Православный календарь на 2025 год: посты, праздники и родительские субботы

В православном календаре нет ни одного дня, который бы ни был отмечен каким-либо праздником. Каждый день обязательно посвящен какой-либо иконе, святому или определенному церковному событию.

В статье расскажем, на какие даты выпадают самые важные праздники в 2025 году, а также когда начинаются и заканчиваются главные посты.

Посты в 2025 году

Дата Пост 18.01.2025 Крещенский сочельник. Это однодневный пост перед одним из 12 главных православных праздников - Крещением Господним. 3.03.2025-19.04.2025 Великий пост - 48-дневный строгий пост перед Праздником Пасхи, во время которого верующие готовятся ко Дню Светлого Христова воскресения. 16.06.2025-11.07.2025 Апостольский пост (Петров пост) - установлен в честь святых Петра и Павла, которые постились перед тем, как начать проповедовать Евангелие. 14.08.2025-27.08.2025 Успенский пост - самый короткий пост среди многодневных. Предшествует православному празднику Успения Пресвятой Богородицы. 11.09.2025 Усекновение главы Иоанна Предтечи - строгий однодневный пост. Посвящен памяти смерти Иоанна Предтечи (Крестителя), которому отрубили голову. 27.09.2025 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - пост установлен церковью как воспоминание о страданиях Господа, который принял мученическую смерть на Кресте. 28.11.2025-6.01.2026 Рождественский пост - последний многодневный пост в году, предшествующий празднику Рождества Христова.

Пост соблюдают также каждую среду и пятницу в течение всего года. Исключением являются эти дни, если на них выпадают сплошные седмицы и Святки.

В православной традиции выделяют двунадесятые переходящие (не зафиксированы за определенной датой в календаре) и непереходящие (ежегодно отмечаются в одну и ту же дату, например, как Рождество Христово, празднуемое 7 января) праздники.

Двунадесятые переходящие праздники в 2025 году

Дата Праздник 13.04.2025 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) - в праздник верующие вспоминают, как Иисус Христов въехал в Иерусалим на осленке. 20.04.2025 Светлое Христово Воскресение (Пасха) - самый главный праздник в православии, установленный в честь Воскресения Христа и символизирующий спасение человечества и мира. 29.05.2025 Вознесение Господне - вознесение Иисуса Христа на небо, что стало своеобразным символом Его завершения служения на земле. 8.06.2025 День Святой Троицы. Пятидесятница - один из главных православных праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи.

Двунадесятые непереходящие праздники в 2025 году

Дата Праздник 07.01.2025 Рождество Христово - в этот день верующие празднуют появление Бога и Спасителя во плоти Иисуса Христа. 19.01.2025 Крещение Господне (Богоявление) - праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. 15.02.2025 Сретение Господне - день, когда на 40-й день после рождения Богородица и Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. 07.04.2025 Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник отмечается в честь благовещения архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она родит Спасителя Иисуса Христа. 19.08.2025 Преображение Господне - праздник отмечается церковью в память о преображении (что дословно обозначает "превращение в другой вид") Господа Иисуса Христа перед тремя учениками - Петром, Иаковом, Иоанном - незадолго до крестной смерти. 28.08.2025 Успение Пресвятой Богородицы - в один из последних летних дней православные отмечают праздник в память о кончине Богородицы. 21.09.2025 Рождество Пресвятой Богородицы - день появления на свет Девы Марии, будущей матери Иисуса Христа, у праведных Иоакима и Анны. 27.09.2025 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - считается, что в этот день в IV веке в Палестине был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. 04.12.2025 Введение во храм Пресвятой Богородицы - третий великий праздник в церковном году. День, когда родители Девы Марии, Иоаким и Анна, привели ее трехлетнюю в Иерусалимский храм на служение Богу и воспитание при храме.

В православной церкви отмечаются Великие праздники, во время которых проводятся особые торжественные богослужения. Такие праздники обычно условно разделяют на три группы, но с недавнего времени к ним добавился еще один пункт:

Пасха. Все двунадесятые праздники. Великие недвунадесятые:

Обрезание Господне и память святителя Василия Великого (14.01.2025);

Рождество Иоанна Предтечи (7.07.2025);

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12.07.2025);

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11.09.2025);

Покров Пресвятой Богородицы (14.10.2025).

4. С 2008 года 28 июля также совершается богослужение и в праздник святого равноапостольного князя Владимира.

Родительские субботы в 2025 году

Родительские субботы - дни, когда принято обязательно прийти в храм, чтобы помянуть усопших, подать записки об упокоении, поставить свечку за умерших родных и близких, заказать панихиду.

В 2025 году родительские субботы назначены на: