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Ждать ли в марте 2025 года магнитные бури и как защитить свой организм

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Геомагнитная обстановка во второй месяц 2025 года была напряженной. Сохранится ли активность магнитных бурь в марте и как уберечь свое здоровье, читайте в этом материале.

Магнитные бури: что это и как влияет на человека

Причинами возникновения магнитных бурь могут быть вспышки на Солнце или корональные выбросы. В этих случая выделяется энергия и заряженные частицы, которые затем с помощью солнечного ветра достигают Земли. Частицы могут проникнуть в магнитосферу и вызвать изменения в магнитном поле планеты. Это и вызывает магнитные бури.

Ученые пока не до конца изучили воздействие явления на человека, но было замечено повышение количество смертей от инфаркта и инсульта в дни геомагнитного шторма. Недомогание обычно испытывают те, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и стрессом.

Будут ли в марте сильные магнитные бури?

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит такие данные: первые пять дней месяца, а также 8-9 марта геомагнитное поле будет слабовозмущенным (3 балла), первое возмущение произойдет 10 числа и продлится три дня (4 балла), 14 и 15 марта геомагнитное поле будет также возмущенным (4 балла), дальше будет наблюдаться слабая активность по 18 марта (3 балла).

Слабая магнитная буря ожидается 27 марта (G1).

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

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Как защитить себя от космической погоды

Чтобы ваш организм мог справляться с изменениями в магнитном поле планеты, выполняйте эти рекомендации:

  • обеспечьте себя здоровым сном и качественным отдыхом;
  • следите за питанием и количеством потребляемой жидкости;
  • избегайте стресса и чрезмерных физнагрузок;
  • избавьтесь от вредных привычек;
  • много гуляйте на свежем воздухе и делайте зарядку по утрам;
  • следите за своим артериальным давлением и не забывайте о приему нужных вам лекарств.

Всегда внимательно следите за своим самочувствием и вовремя обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!

магнитная буря