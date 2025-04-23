В ночь на 6 мая метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7b2e61-87df-4a00-bd30-12c3b81c50a0/conversions/cac7727b-4c06-41c2-ab39-d5b1b5abca65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7b2e61-87df-4a00-bd30-12c3b81c50a0/conversions/cac7727b-4c06-41c2-ab39-d5b1b5abca65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7b2e61-87df-4a00-bd30-12c3b81c50a0/conversions/cac7727b-4c06-41c2-ab39-d5b1b5abca65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7b2e61-87df-4a00-bd30-12c3b81c50a0/conversions/cac7727b-4c06-41c2-ab39-d5b1b5abca65-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ночь на 6 мая метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет пика активности. При ясной погоде на небе можно будет увидеть быстрые и яркие метеоры-вспышки, которые лучше наблюдать вдали от городских огней. Об этом информирует ТАСС.

"Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00) вдали от городских огней", - отметили в Московском планетарии.

Астрономы пояснили, что, как правило, это вспышки белого цвета. Специалисты указали на достаточно высокую скорость метеоров - около 67 км/сек. Уточняется, что в средних широтах область появления вспышек на небе (радиант) будет видна невысоко над юго-восточным горизонтом за несколько часов до рассвета.