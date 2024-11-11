Магнитная буря класса G1 накрыла Землю

Магнитная буря началась на Земле 4 января утром, об этом пишет Sputnik.by, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Ученые отнесли ее к классу G1.

"Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете 4 января утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц", - написал Леус в своем Telegram-канале.