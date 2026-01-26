Праздники в феврале в Беларуси

Фото: pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69bcc6e3-d883-4875-9b8d-1cf86cb5d029/conversions/c4434b95-59c6-44b4-bcca-fe1979c7b99a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69bcc6e3-d883-4875-9b8d-1cf86cb5d029/conversions/c4434b95-59c6-44b4-bcca-fe1979c7b99a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69bcc6e3-d883-4875-9b8d-1cf86cb5d029/conversions/c4434b95-59c6-44b4-bcca-fe1979c7b99a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69bcc6e3-d883-4875-9b8d-1cf86cb5d029/conversions/c4434b95-59c6-44b4-bcca-fe1979c7b99a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pexels.com

Февраль - самый короткий месяц года. В Беларуси он полон событий и праздничных традиций. В 2026 году белорусов ожидают, как и прежде, Международный день стоматолога, День памяти воинов-интернационалистов, Сретение Господне, День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Подробнее об этих и других праздниках читайте в нашем календаре.

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

В мире этот день также известен как Всемирный день борьбы против рака.

С 2005 года Международный противораковый союз проводит специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к этой глобальной проблеме и напомнить о том, насколько широко распространены онкологические заболевания во всем мире.

6 февраля

Международный день бармена

История праздника берет начало в VII веке н.э., когда 6 февраля был установлен день памяти христианского святого Аманда - одного из апостолов миссионерской эпохи. Он считается небесным покровителем торговцев, виноделов, а также барменов и рестораторов. Святой Аманд активно проповедовал христианство в винодельческих регионах Франции и соседних стран.

В Беларуси же профессия бармена получила массовую популярность только в 1990-х годов.

9 февраля

Международный день стоматолога

В некоторых государствах название этого праздника звучит как День зубной боли, хотя истоки праздника одинаковы.

Профессиональный день стоматологи отмечают в память о святой мученице Аполлонии Александрийской. В 249 году н.э. от нее потребовали отречься от христианской веры, но она твердо от этого отказалась. За это ее подвергли жестокой пытке - вырвали все зубы и приговорили к сожжению на костре. Аполлония без колебаний приняла мученическую смерть. Это трагическое событие произошло 9 февраля 249 года.

стоматолог в рабочем кабинете

В Беларуси первое профессиональное объединение стоматологов появилось в 1906 году. Уже через год на территории современной Беларуси начали вести подготовку зубных врачей. А в 1979 году при поддержке Министерства здравоохранения состоялся I съезд стоматологов БССР.

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская война длилась 9 лет.

С 1979 по 1989 год в Афганистане проходили службу около 30 тыс. белорусов. По некоторым данным, из них 771 человек погиб, 12 пропали без вести, более 1,5 тыс. получили ранения, а 718 стали инвалидами.

Фото: Минск-Новости

В 1993 году было создано общественное объединение "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане". В День памяти воинов-интернационалистов проводятся торжественно-траурные и патриотические мероприятия. Чаще всего организуются встречи руководителей местных исполнительных комитетов и представителей здравоохранения с ветеранами-афганцами и членами их семей.

Сретение Господне

Сретение Господне - один из двунадесятых православных праздников, отмечаемый 15 февраля (по новому стилю).

Название "Сретение" означает "встреча". Праздник посвящен евангельскому событию, когда на 40-й день после Рождества Христова Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, где их встретил праведный старец Симеон Богоприимец.

Праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, Бога и человечества, а в храмах совершается торжественное богослужение.

16 февраля

Масленица

В 2026 году Масленица пройдет с 16 по 22 февраля, так как празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, который начнется 23 февраля и закончится 11 апреля. Это один из самых вкусных народных праздников в Беларуси, символизирующий прощание с зимой и встречу весны.

чучело масленицы

Масленица имеет древние славянские корни. С принятием христианства она стала подготовкой к Великому посту: мясо уже есть нельзя, но молочные продукты и яйца разрешены. Главное угощение на праздник - блины, символизирующие солнце.

21 февраля

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Это сравнительно молодой праздник, официально утвержденный указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 17 сентября 2001 года. Служба землеустройства и картографии является одной из старейших в стране. Первые документальные свидетельства о земельных актах (замерах земли и составлении карт) относятся еще к годам существования Великого Княжества Литовского.

В 1997 году произошло объединение землеустроительной и картографо-геодезической служб, и был создан Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь (позже переименованный в Государственный комитет по имуществу Беларуси).

Как правило, 21 февраля проводятся торжественные мероприятия, награждение наиболее отличившихся сотрудников.

Международный день родного языка

Международный день родного языка отмечается 21 февраля с 2000 года (учрежден ЮНЕСКО в 1999-м, поддержан ООН). Дата выбрана в память о событиях 1952 года в Бангладеш, когда студенты погибли, отстаивая право на использование бенгальского языка как родного.

развернутая книга

Целью праздника является продвижение языкового и культурного разнообразия, сохранение исчезающих языков, повышение осведомленности о роли родного языка в образовании и идентичности.

Всемирный день экскурсовода

Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля ежегодно с 1990 года. Праздник учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов. Его цель - привлечь внимание к важной роли экскурсоводов в туризме, повысить престиж профессии и информировать общественность об их вкладе в сохранение культурного наследия.

В этот день во многих странах проводят бесплатные экскурсии, семинары, награждения и мероприятия для гидов.

23 февраля

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Праздник отмечается ежегодно 23 февраля. Он посвящен военнослужащим, ветеранам и всем мужчинам-защитникам Родины. Установлен в 1998 году указом Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Военнослужащие Беларуси на плацу

Корни уходят в 1918 год - дату создания Красной армии. Хоть это и рабочий день, но о традициях никто не забывает. Проходят официальные церемонии, возложения цветов, концерты, встречи ветеранов. Праздником стараются подчеркнуть гордость за армию и уважение к защитникам страны.