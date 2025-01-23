Православный календарь на 2025 год: посты, праздники и родительские субботы

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В православном календаре нет ни одного дня, который бы ни был отмечен каким-либо праздником. Каждый день обязательно посвящен какой-либо иконе, святому или определенному церковному событию.
В статье расскажем, на какие даты выпадают самые важные праздники в 2025 году, а также когда начинаются и заканчиваются главные посты.
Посты в 2025 году
Дата
Пост
18.01.2025
Крещенский сочельник. Это однодневный пост перед одним из 12 главных православных праздников - Крещением Господним.
3.03.2025-19.04.2025
Великий пост - 48-дневный строгий пост перед Праздником Пасхи, во время которого верующие готовятся ко Дню Светлого Христова воскресения.
16.06.2025-11.07.2025
Апостольский пост (Петров пост) - установлен в честь святых Петра и Павла, которые постились перед тем, как начать проповедовать Евангелие.
14.08.2025-27.08.2025
Успенский пост - самый короткий пост среди многодневных. Предшествует православному празднику Успения Пресвятой Богородицы.
11.09.2025
Усекновение главы Иоанна Предтечи - строгий однодневный пост. Посвящен памяти смерти Иоанна Предтечи (Крестителя), которому отрубили голову.
27.09.2025
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - пост установлен церковью как воспоминание о страданиях Господа, который принял мученическую смерть на Кресте.
28.11.2025-6.01.2026
Рождественский пост - последний многодневный пост в году, предшествующий празднику Рождества Христова.
Пост соблюдают также каждую среду и пятницу в течение всего года. Исключением являются эти дни, если на них выпадают сплошные седмицы и Святки.
В православной традиции выделяют двунадесятые переходящие (не зафиксированы за определенной датой в календаре) и непереходящие (ежегодно отмечаются в одну и ту же дату, например, как Рождество Христово, празднуемое 7 января) праздники.
Двунадесятые переходящие праздники в 2025 году
Дата
Праздник
13.04.2025
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) - в праздник верующие вспоминают, как Иисус Христов въехал в Иерусалим на осленке.
20.04.2025
Светлое Христово Воскресение (Пасха) - самый главный праздник в православии, установленный в честь Воскресения Христа и символизирующий спасение человечества и мира.
29.05.2025
Вознесение Господне - вознесение Иисуса Христа на небо, что стало своеобразным символом Его завершения служения на земле.
8.06.2025
День Святой Троицы. Пятидесятница - один из главных православных праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи.
Двунадесятые непереходящие праздники в 2025 году
Дата
Праздник
07.01.2025
Рождество Христово - в этот день верующие празднуют появление Бога и Спасителя во плоти Иисуса Христа.
19.01.2025
Крещение Господне (Богоявление) - праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
15.02.2025
Сретение Господне - день, когда на 40-й день после рождения Богородица и Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм.
07.04.2025
Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник отмечается в честь благовещения архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она родит Спасителя Иисуса Христа.
19.08.2025
Преображение Господне - праздник отмечается церковью в память о преображении (что дословно обозначает "превращение в другой вид") Господа Иисуса Христа перед тремя учениками - Петром, Иаковом, Иоанном - незадолго до крестной смерти.
28.08.2025
Успение Пресвятой Богородицы - в один из последних летних дней православные отмечают праздник в память о кончине Богородицы.
21.09.2025
Рождество Пресвятой Богородицы - день появления на свет Девы Марии, будущей матери Иисуса Христа, у праведных Иоакима и Анны.
27.09.2025
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - считается, что в этот день в IV веке в Палестине был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа.
04.12.2025
Введение во храм Пресвятой Богородицы - третий великий праздник в церковном году. День, когда родители Девы Марии, Иоаким и Анна, привели ее трехлетнюю в Иерусалимский храм на служение Богу и воспитание при храме.
В православной церкви отмечаются Великие праздники, во время которых проводятся особые торжественные богослужения. Такие праздники обычно условно разделяют на три группы, но с недавнего времени к ним добавился еще один пункт:
4. С 2008 года 28 июля также совершается богослужение и в праздник святого равноапостольного князя Владимира.
Родительские субботы в 2025 году
Родительские субботы - дни, когда принято обязательно прийти в храм, чтобы помянуть усопших, подать записки об упокоении, поставить свечку за умерших родных и близких, заказать панихиду.
В 2025 году родительские субботы назначены на: