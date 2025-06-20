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На Солнце произошла третья по мощности за 2025 год вспышка

На Солнце произошла третья по мощности за 2025 год вспышка

Был зафиксирован мощный взрыв на Солнце. По силе он уступает лишь двум из ранее произошедших в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

"В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9. Это означает, что это третье по силе событие 2025-го года, после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0)", - уточнили в лаборатории.

Отмечается, что область, в которой произошел взрыв, пока не оказала на Землю никакого воздействия, несмотря на исключительно высокую активность и свою на близость к линии Солнце-Земля. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и являются триггерами полярных сияний, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет.

"Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы. На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз", - предположили учёные.

Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот "невидимый барьер" будет "продавлен", снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Есть вероятность, что позже появятся математические модели, которые всё же смогут увидеть движение к Земле слабых компонентов, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, не сопоставимых с фактической силой события, добавили в лаборатории.

Приход к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, после вспышки также зарегистрирован не был.

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