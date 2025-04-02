Куда поехать отдыхать весной: 15 стран с комфортной погодой в марте, апреле и мае

Куда поехать отдыхать весной: 15 стран с комфортной погодой в марте, апреле и маеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a7a7ccb-1301-4b49-aadb-9b6882cfcf26/conversions/5d24b0a1-c62f-45f8-ba46-6645efe7a3bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a7a7ccb-1301-4b49-aadb-9b6882cfcf26/conversions/5d24b0a1-c62f-45f8-ba46-6645efe7a3bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a7a7ccb-1301-4b49-aadb-9b6882cfcf26/conversions/5d24b0a1-c62f-45f8-ba46-6645efe7a3bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a7a7ccb-1301-4b49-aadb-9b6882cfcf26/conversions/5d24b0a1-c62f-45f8-ba46-6645efe7a3bb-xl-___webp_1920.webp 1920w
Зима только отступила и уже хочется уехать в отпуск, чтобы понежиться на солнце? Тогда вам понадобиться наш список стран для отдыха весной.
Преимуществами отдыха в этот период можно считать комфортную погоду, ведь далеко не все могут выдержать зной. Весной также нет большого наплыва туристов, а значит, есть широкий выбор отелей и маленький спрос на экскурсии. Приятным бонусом станет экономия финансов - сниженная стоимость авиабилетов, проживания, если это не высокий сезон. И эффектные фотографии тоже будут обеспечены - красивыми природными изменениями.
ОАЭ
Начнем с самого дорогого варианта - Арабские Эмираты. Там весна считается одним из самых приятных периодов. В зависимости от того, какой именно город вы выберете, можно испробовать кучу развлечений и побывать в самых роскошных условиях (Дубай), изучить культуру и историю ОАЭ (Абу-Даби), насладиться уютом мест, где нет алкоголя и шума (Шарджа), увидеть Индийский океан во всей его красе (Фуджейра).
Средний показатель температуры днем в начале весны - 28 градусов тепла, ночью - 20 градусов выше нуля. Температура воды - около 22 градусов. Уже к концу весны становится не так комфортно - 37 градусов тепла днем и +25 ночью. Вода прогревается на 5 градусов выше, чем в марте.
Катар
Страну можно считать уменьшенной копией ОАЭ. И из-за небольших размеров она позволяет туристам увидеть большее количество достопримечательностей. Здесь можно не только наблюдать за завораживающей "богатой" красотой, но еще и увидеть верблюжьи бега, устроить охоту с соколом в пустыне и там же покататься на джипе.
В первый месяц весны средняя температура днем составляет 27 градусов тепла, ночью она опускается до +17. Вода в это время уже становится теплее - около +21 градуса. Небольшой дискомфорт могут доставить дожди, которые, по статистике, идут примерно 5 дней в месяц. Уже к концу весны в среднем воздух прогревается до +38, а вода до +27.
Грузия
Весной в Грузию стоит приехать ради экскурсий, походов в горы, велопрогулок, дегустаций вина и, конечно, фермерских ярмарок, где можно попробовать овощи и фрукты, традиционные блюда, приобрести сувениры. В начале весны у вас даже может появиться шанс покататься на лыжах, а конец весны - благоприятное время для экскурсионных маршрутов.
Март в этой стране еще достаточно прохладный и непредсказуемый, а вот в мае температура воздуха уже достигает 27 градусов тепла. Дожди идут только пару дней в месяц.
Турция
Погода весной, особенно в начале, еще не позволяет полноценно отдохнуть у воды. Поэтому можно заняться исследованием истории и культуры Турции, посмотреть на достопримечательности, музеи и просто красивые места: пещеру Зевса, гору Пион, набережную в Мармарисе и др. А с мая уже можно наслаждаться курортным отдыхом.
В апреле температура воздуха в стране поднимается до +22 градусов, но ночи туристов будут ждать холодные. В мае уже теплее - 28 градусов, а температура воды к концу весны держится на отметке +20.
Испания
Весной в Испании туристы могут набраться новых впечатлений, ведь это время ярких фестивалей и ярмарок. Еще одна причины приехать в эту страну после зимы - полноводные водопады. Пляжный сезон обычно начинается в июне, но в мае тоже может быть достаточно благоприятная погода для загорания и купания.
Относительно стабильной погода в Испании становится в апреле - 22-25 градусов тепла. А вода прогревается до +22 градусов.
Египет
В это время в Египте самая комфортная погода для отдыха. Поэтому можно провести время не только на пляжах, но и подыскать себе интересные экскурсии. Однако стоит знать о, наверное, единственном минусе весны в этой стране - сильных ветрах, которые приносят пыль и песок. В такие дни лучше спланировать отдых в пределах отеля.
В марте туристы могут прочувствовать все +25 градусов, вода тоже теплая, только на пару градусов ниже. В апреле столбик термометра поднимается до +29, а в мае - до +31. Вода где-то 26 градусов.
Узбекистан
Весной в Узбекистане можно насладиться довольно комфортной погодой и красивыми цветущими деревьями вишни, абрикоса, яблони и др. В это же время можно попасть на древний праздник солнцестояния Навруз, фестивали "Шелк и специи", "Байсунская весна", ярмарки.
В марте в Узбекистане еще далеко не жаркая погода - 14-18 градусов выше нуля, ночью температура опускается до +3 градусов. В последний месяц весны столбик термометра может подниматься до отметки +30 градусов, ночью - плюс 15.
Вьетнам
В зависимости от региона страны, погода во Вьетнаме бывает разной, но в любом случае комфортной и для пляжного отдыха, и для прогулок, и для экскурсий. С приближением лета климат будет становиться уже более влажным и менее комфортным для проведения отпуска.
В начале весны температура воздуха на севере страны достигает +25 градусов, на юге - 35 градусов тепла. В следующие месяцы становится жарче. А в мае начинается сезон дождей, из-за чего плохо переносится зной.
Италия
Погода в Италии отличается в зависимости от местности, так как страна растянута с юга на север. Но в каждом регионе можно насладиться цветущими садами, фестивалями, и в Колизей туристы попадают весной намного быстрее из-за коротких очередей. Весна также идеально подходит для гастрономического путешествия и посещения художественных выставок.
В марте еще достаточно прохладно. Температура воздуха днем 12-16 градусов, ночью - 3-6 градусов. Осадки частые - почти через день. В апреле в некоторых регионах столбик термометра может подниматься до +17, ночью - до +8. Дожди практически не наблюдаются. В мае начинается пляжный сезон. Температурный максимум - около +22 градусов.
Армения
Горная природа, цветущие долины, национальная кухня - этим всем лучше наслаждаться весной, когда жизнь везде начинает пробуждаться. Этот же сезон популярен для оздоровления и спа-процедур.
Приятная погода устанавливается в Армении в апреле, когда минус на термометре показывается только ночью. А уже в мае можно даже брать летние вещи. Тогда температура воздуха достигает +24 градусов, а иногда +30.
Греция (Крит)
Крит - это самый южный курорт Греции, где температура воздуха позволяет раньше начинать пляжный сезон. Это место понравится и любителям активного отдыха. Еще одно преимущество весны в этом месте - возможность увидеть шествие в Ираклионе в период Пасхи.
С началом весны дожди в Греции идут значительно реже, чем зимой. Температура воздуха доходит до +20 градусов. Вода еще холодная - плюс 15 градусов. А в мае уже можно поплавать и позагорать. Днем воздух прогревается в среднем до +24 градусов, а вода - до +20.
Португалия
Уже в феврале в Португалии начинает теплеть, поэтому даже в марте на пляжах собираются любители спорта, например, серфинга. В этот период туристам может перепасть шанс увидеть состязания с быком - тораду. Еще один источник зрелища - местные фестивали.
В начале весны температура воздуха может достигать +18 градусов. Много зависит и от региона. В мае становится теплее на 6 градусов. Вода еще прохладная, но некоторых туристов это не останавливает.
Индонезия (Бали)
Круглый год лето - это про Бали, где температура воздуха от сезона к сезону практически не меняется. Единственное, что доставляет дискомфорт во время отдыха - тропические ливни зимой. Хотя и это не останавливает туристов.
В начале весны все еще повышенная влажность и вероятность осадков. С апреля климат становится более комфортным. Осадки выпадают все реже и реже. Средняя температура обычно держится на отметке +30 градусов.
Болгария
Пляжный сезон в этой стране начинается только с мая. Но первые два месяца тоже могут быть приятными для отдыха. В это время можно побывать на орнитологических экскурсиях, ведь в Болгарии можно рассмотреть непривычные для нас виды птиц. Также это благоприятный период, чтобы отправиться в горы и сделать шикарные фотографии на фоне цветущих полей и необычной флоры.
В начале весны погода неустойчива, в это время лучше следить за прогнозами. Средняя температура воздуха - плюс 10 градусов. К маю этот показатель увеличивается до +21.
Таиланд
Таиланд - еще один тропический уголок с относительно высокой температурой круглый год. В начале весны отдых здесь будет комфортнее всего, без больших осадков и влажности. А с середины апреля этот курорт становится наиболее востребованным у серферов из-за больших волн.
В марте средняя температура воздуха в Таиланде плюс 32 градуса, вода прогревается до +27. К маю температура меняется только на 1-2 градуса, но количество осадков увеличивается в разы.