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Семейный фестиваль MamaGo Family Fest пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь)
ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером семейного фестиваля MamaGo Family Fest "Кругосветка", который состоится 22 февраля в минском Falcon club.
Для гостей мероприятия будут оформлены тематические зоны - "Северный полюс", "Азиатский рынок" и другие атмосферные места разных стран и континентов. Также участники "Кругосветки" смогут познакомиться с традициями, кухней, танцами и костюмами со всего мира. Для детей и взрослых будут работать фотозоны, игровые площадки, бьюти-зона, пройдут творческие мастер-классы.
Время работы фестиваля - с 11.00 до 21.00, билеты можно будет приобрести на месте.
Содействие проектам в области культурны и образования, укрепление семейных ценностей - одно из важных направлений социальной ответственности ВТБ (Беларусь). Банк на постоянной основе оказывает поддержку учебным заведениям страны, учреждениям культуры, реализует гуманитарные инициативы в сфере частно-государственного партнерства.