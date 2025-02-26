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Ждать ли в марте 2025 года магнитные бури и как защитить свой организм
Геомагнитная обстановка во второй месяц 2025 года была напряженной. Сохранится ли активность магнитных бурь в марте и как уберечь свое здоровье, читайте в этом материале.
Магнитные бури: что это и как влияет на человека
Причинами возникновения магнитных бурь могут быть вспышки на Солнце или корональные выбросы. В этих случая выделяется энергия и заряженные частицы, которые затем с помощью солнечного ветра достигают Земли. Частицы могут проникнуть в магнитосферу и вызвать изменения в магнитном поле планеты. Это и вызывает магнитные бури.
Ученые пока не до конца изучили воздействие явления на человека, но было замечено повышение количество смертей от инфаркта и инсульта в дни геомагнитного шторма. Недомогание обычно испытывают те, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и стрессом.
Будут ли в марте сильные магнитные бури?
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит такие данные: первые пять дней месяца, а также 8-9 марта геомагнитное поле будет слабовозмущенным (3 балла), первое возмущение произойдет 10 числа и продлится три дня (4 балла), 14 и 15 марта геомагнитное поле будет также возмущенным (4 балла), дальше будет наблюдаться слабая активность по 18 марта (3 балла).
Слабая магнитная буря ожидается 27 марта (G1).
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как защитить себя от космической погоды
Чтобы ваш организм мог справляться с изменениями в магнитном поле планеты, выполняйте эти рекомендации:
- обеспечьте себя здоровым сном и качественным отдыхом;
- следите за питанием и количеством потребляемой жидкости;
- избегайте стресса и чрезмерных физнагрузок;
- избавьтесь от вредных привычек;
- много гуляйте на свежем воздухе и делайте зарядку по утрам;
- следите за своим артериальным давлением и не забывайте о приему нужных вам лекарств.
Всегда внимательно следите за своим самочувствием и вовремя обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!