На море за 300 рублей, в Европу за 120 - как бюджетно съездить в отпуск и не только

как путешествовать с комфортом и не переплачивать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65880f8a-8141-40db-a893-cb6d9f41dda9/conversions/f6276eea-b80e-4525-a337-fc8a3a46ff4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65880f8a-8141-40db-a893-cb6d9f41dda9/conversions/f6276eea-b80e-4525-a337-fc8a3a46ff4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65880f8a-8141-40db-a893-cb6d9f41dda9/conversions/f6276eea-b80e-4525-a337-fc8a3a46ff4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65880f8a-8141-40db-a893-cb6d9f41dda9/conversions/f6276eea-b80e-4525-a337-fc8a3a46ff4a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лето в самом разгаре, но еще можно успеть спланировать свой отпуск и при этом не "вылететь в трубу" на дорогих авиаперелетах. Спросите, как? Все очень просто - существенно сократить расходы можно, выбрав не самолет, а комфортабельный автобус.

Не знаете, куда можно поехать в отпуск на автобусе? В компании "БелЭкспресс Бай" рассказали, какие автобусные направления пользуются популярностью у белорусов, а также назвали цены на самые популярные маршруты в 2025 году.

"Вообще, на нашей платформе probilets.com можно купить билеты на автобус куда угодно - по Беларуси, в Россию, Европу. Всего у нас более 1 тыс. автобусных направлений, для постоянных клиентов предусмотрены скидки", - отметили в компании "БелЭкспресс Бай".

Так, одними из самых востребованных на платформе по продаже автобусных и авиабилетов probilets.com являются направления Минск - Варшава, Минск - Вильнюс, Минск - Каунас, Минск - Прага, Минск - Рига, Минск - Берлин, Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург, Минск - Краснодар. А если говорить о внутренних автобусных рейсах, то чаще всего белорусы покупают билеты на маршруты Минск - Гомель и Гомель - Витебск.

Цены на билеты от Минска до Варшавы стартуют от 116 рублей, из Минска до Вильнюса можно добраться на автобусе за 125 рублей, билет на рейс Минск-Прага обойдется от 246 рублей, до Москвы из Минска можно доехать за 64 рубля, из Минска до Санкт-Петербурга - за 80 рублей,

Хотите отдохнуть на море недорого? Нет ничего проще! Цены на автобусные билеты Минск-Краснодар стартуют от 230 рублей, Минск-Ялта - от 358 рублей, а билет Минск-Сочи можно купить от 299 рублей.

девушка собралась в путешествие на автобусе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87802b18-b663-47e8-8f9e-9d16b9372a7f/conversions/d145fc5e-76c4-40f4-8425-bd7b9e5becb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87802b18-b663-47e8-8f9e-9d16b9372a7f/conversions/d145fc5e-76c4-40f4-8425-bd7b9e5becb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87802b18-b663-47e8-8f9e-9d16b9372a7f/conversions/d145fc5e-76c4-40f4-8425-bd7b9e5becb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87802b18-b663-47e8-8f9e-9d16b9372a7f/conversions/d145fc5e-76c4-40f4-8425-bd7b9e5becb3-xl-___webp_1920.webp 1920w

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