Праздники в феврале в Беларуси
Февраль - самый короткий месяц года. В Беларуси он полон событий и праздничных традиций. В 2026 году белорусов ожидают, как и прежде, Международный день стоматолога, День памяти воинов-интернационалистов, Сретение Господне, День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Подробнее об этих и других праздниках читайте в нашем календаре.
4 февраля
Всемирный день борьбы против рака
В мире этот день также известен как Всемирный день борьбы против рака.
С 2005 года Международный противораковый союз проводит специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к этой глобальной проблеме и напомнить о том, насколько широко распространены онкологические заболевания во всем мире.
6 февраля
Международный день бармена
История праздника берет начало в VII веке н.э., когда 6 февраля был установлен день памяти христианского святого Аманда - одного из апостолов миссионерской эпохи. Он считается небесным покровителем торговцев, виноделов, а также барменов и рестораторов. Святой Аманд активно проповедовал христианство в винодельческих регионах Франции и соседних стран.
В Беларуси же профессия бармена получила массовую популярность только в 1990-х годов.
9 февраля
Международный день стоматолога
В некоторых государствах название этого праздника звучит как День зубной боли, хотя истоки праздника одинаковы.
Профессиональный день стоматологи отмечают в память о святой мученице Аполлонии Александрийской. В 249 году н.э. от нее потребовали отречься от христианской веры, но она твердо от этого отказалась. За это ее подвергли жестокой пытке - вырвали все зубы и приговорили к сожжению на костре. Аполлония без колебаний приняла мученическую смерть. Это трагическое событие произошло 9 февраля 249 года.
В Беларуси первое профессиональное объединение стоматологов появилось в 1906 году. Уже через год на территории современной Беларуси начали вести подготовку зубных врачей. А в 1979 году при поддержке Министерства здравоохранения состоялся I съезд стоматологов БССР.
15 февраля
День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская война длилась 9 лет.
С 1979 по 1989 год в Афганистане проходили службу около 30 тыс. белорусов. По некоторым данным, из них 771 человек погиб, 12 пропали без вести, более 1,5 тыс. получили ранения, а 718 стали инвалидами.
В 1993 году было создано общественное объединение "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане". В День памяти воинов-интернационалистов проводятся торжественно-траурные и патриотические мероприятия. Чаще всего организуются встречи руководителей местных исполнительных комитетов и представителей здравоохранения с ветеранами-афганцами и членами их семей.
Сретение Господне
Сретение Господне - один из двунадесятых православных праздников, отмечаемый 15 февраля (по новому стилю).
Название "Сретение" означает "встреча". Праздник посвящен евангельскому событию, когда на 40-й день после Рождества Христова Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, где их встретил праведный старец Симеон Богоприимец.
Праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, Бога и человечества, а в храмах совершается торжественное богослужение.
16 февраля
Масленица
В 2026 году Масленица пройдет с 16 по 22 февраля, так как празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, который начнется 23 февраля и закончится 11 апреля. Это один из самых вкусных народных праздников в Беларуси, символизирующий прощание с зимой и встречу весны.
Масленица имеет древние славянские корни. С принятием христианства она стала подготовкой к Великому посту: мясо уже есть нельзя, но молочные продукты и яйца разрешены. Главное угощение на праздник - блины, символизирующие солнце.
21 февраля
День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы
Это сравнительно молодой праздник, официально утвержденный указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 17 сентября 2001 года. Служба землеустройства и картографии является одной из старейших в стране. Первые документальные свидетельства о земельных актах (замерах земли и составлении карт) относятся еще к годам существования Великого Княжества Литовского.
В 1997 году произошло объединение землеустроительной и картографо-геодезической служб, и был создан Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь (позже переименованный в Государственный комитет по имуществу Беларуси).
Как правило, 21 февраля проводятся торжественные мероприятия, награждение наиболее отличившихся сотрудников.
Международный день родного языка
Международный день родного языка отмечается 21 февраля с 2000 года (учрежден ЮНЕСКО в 1999-м, поддержан ООН). Дата выбрана в память о событиях 1952 года в Бангладеш, когда студенты погибли, отстаивая право на использование бенгальского языка как родного.
Целью праздника является продвижение языкового и культурного разнообразия, сохранение исчезающих языков, повышение осведомленности о роли родного языка в образовании и идентичности.
Всемирный день экскурсовода
Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля ежегодно с 1990 года. Праздник учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов. Его цель - привлечь внимание к важной роли экскурсоводов в туризме, повысить престиж профессии и информировать общественность об их вкладе в сохранение культурного наследия.
В этот день во многих странах проводят бесплатные экскурсии, семинары, награждения и мероприятия для гидов.
23 февраля
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
Праздник отмечается ежегодно 23 февраля. Он посвящен военнослужащим, ветеранам и всем мужчинам-защитникам Родины. Установлен в 1998 году указом Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Корни уходят в 1918 год - дату создания Красной армии. Хоть это и рабочий день, но о традициях никто не забывает. Проходят официальные церемонии, возложения цветов, концерты, встречи ветеранов. Праздником стараются подчеркнуть гордость за армию и уважение к защитникам страны.
