На Солнце зафиксированы три вспышки класса М в ночь на 29 декабря
Автор:Редакция news.by
Три сильные вспышки были зафиксированы ночью на Солнце, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В ночь на 29 декабря на Солнце произошли три вспышки класса М. Первая вспышка длилась с 00:03 до 00:23 по минскому времени с максимумом в 00:13, вторая - с 01:01 до 01:54 с максимумом в 01:39, а третья - с 02:57 до 03:07 с максимумом в 03:02.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.