В Антарктиде откололся новый айсберг длиной 30 км

В Антарктиде от шельфового ледника Георга VI откололся новый айсберг, длина которого составляет 30 км, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "МИР 24".

Ученые присвоили ему название А-84. По данным издания, ледяная глыба откололась в середине января. Айсберг движется вдоль Антарктического полуострова в направлении к Южному океану. За месяц он преодолел примерно 250 км.

Гляциологи отметили, что айсберг быстро движется в прибрежном течении и в скором времени может перевернуться в процессе таяния в более теплых водах.

Шельфовый ледник Георга VI является вторым по величине шельфовым ледником на Антарктическом полуострове. Его площадь составляет 24 тыс. км2. Ледник был открыт в 1935 году и назван в честь правившего тогда британского монарха.