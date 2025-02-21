Семейный фестиваль MamaGo Family Fest пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь)

Для гостей мероприятия будут оформлены тематические зоны - "Северный полюс", "Азиатский рынок" и другие атмосферные места разных стран и континентов. Также участники "Кругосветки" смогут познакомиться с традициями, кухней, танцами и костюмами со всего мира. Для детей и взрослых будут работать фотозоны, игровые площадки, бьюти-зона, пройдут творческие мастер-классы.