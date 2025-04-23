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В ночь на 6 мая метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности
В ночь на 6 мая метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет пика активности. При ясной погоде на небе можно будет увидеть быстрые и яркие метеоры-вспышки, которые лучше наблюдать вдали от городских огней. Об этом информирует ТАСС.
"Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00) вдали от городских огней", - отметили в Московском планетарии.
Астрономы пояснили, что, как правило, это вспышки белого цвета. Специалисты указали на достаточно высокую скорость метеоров - около 67 км/сек. Уточняется, что в средних широтах область появления вспышек на небе (радиант) будет видна невысоко над юго-восточным горизонтом за несколько часов до рассвета.
Сообщается, что источником потока является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея. Дважды в год, весной и осенью, Земля проходит сквозь него. Сгорающие в атмосфере планеты пылевые частицы образуют на небе яркие вспышки. Вместе с этим поток из созвездия Водолея действует с 19 апреля по 28 мая. Пик активности приходится на начало мая. В частности, большое число "падающих звезд" можно увидеть за несколько дней до и после ночи пика.