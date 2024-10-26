Работы в огороде в ноябре: назвали 10 дел, которые нужно сделать до начала зимы

Официально дачный сезон можно было бы уже закрыть и в октябре, хотя в последний осенний месяц также можно найти, чем заняться на садовом участке. Работы в ноябре в огороде предстоят обычно не такие сложные и трудоемкие, как летом или в том же сентябре.

Однако полениться все-таки стоит зимой, а пока вне дома остаются кое-какие работы.

Работы в огороде

1. Осмотреть сад

В первую очередь необходимо собрать все опавшие листья и ветки, сжечь их. Иначе под таким "укрывным материалом" начнут скрываться вредители, которые точно не помогут принести богатый урожай на следующий год. Уберите вместе с листвой и мумифицированные плоды (еще один источник болезней) как с земли, так и с деревьев.

Если позволяет погода и столбики термометров не опустились ниже 6 градусов, можно произвести побелку стволов.

Обычно побелка производится известковым раствором. Его готовят следующим образом: 2 кг извести развести в 10 л воды.

2. Окучить деревья

Для окучивания деревьев применяют торф, его слой должен составлять не менее 15 см. Это поможет защитить корневую систему от заморозков. Особенно стоит окучить саженцы, чтобы они не погибли от морозов.

Также можно использовать и обычную почву, которую лучше подготовить заранее - ее можно накопать в огороде и положить сушиться в мешки. Накопанный грунт должен быть рыхлым. После просушки вокруг основания дерева высыпать землю. Высота холмиков земли может быть 15-20 см.

3. Сделать влагозарядный полив

Хорошо пропитанная водой земля промерзает медленно, поэтому деревья в ноябре стоит полноценно ею напоить. Почва после такого полива должна остаться влажной на 60-80 см в глубину.

Стоит помнить, что у каждого растения свой уровень влагозарядного полива. Например, для ягодных кустарников достаточно будет пролить почву на глубину 15-20 см.

После полива, если есть необходимость, можно внести фосфорно-калийные удобрения. В последнюю очередь деревья необходимо замульчировать слоем компоста, толщина которого должна составлять 6-8 см.

4. Повесить кормушки для птиц

Летом и весной птицы помогают бороться с вредителями на участке. Чтобы пернатые вернулись к вам и в следующем году, их стоит подкармливать зимой. Подкормку лучше класть в кормушки. Для ее создания подойдут и пластиковые бутылки, и тетрапаки, и консервные банки, и самые искусно сделанные кормушки из дерева - тут уж выбор зависит только от вас и полета фантазии.

5. Заготовить привои

Пока земля окончательно не замерзла, можно подготовить черенки для прививки. Когда температура воздуха станет минус 8 и ниже градусов, побеги необходимо срезать. Саженцы и черенки нужно хранить при 0 градусов. Перед тем как их привить, одну-две недели черенки должны побыть в помещении, где температура будет составлять 15-18 градусов тепла, а только потом производить необходимые манипуляции.

Работы в цветнике

6. Укрыть розы

Перед тем как укрыть розы, их нужно пригнуть к земле (речь идет о молодых кустах), а из взрослого растения постараться сделать что-то наподобие шалаша, но делать это надо максимально аккуратно, чтобы не сломать куст. Только после этого начинать укрывать кустарники. Без укрытия можно оставить только парковые розы, разные виды шиповника и морозостойкие розы.

Факт Для укрывного материала для роз на зиму подойдет пленка или гидроизолирующий материал, спанбонд.

7. Обрезать многолетние растения

Обрезке подлежат, например, флоксы, ирисы, пионы, гвоздики, астильбы, гортензии. Обрезать цветы стоит ближе к середине ноября. Если же это сделать раньше, можно нарушить обмен веществ у растения, и оно погибнет. Для проведения обрезки не используйте обычные ножницы или нож, лучше подойдет продезинфицированный секатор.

8. Утеплить луковичные

Луковичные растения (гиацинты, лилии, нарциссы и другие) нуждаются в укрытии и мульчировании перед зимовкой. В первую очередь это нужно сделать с теми цветами, которые проросли из-за аномально теплой осени.

Мульча может быть разной - перегной, хвойные "лапки", торф.

9. Сделать защиту для клумбы от мышей

Грызуны обязательно будут искать в холодное время года, чем можно поживиться на вашем участке. Чтобы мыши не съели ваши растения, вокруг клумб можно посадить гвоздики, декоративный лук и рябчик императорский - они своим ароматом будут отпугивать животных.

К цветам тяжелее будет добраться и тогда, когда вы засыплете небольшим слоем снега клумбу.

10. Провести обеззараживание садового инструмента