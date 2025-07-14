3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Probilets назвали самые популярные летние направления у белорусов
В Probilets поделились информацией о самых популярных летних направлениях среди белорусских туристов в этом году. На предпочтения путешественников повлияла как ситуация в регионах, так и запуск новых интересных маршрутов.
Лидером среди курортных направлений в этом году стало крымское побережье: Ялта, Судак и Феодосия. Не теряют популярности и Геленджик, Кабардинка и Джубга.
В связи с высоким спросом в Probilets увеличили количество рейсов в Ялту с 15 июля. Стоимость билетов на автобусный маршрут Минск-Ялта начинается от 345 рублей.
Лидеры прошлых лет - Анапа и Новороссийск - традиционно пользовавшиеся спросом, в этом году уступили свои позиции. Причиной стала авария танкеров в Керченском проливе и последовавшее за этим загрязнение. Но, несмотря на закрытые пляжи, находятся и те, кто приобретает билеты в эти города. Людей привлекают крайне низкие цены на жилье.
"А вот настоящим открытием года стало сочинское направление. Спрос превзошел все ожидания. И это при том, что ценник там выше среднего. Стоимость только аренды лежака на пляжах Сочи может достигать 375 белорусских рублей в сутки. Билет же на автобус из Гомеля обойдется примерно в 280 рублей. При этом, офлайн-покупка в офисе Probilets сулит дополнительную выгоду: вместо стандартной 10%-ной скидки действует повышенное предложение - 15 %. Это делает путешествие не только комфортным, но и особенно выгодным для кошелька. Билеты в Сочи раскупаются быстрее, чем в прошлые годы - бронировать их стоит заранее", - рассказал Даниил Москалев, директор Probilets.
Еще одна новинка от Probilets - автобусный маршрут до абхазской границы, проходящий через живописные курортные поселки: Лермонтово - Новомихайловский - Ольгинка - Сосновый (Краснодарский край) - Небуг - Агой - Туапсе - Дедеркой - Шепси - Мамедова Щель - Лазаревское - Каткова Щель - Глубокая Щель - Сочи - Адлер - Сочи (КПП Псоу Абхазия).
Благодаря возможности выйти на любой остановке по маршруту, билеты в разные точки сочинского направления пользуются большой популярностью у белорусских туристов.
Что касается внутреннего туризма, то в выходные дни белорусы активно путешествуют по стране. Наибольшим спросом пользуются поездки на Нарочь и в Беловежскую пущу. Также популярны направления Москва и Санкт-Петербург. В связи с таким запросом рейсы в Москву совершаются ежедневно. Стоимость билета составляет 100 рублей, а для детей до 12 лет действует скидка 50 %. На некоторые белорусские направления также действует скидка 5 %.
Отличный выбор летнего направления начинается с простой брони. На платформе Probilets организовать поездку легко и быстро: здесь можно оплатить билет без регистрации, выбрать место в автобусе, оформить трансфер и даже забронировать туристический пакет с проживанием и экскурсиями. Благодаря гибкой системе скидок и удобному интерфейсу путешествие становится не только комфортным, но и выгодным. Probilets уже открыл курортный сезон - открой и ты свое лето с надежным партнером на колесах.