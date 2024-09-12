Отделка балкона - 7 крутых идей, чтобы получилось красиво и недорого

Прекратите использовать свой балкон как склад, где хранятся ненужные вещи. Сделайте из него дополнительную комнатку, где вы сможете отдохнуть. А чтобы помещение было эстетичным и практичным, нужно позаботиться в первую очередь об отделке.

Что нужно учитывать при выборе отделки балкона:

практичность - определитесь с материалом, который будет выдерживать условия окружающей среды (влажность, перепады температуры, солнечный свет);

уход - убедитесь, что вы в силах ухаживать за этим материалом;

ремонт - подумайте, сможете ли вы в случае чего произвести небольшой ремонт обшивки своими руками;

дизайн и его соответствие с вашими желаниями.

Какой материал выбрать для отделки

Сегодня рынок предлагает большое количество материалов для обшивки на любые потребности, вкус и кошелек. Они могут быть как натуральными (вагонка, плитка), так и синтетическими (ПВХ-панели), как дешевыми (ПВХ-панели или ламинированные панели), так и дорогими (плитка, декоративная штукатурка).

Деревянная вагонка

Цены на такой материал очень разные, в зависимости от сорта. Можно купить самую дешевую вагонку и успешно скрыть ее недостатки, например, монтажной пеной и лаком. Такую отделку можно перекрасить в любой желаемый цвет. Она не требует подготовки поверхностей стен. Материал обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.

Наряду с такими преимуществами есть и недостатки: неустойчивость к перепадам температур, грибкам и некоторым насекомым, легкое воспламенение. Но чтобы перекрыть все недостатки достаточно обработать дерево специальными веществами и оно прослужит вам очень долго.

Древесные плиты

Более дешевый аналог дерева со специальными добавками, которые избавляют практически от всех недостатков натуральный материал. При этом сохраняются положительные качества дерева. Также добавляется возможность выбрать любой удобный для вас размер плиты.

Разновидности плит:

фанера;

цементно-стружечные плиты;

древесно-стружечные плиты;

древесноволокнистые плиты;

ориентированно-стружечные плиты;

ГСП плиты.

Вышеперечисленные матриалы могут отличаться технологиями производства, внешним видом, характеристиками. При выборе нужно опираться на желаемые свойства.

ПВХ-панели

Такая отделка порадует ценой, неприхотливостью в уходе и установке (при установке на неровные стены монтируют обрешетку, на ровные - крепят клеем). Панели устойчивы к сырости, грибкам, ультрафиолету. Также материал экологичен (не выделяет вредных веществ) и имеет огромный выбор цветов и фактур.

Из недостатков можно выделить отсутствие устойчивости к механическому воздействию, к скачкам температуры, препятствие вентиляции воздуха. Хотя последние два пункта можно исключить при высокой стоимости материала.

Вагонка из ПВХ

Материал схож с деревянной вагонкой принципом установки. В остальном свойства копируются у ПВХ-панелей: отделка так же не боится влажности, насекомых, грибков, солнца. При этом внешне дешевый материала из ПВХ может полностью повторять окраску и рельеф любого дерева.

Недостатки, как и в предыдущем материале отделки, зависят от стоимости.

Сайдинг

Это облицовочные панели, которые крепят на обрешетку. Их характеристики и цена в том числе будут зависеть от материала: дерево, пластик, металл, фиброцемент и др. Из преимуществ сайдинга из любого материала можно выделить простоту монтажа и ухода, разнообразие цветов и фактур, цены на любой кошелек.

Стоит отметить, что такая отделка из-за неправильной установки может деформироваться. Недостатки будут зависеть от материала изготовления панелей и стоимости.

Пробковые панели

Обычно такая отделка стен встречается в заведениях и офисах. Но все чаще этот материал можно увидеть в жилых помещениях. Это создает уют, а глаза от вида отдыхают. Покрытие выпускают в разных оттенках, при желании можно выбрать имитацию древесины или камня.

Пробковая отделка будет обеспечивать хорошую шумо- и теплоизоляцию. Материал устойчив к плесени, гниению, механическому воздействию, а также гипоаллергенный.

Недостатков немного: непереносимость резких перепадов температуры, чрезмерной сухости воздуха, уборки с агрессивными средствами и жесткой щетиной.

Гипсокартон под финишную отделку

Его используют для выравнивания стен перед финишной отделкой. Материал хорошо монтируется и не оставляет после себя пыль и мусор. Он также сохраняет тепло, не выделяет вредных веществ и является огнеупорным и влагостойким (если в материал добавлено гидрофобное вещество). Обладает гибкостью, благодаря чему можно делать конструкции любой формы.

При всех преимуществах плохая шумоизоляция и хрупкость листов могут отталкивать покупателей.

Завершить отделку с гипсокартоном можно:

обоями;

покраской или побелкой;

декоративной штукатуркой;

керамической плиткой;

панелями МДФ.