Цветные бриллианты и украшения, вдохновленные Грейс Келли: ювелирная выставка проходит в салонах ORO

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На выставке "Самоцветы России: Минск 2025", которая продлится до конца месяца, ювелирные салоны ORO представляют более 500 моделей украшений, каждое из которых можно рассмотреть, примерить и купить, а также заказать в нужном вам размере. Основу выставки составляют ювелирные хиты - украшения с бриллиантами, которые пользуются спросом вне времени и сезона. На весь ассортимент действует скидка 10 %.

Своим названием выставка обязана подборке производителей, чьи драгоценные изделия представлены в салонах ORO. Это три крупных ювелирных завода России: AQUAMARINE, RoseGrace и Алькор.

- Впервые на ювелирной выставке в ORO представлен бренд Алькор, который привез в наш салон в ТЦ Dana Mall интересные украшения: золото в сочетании с классическими и цветными бриллиантами, а также безупречные изделия с сапфирами, изумрудами и рубинами. "Мы передаем важные для вас смыслы в украшениях" - так говорит Алькор - и каждое слово подтверждено высоким качеством изделий, - отмечает коммерческий директор сети ORO Анастасия Слепухо.

Особое внимание привлекает к себе бренд RoseGrace, ведь источником вдохновения для них стал образ невероятно красивой женщины, талантливой актрисы и княгини Монако Грейс Келли. Он представлен в салонах ORO в ТЦ Green City и ТЦ Expobel.

- Каждое украшение RoseGrace - это утонченность, элегантность и лаконичность, доведенная до 100 %. На выставке в ORO бренд представит ювелирные изделия с редкими Fancy Yellow бриллиантами, необычными коньячными и черными бриллиантами, розовыми сапфирами и крупным турмалином цвета фуксии, - уточняет Анастасия.

Драгоценности премиум-класса представляет бренд AQUAMARINE, который задает высокие стандарты качества и дизайна в сфере украшений. Кроме изделий с бриллиантами, также можно примерить гарнитуры с крупными аметистами в сочетании с корундами и цитринами.

Бренд AQUAMARINE известен своими ювелирными изделиями со вставками из кожи морского ската в сочетании с бриллиантами - дуэт экзотики и практичности. Изделия AQUAMARINE представлены в салонах ORO в ТЦ ProStore на Малиновке и ТЦ МОМО.

- Свадебный сезон продолжается, будущие супруги выбирают обручальные кольца и целенаправленно идут к нам за эксклюзивными украшениями. Мы увидели большой интерес к бренду Graf Кольцов, поэтому, как только закончилась предыдущая ювелирная выставка, мы сразу начали готовить новую. До 15 июля в салонах ORO в ТЦ Green City и ТЦ Корона-Сити будут представлены как лаконичные модели от Graf Кольцов, так и с необычными вставками белой и черной керамики, карбона, бриллиантов, - подчеркивает коммерческий директор ORO Анастасия Слепухо.

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Гордость бренда Graf Кольцов - литые свадебные украшения, на которые можно нанести гравировку. Одно слово, дата, символ - все, что понятно лишь двоим и делает кольца личным оберегом пары.

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- При предварительном заказе колец Graf Кольцов мы делаем гравировку в подарок и скидку 10 % на пару, - отмечает Анастасия.