Невролог рассказал, почему массаж шеи не поможет при головокружении

Массаж шейного отдела не поможет справиться с головокружением, потому как остеохондроз, забитые сосуды и невправленные позвонки не являются причинами неприятного симптома. Об этом рассказал тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев, пишут РИА Новости.

"Головокружение практически никогда не возникает из-за остеохондроза, плохих, забитых сосудов или невправленных позвонков, в принципе, из-за шейного отдела. Соответственно при головокружении зачастую не нужно ставить капельницы с ноотропами, питать сосуды и мозги, вправлять позвонки или ходить на массаж шейного отдела", - заявил специалист.