Вспышка уровня X1.2 зафиксирована на Солнце, она произошла в зоне максимального влияния на Землю, такую информацию предоставила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет sputnik.by.

Максимум вспышки пришелся на 00:49 по московскому (совпадает с минским) времени.

По данным ученых, взрыв произошел в той же активной области, где ранее 15 и 16 июня уже фиксировались две самых крупных вспышки месяца уровня M8.4 и М6.3. Они сопровождались крупными выбросами массы, траектории движения которых прошли мимо Земли. Специалисты допускают, что новый выброс также может не задеть Землю, однако уверенности в этом пока нет.

Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая.

Всего в 2025 году произошло восемь вспышек уровня X. Произошедшее в ночь на 18 июня событие стало четвертым по мощности.

Самой крупной на данный момент является вспышка X2.7, зафиксированная 14 мая.