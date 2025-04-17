Ученые из Кембриджа обнаружили в атмосфере экзопланеты K2 18b признаки наличия жизни

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Команда астрономов из Кембриджского университета заявила об обнаружении одного из самых обнадеживающих признаков возможной внеземной жизни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на материал BBC.

Группа ученых из Кембриджа, изучающая атмосферу планеты K2-18b, обнаружила следы молекул, которые на Земле вырабатываются только простейшими организмами. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Планета K2-18b в два с половиной раза больше Земли и находится в 124 световых годах от нас.

Это второй и более многообещающий случай, когда космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил в атмосфере планеты химические вещества, связанные с жизнью. Однако команда и независимые астрономы подчеркивают, что для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные данные.

Ведущий исследователь, профессор Никку Мадхусудан, отметил, что он надеется вскоре получить решающие доказательства. "Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить это в течение одного-двух лет", - указал он.

Группа из Кембриджа обнаружила, что атмосфера, по-видимому, содержит химическую сигнатуру по крайней мере одной из двух молекул (диметилсульфида и диметилдисульфида), связанных с жизнью. На Земле эти газы производятся морским фитопланктоном и бактериями.

Профессор Никку Мадхусудан сказал, что он был удивлен тем, сколько газа было обнаружено за одно окно наблюдения. "Количество этого газа в атмосфере, по нашим оценкам, в тысячи раз превышает то, что есть на Земле. Если связь с жизнью реальна, то эта планета будет кишеть жизнью", - сказал он.

Мадхусудан признает, что ему еще предстоит преодолеть научную гору, если он хочет ответить на один из самых больших вопросов в науке. Но он считает, что он и его команда на правильном пути.

"Через десятилетия мы, возможно, оглянемся назад на этот момент времени и поймем, что именно тогда живая вселенная стала достижимой. Это может стать переломным моментом, когда мы внезапно сможем ответить на фундаментальный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?" - сказал он.