Ювелирная выставка в салонах ORO news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038c46d0-789f-49b3-b2c9-7c81a05eb8e5/conversions/8d7596e6-aa8d-4b45-ae4c-eec6d575ef5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038c46d0-789f-49b3-b2c9-7c81a05eb8e5/conversions/8d7596e6-aa8d-4b45-ae4c-eec6d575ef5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038c46d0-789f-49b3-b2c9-7c81a05eb8e5/conversions/8d7596e6-aa8d-4b45-ae4c-eec6d575ef5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038c46d0-789f-49b3-b2c9-7c81a05eb8e5/conversions/8d7596e6-aa8d-4b45-ae4c-eec6d575ef5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По 11 мая в четырех ювелирных салонах ORO проходит выставка украшений российских брендов Platika, ELEMENT47, Sargon и обручальных колец от GRAF Кольцов. Это прекрасная возможность увидеть, примерить и приобрести изделия из разных ценовых сегментов - от вычурного серебра в позолоте до украшений премиум-класса с редкими цветными бриллиантами.

На все выставочные ювелирные изделия действуют специальные цены от производителей.

Особенностью новой выставки является то, что впервые ORO в ее рамках представит особенные обручальные кольца с необычными вставками, такими как керамика и карбон, от бренда GRAF Кольцов. Производитель славится литыми свадебными украшениями и особым вниманием к комфорту: благодаря технологии Comfort Fit кольца идеально садятся на палец и остаются удобными при ежедневной носке.

Обручальные кольца от бренда GRAF Кольцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033bcb8c-0129-4ed0-9e1f-1fd50a8c26c8/conversions/d84e9168-6872-46a2-982a-83c2009659b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033bcb8c-0129-4ed0-9e1f-1fd50a8c26c8/conversions/d84e9168-6872-46a2-982a-83c2009659b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033bcb8c-0129-4ed0-9e1f-1fd50a8c26c8/conversions/d84e9168-6872-46a2-982a-83c2009659b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033bcb8c-0129-4ed0-9e1f-1fd50a8c26c8/conversions/d84e9168-6872-46a2-982a-83c2009659b4-xl-___webp_1920.webp 1920w Обручальные кольца от бренда GRAF Кольцов

Именно в преддверии свадебного сезона в одном из салонов ORO - в ТЦ Green City - было принято решение собрать самый большой ассортимент обручальных колец.

"Середину весны не зря называют сезоном обручальных колец. В феврале, особенно в преддверии Дня влюбленных, мужчины покупают помолвочные кольца. Сейчас будущие супруги уже выбирают драгоценности для церемонии бракосочетания. К нам целенаправленно идут за эксклюзивными украшениями, особенно молодые пары ищут что-то новенькое", - отметила коммерческий директор компании Анастасия Слепухо.

К модным свадебным веяниям сезона-2025, по словам коммерческого директора компании, можно отнести необычную форму украшений - квадратную или граненую, которые априори притягивают внимание, - а также вставки из керамики. Особенно красиво смотрятся обручальные пары, где мужское кольцо несет вставку черного цвета, а женское - белого (тонкий отсыл на идеальную совместимость Инь-Ян).

Что касается ширины изделий, то растет интерес к более тонким обручальным кольцам, которое невеста будет носит в тандеме с помолвочным. Популярность набирает и персонализация.

"Гравировка в виде короткой фразы или слова, понятного только двоим, делает обручальные кольца действительно особенными для каждой пары. Важно, что бесплатная гравировка доступна при предварительном заказе обручальных колец в срок до 30 дней. И будьте уверены - мы обязательно сделаем все вовремя! - заверила Анастасия. - Кроме того, во всех салонах ORO на постоянной основе действует дополнительная скидка 10 % на покупку пары обручальных колец".

Обручальные кольца news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04daf5e7-49d9-4c6b-98c7-b0ee33cc8380/conversions/cc529694-e372-4b6a-9ec5-c624d23c07ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04daf5e7-49d9-4c6b-98c7-b0ee33cc8380/conversions/cc529694-e372-4b6a-9ec5-c624d23c07ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04daf5e7-49d9-4c6b-98c7-b0ee33cc8380/conversions/cc529694-e372-4b6a-9ec5-c624d23c07ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04daf5e7-49d9-4c6b-98c7-b0ee33cc8380/conversions/cc529694-e372-4b6a-9ec5-c624d23c07ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Молодой перспективный бренд Platika Jewelry в рамках ювелирной выставки в салоне ORO в ТЦ Dana Mall представит стильные золотые украшения, которые отличаются уникальными формами и безупречным качеством.

Украшения от бренда Platika Jewelry news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf4a647-3d5b-41ec-a3d6-bf889e368727/conversions/629265e5-bdea-4e0b-aeb2-e3d161b8085f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf4a647-3d5b-41ec-a3d6-bf889e368727/conversions/629265e5-bdea-4e0b-aeb2-e3d161b8085f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf4a647-3d5b-41ec-a3d6-bf889e368727/conversions/629265e5-bdea-4e0b-aeb2-e3d161b8085f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf4a647-3d5b-41ec-a3d6-bf889e368727/conversions/629265e5-bdea-4e0b-aeb2-e3d161b8085f-xl-___webp_1920.webp 1920w Украшения от бренда Platika Jewelry

"Особенно привлекает к себе коллекция коктейльных украшений Bubbles с черными бриллиантами, дополненными золотыми шариками разных размеров - такой дуэт придает изделиям объем и невероятную выразительность. Также обратите внимание на новаторскую коллекцию Пространство - бриллианты, закрепленные в лейкосапфировом стекле, визуально парят в невесомости. Гармоничное сочетание черных и классических бриллиантов нашло отражение в украшениях из коллекции День и ночь", - рассказала про ассортимент выставки Анастасия Слепухо.

Всем, кто хочет ярких и неординарных украшений из серебра, по 11 мая стоит заглянуть в салоны ORO в ТЦ "Замок" или ТЦ "Корона-Сити" на ул. Денисовской в Минске, где будут представлены несколько коллекций бренда ELEMENT47. Украшения ELEMENT47 - это своеобразный модный вызов для тех, кто ищет способ привлечь к себе внимание.

Украшения бренда ELEMENT47 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4a39be7-bd65-4679-94a6-5d9acfc0c825/conversions/332d7628-a95b-4895-ab1d-ac7a172378ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4a39be7-bd65-4679-94a6-5d9acfc0c825/conversions/332d7628-a95b-4895-ab1d-ac7a172378ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4a39be7-bd65-4679-94a6-5d9acfc0c825/conversions/332d7628-a95b-4895-ab1d-ac7a172378ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4a39be7-bd65-4679-94a6-5d9acfc0c825/conversions/332d7628-a95b-4895-ab1d-ac7a172378ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украшения бренда ELEMENT47 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47aa784a-aa67-40be-8bf3-c99685f8d299/conversions/97065c23-f8db-4406-a988-ef1c77d4eaa0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47aa784a-aa67-40be-8bf3-c99685f8d299/conversions/97065c23-f8db-4406-a988-ef1c77d4eaa0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47aa784a-aa67-40be-8bf3-c99685f8d299/conversions/97065c23-f8db-4406-a988-ef1c77d4eaa0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47aa784a-aa67-40be-8bf3-c99685f8d299/conversions/97065c23-f8db-4406-a988-ef1c77d4eaa0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украшения бренда ELEMENT47 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277c788d-9640-4468-b41f-f66ce794814d/conversions/3cc854b6-9959-4139-8071-1224b911a017-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277c788d-9640-4468-b41f-f66ce794814d/conversions/3cc854b6-9959-4139-8071-1224b911a017-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277c788d-9640-4468-b41f-f66ce794814d/conversions/3cc854b6-9959-4139-8071-1224b911a017-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277c788d-9640-4468-b41f-f66ce794814d/conversions/3cc854b6-9959-4139-8071-1224b911a017-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ТЦ "Замок" представлена коллекция Maharani, вдохновленная традиционными раджпутскими украшениями, ключевым элементом которой является цветок лотоса - символ солнца. Часть коллекции выполнена из серебра в позолоте. Сияющие, напоминающие игру света в калейдоскопе, украшения с опалами, танзанитами, аметистами, цитринами и рубинами вы увидите в коллекции Kaleidoscope.

Коллекция Alice погружает в мир сказки, полный волшебных существ и диковинных цветов, и вдохновлена книгой Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес". Atlantis - это мятый металл в кольцах и длинные серьги с цепями тонкого сечения, гармонично сочетающиеся с натуральными камнями. Эти украшения, вдохновленные величием мистического острова Атлантида, переносят нас в мир навсегда забытых тайн и красоты.

Ювелирный дом Sargon Jewelry уже более 28 лет создает украшения, которые покоряют сердца и становятся символом особенных моментов, придерживаясь в работе двух главных принципов - высокое качество и продуманный дизайн.

"Украшения Sargon уходят в премиальный сегмент, - уточнила Анастасия Слепухо. - На ювелирной выставке в ORO в ТЦ "Замок" бренд представит изделия в том числе из золота 750-й пробы. Сплав с такой пробой содержит 75 % чистого золота, что гарантирует более насыщенный и глубокий цвет драгоценного металла. Самое роскошное кольцо на выставке - с центральным танзанитом огранки "Изумруд" весом более 13 карат. Это украшение для ценителей высокого ювелирного искусства".

Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc027292-ef16-4f09-b888-25f65ac58597/conversions/86a13466-7721-46be-bb6e-1b7b05bb815a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc027292-ef16-4f09-b888-25f65ac58597/conversions/86a13466-7721-46be-bb6e-1b7b05bb815a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc027292-ef16-4f09-b888-25f65ac58597/conversions/86a13466-7721-46be-bb6e-1b7b05bb815a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc027292-ef16-4f09-b888-25f65ac58597/conversions/86a13466-7721-46be-bb6e-1b7b05bb815a-xl-___webp_1920.webp 1920w Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами

Стоит также присмотреться к кольцам с дорожкой из разноцветных камней. Бренд Sargon представит также искусно ограненные сапфиры, изумруды, рубины, танзаниты, топазы и розовую шпинель в обрамлении драгоценного металла. Камни раскрывают всю свою палитру под солнечными лучами, создавая эффект живой игры света и цвета. Каждая огранка подобрана так, чтобы подчеркнуть уникальные свойства камня и обеспечить его непревзойденное сияние.

Кольцо из белого золота с танзанитом и бриллиантами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed9532a-877a-4357-8f2c-0c6e106d91af/conversions/b0b7064a-dbf6-42e5-9f0f-fb3ecdc76d11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed9532a-877a-4357-8f2c-0c6e106d91af/conversions/b0b7064a-dbf6-42e5-9f0f-fb3ecdc76d11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed9532a-877a-4357-8f2c-0c6e106d91af/conversions/b0b7064a-dbf6-42e5-9f0f-fb3ecdc76d11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed9532a-877a-4357-8f2c-0c6e106d91af/conversions/b0b7064a-dbf6-42e5-9f0f-fb3ecdc76d11-xl-___webp_1920.webp 1920w Кольцо из белого золота с танзанитом и бриллиантами

"Мы хотели бы возродить прекрасную традицию передавать украшения по наследству и носить их с гордостью из поколения в поколение", - заявил коммерческий директор салонов ORO.

Многие украшения выставки представлены в единственном экземпляре, при отборе изделий сеть ювелирных салонов делает ставку на редкие огранки и цвета драгоценных камней, а также на уникальные формы и коллекции с особой историей.

"Приглашаем вас на ювелирную выставку брендов Graf Кольцов, Element47, Platika и Sargon в салоны ORO в Минске в ТЦ Green City, "Замок", "Корона-Сити" и "Dana Mall" по 11 мая! Мы сохранили скидку по программе лояльности на все украшения, представленные на выставке, что совместно со специальными ценами от производителей делает ваше драгоценную покупку еще более выгодной", - напомнила коммерческий директор сети Анастасия Слепухо.

Все украшения можно посмотреть в каталоге на сайте oro.by.

Подробнее читайте на сайте oro.by и в соцсетях ORO.

ORO news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5cf53cb-ff2d-470a-ab05-31d22adfb64d/conversions/4ad8d031-dc84-4196-a09f-48e60beb5ede-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5cf53cb-ff2d-470a-ab05-31d22adfb64d/conversions/4ad8d031-dc84-4196-a09f-48e60beb5ede-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5cf53cb-ff2d-470a-ab05-31d22adfb64d/conversions/4ad8d031-dc84-4196-a09f-48e60beb5ede-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5cf53cb-ff2d-470a-ab05-31d22adfb64d/conversions/4ad8d031-dc84-4196-a09f-48e60beb5ede-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почему стоит покупать украшения в салонах ORO:

premium-украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями, уникальные трендовые коллекции, всегда много новинок;

профессиональная помощь менеджеров в подборе украшений;

драгоценные подарки для родных и близких, подарочные сертификаты на произвольную и фиксированные суммы;

возможность легко исполнить ювелирную мечту благодаря собственной беспроцентной рассрочке от ORO или картам банков-партнеров;

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