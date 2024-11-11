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Утром 1 января Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла слабая магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"С вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии", - рассказал специалист.
Леус уточнил, что в 7:58 мск индекс Кр достиг пяти единиц. Такой уровень этого показателя означает начало слабой магнитной бури, класса G1.
Специалист также рассказал, что из-за процессов в геомагнитном поле 31 декабря вечером в нескольких регионах можно было наблюдать полярное сияние.
Обновлено в 15:11.
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2. По шкале из пяти показателей это означает "умеренно".
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