Кто несет Вахту Памяти на площади Победы в Минске и как проходит отбор

Площадь Победы в Минске - место силы белорусского народа. А Пост № 1 у Вечного огня - символ нашей памяти, передающейся из поколения в поколение. Когда начался отсчет традиции? Кто несет Вахту Памяти и как проходит отбор?

Строевой шаг, командный голос, дисциплинированность и умение держаться на людях. Вот уже более 40 лет лучшие школьники белорусской столицы несут Вахту Памяти у Вечного огня на площади Победы. Почетная миссия Поста № 1 - традиция, которая не меняется с годами.

Стать частью почетного караула могут не все, только ученики 8-11 классов, подходящие по состоянию здоровья и росту. Отбор строгий. Но в первую очередь ценится стремление и искреннее желание ребят.

Для Александры Дурейко Вахта Памяти - дело ответственное, а 9 мая девушка не только празднует День Победы, но и свой день рождения.

Безупречность не только в отточенных движениях, но и во внешнем виде. Подготовка на уровне армейской. За все время существования Поста № 1 участниками отрядов стали свыше 40 тыс. учащихся города-героя Минска. Для Марии Михайлик миссия стала семейной.

Покинуть пост нельзя, пошевелиться тоже. Дождь в лицо, ветер, снег - все нужно стойко выдержать. Только командиру разрешается двигаться, находясь на посту. Дмитрий Шепет начинал с караульного. Теперь молодой человек - начальник почетного караула. Он даже присутствовал на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

Вахту Памяти ребята несут с четверга по субботу с 10:00 до 12:30. В отряде 4 смены, каждая стоит по 15 минут.