В Probilets назвали самые популярные летние направления у белорусов

Набережная и пляж в Ялте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d86f06c-a584-4b92-90b4-17cb0aafc74d/conversions/6fdad6c5-edac-4fc2-ab16-fef7cc762ff5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d86f06c-a584-4b92-90b4-17cb0aafc74d/conversions/6fdad6c5-edac-4fc2-ab16-fef7cc762ff5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d86f06c-a584-4b92-90b4-17cb0aafc74d/conversions/6fdad6c5-edac-4fc2-ab16-fef7cc762ff5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d86f06c-a584-4b92-90b4-17cb0aafc74d/conversions/6fdad6c5-edac-4fc2-ab16-fef7cc762ff5-xl-___webp_1920.webp 1920w Набережная и пляж в Ялте

В Probilets поделились информацией о самых популярных летних направлениях среди белорусских туристов в этом году. На предпочтения путешественников повлияла как ситуация в регионах, так и запуск новых интересных маршрутов.

Лидером среди курортных направлений в этом году стало крымское побережье: Ялта, Судак и Феодосия. Не теряют популярности и Геленджик, Кабардинка и Джубга.

В связи с высоким спросом в Probilets увеличили количество рейсов в Ялту с 15 июля. Стоимость билетов на автобусный маршрут Минск-Ялта начинается от 345 рублей.

Лидеры прошлых лет - Анапа и Новороссийск - традиционно пользовавшиеся спросом, в этом году уступили свои позиции. Причиной стала авария танкеров в Керченском проливе и последовавшее за этим загрязнение. Но, несмотря на закрытые пляжи, находятся и те, кто приобретает билеты в эти города. Людей привлекают крайне низкие цены на жилье.

Морской вокзал в Сочи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c5be90-7cf8-43ca-b8ca-ae6d0348d437/conversions/d1b7813d-f184-4702-afee-00a1dc798c9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c5be90-7cf8-43ca-b8ca-ae6d0348d437/conversions/d1b7813d-f184-4702-afee-00a1dc798c9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c5be90-7cf8-43ca-b8ca-ae6d0348d437/conversions/d1b7813d-f184-4702-afee-00a1dc798c9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c5be90-7cf8-43ca-b8ca-ae6d0348d437/conversions/d1b7813d-f184-4702-afee-00a1dc798c9b-xl-___webp_1920.webp 1920w Морской вокзал в Сочи

"А вот настоящим открытием года стало сочинское направление. Спрос превзошел все ожидания. И это при том, что ценник там выше среднего. Стоимость только аренды лежака на пляжах Сочи может достигать 375 белорусских рублей в сутки. Билет же на автобус из Гомеля обойдется примерно в 280 рублей. При этом, офлайн-покупка в офисе Probilets сулит дополнительную выгоду: вместо стандартной 10%-ной скидки действует повышенное предложение - 15 %. Это делает путешествие не только комфортным, но и особенно выгодным для кошелька. Билеты в Сочи раскупаются быстрее, чем в прошлые годы - бронировать их стоит заранее", - рассказал Даниил Москалев, директор Probilets.

Еще одна новинка от Probilets - автобусный маршрут до абхазской границы, проходящий через живописные курортные поселки: Лермонтово - Новомихайловский - Ольгинка - Сосновый (Краснодарский край) - Небуг - Агой - Туапсе - Дедеркой - Шепси - Мамедова Щель - Лазаревское - Каткова Щель - Глубокая Щель - Сочи - Адлер - Сочи (КПП Псоу Абхазия).

Благодаря возможности выйти на любой остановке по маршруту, билеты в разные точки сочинского направления пользуются большой популярностью у белорусских туристов.

Отель-замок в Сочи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d263e20-2968-4191-ba00-4fc01d106011/conversions/4ad70e1d-6b1f-4d6f-a5cf-67d3e1fe9678-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d263e20-2968-4191-ba00-4fc01d106011/conversions/4ad70e1d-6b1f-4d6f-a5cf-67d3e1fe9678-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d263e20-2968-4191-ba00-4fc01d106011/conversions/4ad70e1d-6b1f-4d6f-a5cf-67d3e1fe9678-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d263e20-2968-4191-ba00-4fc01d106011/conversions/4ad70e1d-6b1f-4d6f-a5cf-67d3e1fe9678-xl-___webp_1920.webp 1920w Отель-замок в Сочи

Что касается внутреннего туризма, то в выходные дни белорусы активно путешествуют по стране. Наибольшим спросом пользуются поездки на Нарочь и в Беловежскую пущу. Также популярны направления Москва и Санкт-Петербург. В связи с таким запросом рейсы в Москву совершаются ежедневно. Стоимость билета составляет 100 рублей, а для детей до 12 лет действует скидка 50 %. На некоторые белорусские направления также действует скидка 5 %.