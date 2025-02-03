Магнитные бури в феврале 2025: когда ожидаются неблагоприятные дни

Магнитные бури - это результат возмущения магнитного поля Земли. Прогнозируются ли сильные бури в феврале 2025 года, а также как снизить их воздействие на человека, читайте в статье.

Специалисты сообщили, что в последний месяц зимы сильного геомагнитного шторма не ожидается. Однако метеозависимым людям не стоит забывать, что даже малейшее возмущение может отразиться на их здоровье.

Какие магнитные бури бывают?

Бури ученые измеряют индексами, самым известным из которых является индекс G. Благодаря ему определяют опасность бури, а также степень ее влияния на состояние здоровья человека и работу техники. Всего выделяют пять уровней:

G1 - слабая магнитная буря;

G2 - умеренная магнитная буря;

G3 - сильная магнитная буря;

G4 - очень сильная магнитная буря;

G5 - экстремально сильная магнитная буря.

Когда будут магнитные бури в феврале

Неспокойным будет 4 февраля - в этот день отмечается возбужденная магнитосфера. По последним данным астрофизиков, до середины февраля магнитные бури не ожидаются, а магнитосфера останется спокойной. Однако уже с середины месяца предвидятся частые вспышки на Солнце, что может повлечь за собой возникновение бурь. Пока известно, что геомагнитная обстановка может ухудшиться 27 и 28 февраля - по шкале Кр магнитная буря достигнет 5 баллов, что свидетельствует о самом сильном возмущении за весь февраль.

Но специалисты предупреждают, что магнитная буря может накрыть Землю внезапно, поэтому стоит ежедневно следить за прогнозами, чтобы она не застала врасплох метеозависимых людей.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Пока наукой не доказано конкретное воздействие магнитных бурь на человека, но врачи отмечают, что люди (особенно с наличием хронических заболеваний) могут во время геомагнитного шторма испытывать множество неприятных симптомов.

В основном поступают жалобы на головную боль, боли в мышцах и суставах, раздражительность, бессонницу, затрудненное дыхание, головокружение, тошноту и даже аллергию.

При появлении таких проблем специалисты рекомендуют избегать переутомления, не употреблять в пищу жирные и острые продукты, уменьшить потребление соли и полностью исключить алкоголь.

Вместо этого ложитесь спать и вставайте в одно и то же время - это поможет преодолеть нарушение сна. Занимайтесь легкой зарядкой или йогой, но ни в коем случае не изнуряйте организм сильными физическими упражнениями, иначе это только ухудшит самочувствие. Старайтесь находиться больше на свежем воздухе и пить воды. Следите за артериальным давлением. При необходимости можно принять успокоительное, сделанное на растительной основе.