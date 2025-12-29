На Солнце зафиксированы три вспышки класса М в ночь на 29 декабря

В ночь на 29 декабря на Солнце произошли три вспышки класса М. Первая вспышка длилась с 00:03 до 00:23 по минскому времени с максимумом в 00:13, вторая - с 01:01 до 01:54 с максимумом в 01:39, а третья - с 02:57 до 03:07 с максимумом в 03:02.