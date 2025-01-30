Около побережья Аляски исследователи обнаружили под водой светящийся золотой шар

Экипаж американского исследовательского судна обнаружил загадочный подводный объект в виде светящегося золотого шара около побережья Аляски. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Исследователям удалось увидеть объект, расположенный на глубине 3,3 м, благодаря дистанционно управляемому подводному аппарату.

По словам специалистов, шар находится в окружении морских губок. Отмечается, что его диаметр составляет приблизительно 10 см. Объект имеет гладкую поверхность с отверстием, вокруг которого распространяется золотистое сияние.