed1-bc05-54ad2a0f415d/conversions/9ec364c0-643e-4bae-9171-d71b4ebc744f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3106cd59-7a92-4ed1-bc05-54ad2a0f415d/conversions/9ec364c0-643e-4bae-9171-d71b4ebc744f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3106cd59-7a92-4ed1-bc05-54ad2a0f415d/conversions/9ec364c0-643e-4bae-9171-d71b4ebc744f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3106cd59-7a92-4ed1-bc05-54ad2a0f415d/conversions/9ec364c0-643e-4bae-9171-d71b4ebc744f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Погода в Италии отличается в зависимости от местности, так как страна растянута с юга на север. Но в каждом регионе можно насладиться цветущими садами, фестивалями, и в Колизей туристы попадают весной намного быстрее из-за коротких очередей. Весна также идеально подходит для гастрономического путешествия и посещения художественных выставок.

В марте еще достаточно прохладно. Температура воздуха днем 12-16 градусов, ночью - 3-6 градусов. Осадки частые - почти через день. В апреле в некоторых регионах столбик термометра может подниматься до +17, ночью - до +8. Дожди практически не наблюдаются. В мае начинается пляжный сезон. Температурный максимум - около +22 градусов.

Армения

Ереван (Армения) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87a2e7ab-86c5-4636-b904-b691800e99d7/conversions/a69ea3bb-04f1-4cca-b7f8-1c457a3bccc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87a2e7ab-86c5-4636-b904-b691800e99d7/conversions/a69ea3bb-04f1-4cca-b7f8-1c457a3bccc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87a2e7ab-86c5-4636-b904-b691800e99d7/conversions/a69ea3bb-04f1-4cca-b7f8-1c457a3bccc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87a2e7ab-86c5-4636-b904-b691800e99d7/conversions/a69ea3bb-04f1-4cca-b7f8-1c457a3bccc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Горная природа, цветущие долины, национальная кухня - этим всем лучше наслаждаться весной, когда жизнь везде начинает пробуждаться. Этот же сезон популярен для оздоровления и спа-процедур.

Приятная погода устанавливается в Армении в апреле, когда минус на термометре показывается только ночью. А уже в мае можно даже брать летние вещи. Тогда температура воздуха достигает +24 градусов, а иногда +30.

Греция (Крит)

Крит (Греция) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c90b939-03bc-41b0-a247-6ea98de4ba0c/conversions/528db057-e439-474c-bfe2-17d2a2e40699-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c90b939-03bc-41b0-a247-6ea98de4ba0c/conversions/528db057-e439-474c-bfe2-17d2a2e40699-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c90b939-03bc-41b0-a247-6ea98de4ba0c/conversions/528db057-e439-474c-bfe2-17d2a2e40699-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c90b939-03bc-41b0-a247-6ea98de4ba0c/conversions/528db057-e439-474c-bfe2-17d2a2e40699-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крит - это самый южный курорт Греции, где температура воздуха позволяет раньше начинать пляжный сезон. Это место понравится и любителям активного отдыха. Еще одно преимущество весны в этом месте - возможность увидеть шествие в Ираклионе в период Пасхи.

С началом весны дожди в Греции идут значительно реже, чем зимой. Температура воздуха доходит до +20 градусов. Вода еще холодная - плюс 15 градусов. А в мае уже можно поплавать и позагорать. Днем воздух прогревается в среднем до +24 градусов, а вода - до +20.

Португалия

Лиссабон (Португалия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e919c49e-2d91-4554-940b-8bb15d427b50/conversions/fd148be7-5d1d-48b4-8782-c6fbe8a35e0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e919c49e-2d91-4554-940b-8bb15d427b50/conversions/fd148be7-5d1d-48b4-8782-c6fbe8a35e0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e919c49e-2d91-4554-940b-8bb15d427b50/conversions/fd148be7-5d1d-48b4-8782-c6fbe8a35e0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e919c49e-2d91-4554-940b-8bb15d427b50/conversions/fd148be7-5d1d-48b4-8782-c6fbe8a35e0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже в феврале в Португалии начинает теплеть, поэтому даже в марте на пляжах собираются любители спорта, например, серфинга. В этот период туристам может перепасть шанс увидеть состязания с быком - тораду. Еще один источник зрелища - местные фестивали.

В начале весны температура воздуха может достигать +18 градусов. Много зависит и от региона. В мае становится теплее на 6 градусов. Вода еще прохладная, но некоторых туристов это не останавливает.

Индонезия (Бали)

Бали (Индонезия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1d1bdf5-8bae-4b6e-acbd-33ec938c2bc8/conversions/4811c2c1-df6c-4670-82a3-dc85f61b4468-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1d1bdf5-8bae-4b6e-acbd-33ec938c2bc8/conversions/4811c2c1-df6c-4670-82a3-dc85f61b4468-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1d1bdf5-8bae-4b6e-acbd-33ec938c2bc8/conversions/4811c2c1-df6c-4670-82a3-dc85f61b4468-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1d1bdf5-8bae-4b6e-acbd-33ec938c2bc8/conversions/4811c2c1-df6c-4670-82a3-dc85f61b4468-xl-___webp_1920.webp 1920w

Круглый год лето - это про Бали, где температура воздуха от сезона к сезону практически не меняется. Единственное, что доставляет дискомфорт во время отдыха - тропические ливни зимой. Хотя и это не останавливает туристов.

В начале весны все еще повышенная влажность и вероятность осадков. С апреля климат становится более комфортным. Осадки выпадают все реже и реже. Средняя температура обычно держится на отметке +30 градусов.

Болгария

Поморие (Болгария) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29736831-2940-490f-bb38-f051b3469e27/conversions/e944dd48-d810-41dc-9a8d-51dbafc8b9b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29736831-2940-490f-bb38-f051b3469e27/conversions/e944dd48-d810-41dc-9a8d-51dbafc8b9b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29736831-2940-490f-bb38-f051b3469e27/conversions/e944dd48-d810-41dc-9a8d-51dbafc8b9b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29736831-2940-490f-bb38-f051b3469e27/conversions/e944dd48-d810-41dc-9a8d-51dbafc8b9b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пляжный сезон в этой стране начинается только с мая. Но первые два месяца тоже могут быть приятными для отдыха. В это время можно побывать на орнитологических экскурсиях, ведь в Болгарии можно рассмотреть непривычные для нас виды птиц. Также это благоприятный период, чтобы отправиться в горы и сделать шикарные фотографии на фоне цветущих полей и необычной флоры.

В начале весны погода неустойчива, в это время лучше следить за прогнозами. Средняя температура воздуха - плюс 10 градусов. К маю этот показатель увеличивается до +21.

Таиланд

Таиланд news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eccd9307-91bc-43ea-9764-f34ec6c87d14/conversions/e32c6b0a-602a-4a8f-88e2-4e07c951af0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eccd9307-91bc-43ea-9764-f34ec6c87d14/conversions/e32c6b0a-602a-4a8f-88e2-4e07c951af0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eccd9307-91bc-43ea-9764-f34ec6c87d14/conversions/e32c6b0a-602a-4a8f-88e2-4e07c951af0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eccd9307-91bc-43ea-9764-f34ec6c87d14/conversions/e32c6b0a-602a-4a8f-88e2-4e07c951af0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таиланд - еще один тропический уголок с относительно высокой температурой круглый год. В начале весны отдых здесь будет комфортнее всего, без больших осадков и влажности. А с середины апреля этот курорт становится наиболее востребованным у серферов из-за больших волн.