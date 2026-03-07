3.74 BYN
Невролог рассказал, почему массаж шеи не поможет при головокружении
Массаж шейного отдела не поможет справиться с головокружением, потому как остеохондроз, забитые сосуды и невправленные позвонки не являются причинами неприятного симптома. Об этом рассказал тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев, пишут РИА Новости.
"Головокружение практически никогда не возникает из-за остеохондроза, плохих, забитых сосудов или невправленных позвонков, в принципе, из-за шейного отдела. Соответственно при головокружении зачастую не нужно ставить капельницы с ноотропами, питать сосуды и мозги, вправлять позвонки или ходить на массаж шейного отдела", - заявил специалист.
По словам Александра Атяшева, самые частые причины головокружения - доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение. Данные расстройства требуют посещения врача-невролога и назначения верного лечения.