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На море за 300 рублей, в Европу за 120 - как бюджетно съездить в отпуск и не только
Лето в самом разгаре, но еще можно успеть спланировать свой отпуск и при этом не "вылететь в трубу" на дорогих авиаперелетах. Спросите, как? Все очень просто - существенно сократить расходы можно, выбрав не самолет, а комфортабельный автобус.
Не знаете, куда можно поехать в отпуск на автобусе? В компании "БелЭкспресс Бай" рассказали, какие автобусные направления пользуются популярностью у белорусов, а также назвали цены на самые популярные маршруты в 2025 году.
"Вообще, на нашей платформе probilets.com можно купить билеты на автобус куда угодно - по Беларуси, в Россию, Европу. Всего у нас более 1 тыс. автобусных направлений, для постоянных клиентов предусмотрены скидки", - отметили в компании "БелЭкспресс Бай".
Так, одними из самых востребованных на платформе по продаже автобусных и авиабилетов probilets.com являются направления Минск - Варшава, Минск - Вильнюс, Минск - Каунас, Минск - Прага, Минск - Рига, Минск - Берлин, Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург, Минск - Краснодар. А если говорить о внутренних автобусных рейсах, то чаще всего белорусы покупают билеты на маршруты Минск - Гомель и Гомель - Витебск.
Цены на билеты от Минска до Варшавы стартуют от 116 рублей, из Минска до Вильнюса можно добраться на автобусе за 125 рублей, билет на рейс Минск-Прага обойдется от 246 рублей, до Москвы из Минска можно доехать за 64 рубля, из Минска до Санкт-Петербурга - за 80 рублей,
Хотите отдохнуть на море недорого? Нет ничего проще! Цены на автобусные билеты Минск-Краснодар стартуют от 230 рублей, Минск-Ялта - от 358 рублей, а билет Минск-Сочи можно купить от 299 рублей.
Почему именно Probilets:
- низкие цены и прозрачные условия без наценок и скрытых комиссий;
- большой выбор перевозчиков;
- удобный поиск информации о рейсе;
- поддержка 24/7;
- более 5 тыс. направлений;
- безопасная онлайн-оплата (все операции проходят через защищенные шлюзы банков-партнеров, после оплаты данные удаляются автоматически);
- быстрое оформление возврата билета в личном кабинете.
Плюс ко всему, на probilets.com можно не только купить билеты на автобус или самолет онлайн, а еще забронировать номер в отеле либо квартиру в любой точке мира. Сервис предлагает более 2,5 млн вариантов жилья на любой вкус и кошелек - от бюджетных до премиум-класса.
Также на сайте можно купить тур онлайн практически в любую страну мира - от популярных Турции, Египта и Таиланда до экзотических Камбоджи, Танзании и Малайзии.
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